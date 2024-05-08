Cảnh tượng có 1-0-2, con gái thực hiện hô hấp nhân tạo cho con lợn bất tỉnh và cái kết nhận về nhiều sự quan tâm

Vụ việc xảy ra ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến người xem choáng váng khi người chủ cố gắng cứu sống con lợn bất tỉnh giữa lúc xe cộ qua lại đông đúc. Tuy nhiên sau bao cố gắng con lợn cũng đã không qua khỏi.

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