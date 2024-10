Những thực phẩm giàu sắt hơn cả thịt bò, giá lại rẻ gấp đôi, chị em nhớ chọn mua cho gia đình

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 100 gram rau bina sống chứa 2,7 mg sắt. Thêm vào đó, đây chính là điều cực kỳ quan trọng vì vitamin C làm tăng đáng kể khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Các loại hải sản

Các loại hải sản có ích trong việc điều trị thiếu máu vì chứa nhiều chất sắt. Loại hải sản giàu sắt nhất là sò đốm với 100 gram sẽ có 15mg sắt, ốc biển, vẹm. Trong chế độ ăn, mỗi tuần nên có một đến hai bữa dùng một trong các loại cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá thu nướng vì những loại cá này chứa nhiều chất sắt nhất.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngoài giàu dưỡng chất, ngũ cốc nguyên hạt cũng là nguồn cung sắt cho cơ thể bạn. Ngũ cốc nguyên hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường type 2 và bệnh béo phì.

Một bát các loại ngũ cốc nguyên hạt (gạo, yến mạch, hạt quinoa...) giàu khoáng chất, carbonhydrate phức hợp, protein, vitamin và chất xơ, cung cấp từ 2,8 - 3,4 mg sắt (tương đương 16-19% nhu cầu hàng ngày của bạn. Ngoài ra, các loại ngũ cốc nguyên hạt còn cung cấp folate, magie, kẽm...

Các loại đậu

Trong thành phần dinh dưỡng của các loại hạt đậu là một nguồn sắt tuyệt vời, đặc biệt là cho người ăn chay và phụ nữ có thai. Ngoài ra, trong các loại họ đậu còn chứa nhiều chất xơ hòa tan.

Them vào đó, trong các loại hạt đậu còn chứa nhiều vitamin C. Do đó, mẹ bầu nên ăn đậu với các loại thực phẩm giàu vitamin C, sẽ rất tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi trong bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Trong thành phần của bông cải xanh có cứa nhiều canxi, sắt… rất tốt cho bà bầu rất được ưa chuộng. Thêm vào đó, trong bông cải xanh cũng chứa vitamin C, giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt tốt hơn. Folate, chất xơ, vitamin K… cũng là những thành phần dinh dưỡng xuất hiện trong loại rau xanh này.

Gan heo

Ăn nội tạng động vật 2-3 lần một tháng rất có lợi, và gan lợn là loại được khuyến khích hơn. Hàm lượng sắt của nó cao tới 23,2mg/100g, tốt hơn cả thịt lợn và thịt bò. Dù gan lợn rất giàu chất sắt nhưng hàm lượng cholesterol, và vitamin A cũng tương đối cao nên bạn không nên ăn quá nhiều. Mỗi lần nên ăn khoảng 25g, kích thước bằng nửa quả trứng.

Đừng nghĩ chỉ thịt bò mới chứa chất sắt cần thiết, những loại thực phẩm này cũng mang đến lượng dinh dưỡng dồi dào bạn nên bổ sung cho cơ thể đấy.