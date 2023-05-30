Những loại thực phẩm kỵ nhau gây nguy hiểm, không phải ai cũng biết

Gan lợn có chứa đồng, khi bạn xào chung với giá đỗ dễ gây mất chất dinh dưỡng của giá. Vì lượng vitamin C trong giá đỗ có thể oxy hóa bởi chất đồng - vốn có trong gan lợn.

Sữa bò chứa nhiều hàm lượng chất đạm và chất casein, nên khi dùng chung với nước hoa quả làm từ họ cam, quýt sẽ làm cho casein bị kết dính, gây ra các triệu chứng đầy bụng khó tiêu.

Đây là một trong các món ăn kỵ nhau ít người biết. Trong nhiều công thức nấu ăn của người Việt, củ cải trắng và củ cải đỏ (cà rốt) thường được kết hợp để làm ngọt nước canh, hoặc nước hầm xương. Thế nhưng, bạn không nên kết hợp hai loại thực phẩm này vì:

Củ cải turnip, hay củ cải trắng chứa vitamin C, khi được kết hợp với cà rốt sẽ làm mất hết giá trị dinh dưỡng của cà rốt. Các chuyên gia vẫn luôn khuyến cáo bạn không nên tiêu thụ các loại thực phẩm kỵ nhau này để tránh làm mất đi những tác dụng của cà rốt với sức khỏe.

Cà rốt và củ cải trắng (củ cải turnip) - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành và hành lá

Trong danh sách những thực phẩm kỵ nhau, bạn không nên kết hợp hành lá và đậu nành trong các món ăn.Đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể chẳng hạn như canxi hoặc protein. Nhưng trái lại, hành lá lại chứa rất nhiều axit oxalic. Khi bạn kết hợp hai món này với nhau, lượng axit oxalic trong hành lá sẽ phân hủy canxi chứa trong đậu nành.

Việc này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Dùng món ăn này thường xuyên và kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến mật độ canxi. Nếu bạn để tình trạng này kéo dài, điều đó dẫn đến việc những kết tủa không tan sẽ dần hình thành trong dạ dày của bạn.

Đậu nành và hành lá - Ảnh minh họa: Internet

Óc lợn kỵ với trứng gà

Cùng ăn hai loại thực phẩm này có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nguyên nhân là vì óc lợn và trứng đều là thực phẩm chứa nhiều cholesterol. Hai món này kết hợp có thể khiến cơ thể nhiều cholesterol xấu, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh mạch vành tim.

Óc lợn kỵ với trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Caffein, nước tăng lực và bia rượu

Những thực phẩm không nên kết hợp với nhau là bộ đôi bia rượu và caffein, hoặc bia rượu và nước tăng lực. Theo khuyến cáo, khi bạn trộn rượu với caffein, caffein có thể gây tỉnh rượu “giả”. Điều này khiến người uống rượu nghĩ rằng họ vẫn tỉnh táo. Cảm giác “đánh lạc hướng” làm tăng nguy cơ bị các tác hại do rượu gây ra như: tai nạn, mất bình tĩnh, nôn nao do say,…

Ngoài ra, kết hợp nước tăng lực và bia rượu có thể khiến bạn bị say nhanh hơn bình thường. Uống quá nhiều bia rượu cùng lúc cũng có thể dẫn đến ngộ độc cồn.