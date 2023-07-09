Những tác hại của rau ngò mà nhiều người không để ý cứ vô tư ăn, chị em cần chú ý để tránh 'rước họa vào thân' khi ăn!

Dinh dưỡng 09/07/2023 12:39

Rau mùi được sử dụng như một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, vì có nhiều tác dụng phụ nên rau mùi không phải tốt với tất cả mọi người.

Tác hại của rau ngò

Có thể tổn thương gan

Ngò rí chứa một số loại tinh dầu dễ bay hơi và một số chất chống ôxy hóa mạnh, vừa giúp kích hoạt chức năng của gan vừa giúp loại bỏ các vấn đề về gan. Tuy nhiên, khi bạn tiêu thụ nhiều hơn lượng khuyến nghị, các thành phần này sẽ hoạt động theo trình tự ngược lại, làm tăng tiết mật và có thể gây hại cho gan.

Những tác hại của rau ngò mà nhiều người không để ý cứ vô tư ăn, chị em cần chú ý để tránh 'rước họa vào thân' khi ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể dẫn đến huyết áp thấp

Ăn quá nhiều rau mùi sẽ có hại cho sức khỏe tim mạch của bạn, vì nó có thể làm cho huyết áp của bạn giảm xuống quá thấp. Ngoài việc giảm huyết áp, nó cũng có thể gây choáng váng và dẫn đến bất tỉnh. Vì vậy, bạn không nên tiêu thụ cùng lúc một lượng lớn rau mùi.

Không tốt cho người mắc bệnh dạ dày

Rau mùi được biết đến là một loại thảo dược chữa các vấn đề về tiêu hóa. Nhưng nếu lạm dụng nó, dạ dày có thể gặp rắc rối, kéo theo các hiện tượng rối loạn tiêu hóa khác nhau.

Theo một báo cáo y tế, sử dụng 200ml chiết xuất rau mùi trong vòng 1 tuần liền gây ra các triệu chứng như hình thành khí trong bụng, đau dạ dày, đau bụng, nôn mửa, thậm chí di chuyển không vững.

Những tác hại của rau ngò mà nhiều người không để ý cứ vô tư ăn, chị em cần chú ý để tránh 'rước họa vào thân' khi ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không tốt cho phụ nữ đang mang thai

Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều rau mùi vì có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé. Một số thành phần có trong rau mùi có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến sinh dục phụ nữ, gây nguy hiểm cho phụ nữ có thai và sức khỏe thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ.

Có thể dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa

Ngò rí được biết là có tác dụng chữa lành một số vấn đề về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều, nó sẽ khiến dạ dày bạn bị rối loạn và phát triển các chứng rối loạn tiêu hóa khác nhau. Theo một báo cáo y tế, tiêu thụ 200ml chiết xuất rau mùi trong một tuần dài có thể dẫn đến tình trạng đau dạ dày, co thắt bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Những tác hại của rau ngò mà nhiều người không để ý cứ vô tư ăn, chị em cần chú ý để tránh 'rước họa vào thân' khi ăn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể gây ra các vấn đề về hô hấp

Nếu bạn bị một số vấn đề về đường hô hấp, bạn không nên ăn quá nhiều ngò rí. Nó có thể gây cho bạn các vấn đề về hô hấp cấp tính, từ đó có thể dẫn đến bệnh phổi mãn tính như hen suyễn. Tình trạng khó thở do ăn quá nhiều rau mùi cũng có thể đi kèm với khô, thắt cổ họng

Những đại kỵ cần tránh khi ăn rau ngò

Ăn cùng nội tạng động vật

Rau mùi rất giàu vitamin C, trong khi đó nội tạng động vật lại rất giàu protein và các chất dinh dưỡng. Ăn rau mùi với nội tạng động vật dễ khiến cơ thể sản xuất các ion đồng và sắt, làm giảm các giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm. Không chỉ vậy, kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau còn làm tăng nguy cơ ngộ độc, thậm chí là dẫn đến ung thư nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.

Kết hợp với thực phẩm vitamin K

Vitamin K chứa rất nhiều trong các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày chẳng hạn như súp lơ, măng tây, trứng, cải bó xôi,... Trong khi đó, rau mùi lại có tác dụng phân hủy các enzym trên cơ thể.

Nếu ăn rau mùi với các thực phẩm giàu vitamin K, rau mùi có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự phân hủy và hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể. Hơn nữa, nếu sự kết hợp này diễn ra thường xuyên rất dễ khiến cơ thể sản sinh ra một số hóa chất, kích thích lượng lớn các tế bào trong cơ thể.

Những tác hại của rau ngò mà nhiều người không để ý cứ vô tư ăn, chị em cần chú ý để tránh 'rước họa vào thân' khi ăn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều rau mùi

Theo một số nghiên cứu, thường xuyên ăn rau mùi có thể làm suy giảm thị lực và dễ dàng gây ra một số bệnh về mắt. Bên cạnh đó, ăn rau mùi quá nhiều sẽ khiến bạn mất sức sống và thiếu máu.

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