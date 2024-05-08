Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 8/5/2024, 3 con giáp có vận kim tiền, đổi đời lên hương, làm đâu thắng đó, không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 8/5/2024 hôm nay, tuổi Tý gặp khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các kế hoạch tưởng chừng đang tiến hành thuận lợi cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ, khiến bản mệnh phải dùng tiền giải quyết.

May mắn là con giáp này luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi về đến nhà. Người nhà luôn sẵn sàng lắng nghe bản mệnh, cùng bản mệnh vượt qua khó khăn và đem tới động lực để bản mệnh tiến về phía trước.

Với những người làm công ăn lương, bản mệnh cần phải đề phòng những kẻ mặt ngoài niềm nở với mình nhưng sau lưng thì ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh hãy luôn có lòng đề phòng người khác, chớ cả tin kẻo đến khi bị lừa thì đã muộn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Dần cởi mở, dễ gần, thông minh, hoạt bát. Bởi thế, họ được nhiều người yêu mến. Tuổi thân rất giỏi trong việc xử lý các tình huống khó khăn một cách nhanh chóng. Họ dường như không bao giờ lúng túng trước các vấn đề hóc búa, ngược lại luôn bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ vấn đề.

Thời gian này, tuổi Thân chào đón đại vận, mở ra con đường phát triển rộng mở, chấm dứt những khó khăn cũ. Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ, cát tinh chiếu rọi nên có nhiều cơ hội tỏa sáng. Tuổi thân có cơ hội kiếm được khoản tiền lớn. Cuộc sống của họ giàu sang, sung túc khiến ai cũng hờn ghen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Tư 8/5/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu thay đổi để cơ thể được tốt hơn.

Ngày thứ Tư 8/5/2024 tuổi Sửu chưa muốn thực hiện ngay công việc, có nhiều việc bạn thực hiện không như mong đợi.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu biết khép mình, tìm cách giải quyết công việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bỏ thời gian để được ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, mong rằng sự thoải mái chi tiêu không gây quá nhiều sức ép đến bạn.

Sức khoẻ: Luôn muốn được thư giãn bên cạnh người yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.