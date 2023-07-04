Trong những ngày mùa hè nắng nóng, nhiều chị em khi đi chợ thường chuộng những thực phẩm được cho là có tính mát để chế biến các bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, những loại rau quả này lại dễ ngấm chất bảo quản, thuốc sâu hơn các loại thực phẩm khác. Không ít người bị tiêu chảy, ngộ độc ngay sau khi ăn xong những thực phẩm này cho dù chúng đã được khử độc và chế biến sạch. Nguy hiểm hơn, không ít người mắc ung thư khi ăn phải rau quả ‘độc’ trong một thời gian dài.

Đây là một loại rau quả được rất nhiều người thích bởi đậu đỗ rất dễ chế biến, có thể xào, luộc đều được. Tuy nhiên, loại quả này lại xếp “đầu bảng” trong danh mục những loại rau quả bị phun nhiều thuốc trừ sâu nhất. Từ khi khai hoa, kết trái người trồng bắt đầu phun thuốc, vài ngày lại phun một lần. Vì vậy, lượng thuốc trừ sâu sẽ không kịp phân giải hết và có thể ngấm vào bên trong qua lớp vỏ rất mỏng của quả. Khi người tiêu dùng mua về, dù có ngâm, rửa kỹ thì cũng chỉ hạn chế được phần nào độc tố chứ không loại trừ hết được.

Trong những ngày hè, món dưa muối được nhiều người dùng ăn kèm cùng cơm hoặc chế biến chung với các thực phẩm khác như tôm, thịt, cá... để tạo nên nhiều món ăn ngon khác. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng dưa muối vì nó có thể gây ngộ độc cho người ăn.

Các chuyên gia khuyên chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua vừa, giòn và có mùi thơm. Tránh việc ăn dưa muối khi còn xanh, có vị cay hăng, do khi đó dưa dễ chứa nhiều nitrosamin gây hại cho sức khỏe.

Người dùng cũng nên tránh sử dụng dưa muối ủ quá lâu, đã xuất hiện váng hay cặn nổi trên bề mặt... để không bị ngộ độc.

Ngoài ra, bảo quản dưa muối đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Theo đó, nếu dưa muối ăn thừa không nên cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong đó, cũng cần dùng muỗng đũa sạch để gắp dưa, đậy kín lọ và nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh...

Hàu sống

Hàu là món ăn quen thuộc trong những chuyến du lịch biển vào mùa hè, tuy nhiên hàu và các loại động vật có vỏ chứa Vibrio Parahaemolyticus và Vibro Vulnificus, đây là 2 loại vi khuẩn gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng ở người khoẻ mạnh. Với những người mắc bệnh về gan, tiểu đường, ung thư hoặc những bệnh ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, vi khuẩn Vibrio Vulnificus có thể xâm nhập vào máu và đe doạ tới tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Bình thường giá đỗ là một loại rau có tính mát, chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, ngon và được nhiều người ưa chuộng để chế biến món ăn. Nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm – ủ truyền thống thì rất sạch sẽ. Tuy nhiên, bây giờ những người làm giá đỗ đã sử dụng một số loại thuốc kích thích, urê để cho giúp phát triển tốt hơn, năng suất hơn vì thế sẽ rất độc khi ăn giá đỗ. Nhiều người ăn giá đỗ xong thì thấy có triệu chứng đau bụng ngay sau đó.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vào mùa hè, các loại rau, củ như bí đao, nấm rơm, rau dền, cà chua, mướp đắng, đậu xanh, bầu, củ đậu, dưa chuột, giá đỗ… được coi là có tính mát. Nhưng với ‘công nghệ’ ươm trồng như ngày nay thì không loại rau, củ, quả nào được coi là hoàn toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân là không nên ăn quá nhiều một loại rau, củ, quả trong một thời gian dài. Trước khi chế biến và ăn, nên ngâm rửa thật kĩ để loại bỏ các yếu tố gây bệnh. Sau khi ăn, nếu thấy có dấu hiệu lạ thì cần đi khám càng sớm càng tốt.

Sữa

Trời càng nóng, sữa càng dễ bị thiu, có mùi và vị chua, khó uống. Khi sữa bị hỏng sẽ sản sinh vi khuẩn Lactobacillus. Loại khuẩn này có khả năng gây ngộ độc cao, sinh trưởng rất nhanh vào mùa hè nắng nóng, nhiệt độ phòng tăng lên. Vì thế, sữa tươi bao gồm tất cả các loại từ sữa động vật tới sữa hạt, nên giữ trong tủ lạnh và uống sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ nướng

Trong thịt nướng chứa carcinogen là thành phần nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đặc biệt là vào thời tiết mùa hè nắng nóng càng làm nồng độ carcinogen trong thịt tăng cao hơn. Ngoài ra, thịt nướng được nấu ở nhiệt độ cao sẽ làm cơ thể nóng bức, khó chịu.

Kem, đồ uống lạnh

Đây đều là thực phẩm sinh nhiệt cho dạ dày và cơ thể. Ngoài ra, kem thường bị nhiễm khuẩn salmonella và staphylococcus, đặc biệt nếu có thành phần từ trứng sống, dễ gây đau bụng, tiêu chảy.