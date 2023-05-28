Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non

Dinh dưỡng 28/05/2023 22:42

Mẹ bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ không nên ăn những loại rau củ quả sau đây kẻo sảy thai hoặc sinh non.

Đu đủ xanh

Nếu mẹ bầu ăn đu đủ xanh, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ có thể gây co thắt tử cung, sảy thai, sinh non,... Thế nhưng đu đủ chín lại rất tốt bởi nó chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé như Vitamin A, Choline, Folate, Kali, Vitamin B, C, beta-carotene,...

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 1
Đu đủ xanh - Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Enzyme Bromelain có trong dứa có thể phá vỡ protein, làm mềm tử cung và gây những cơn co thắt khi mang thai. Vì thế không nên ăn dứa ở khoảng thời gian đầu của thai kỳ vì có thể gây sảy thai, thai chết lưu.

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 2
Dứa - Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Rau sam có hàm lượng dinh dưỡng cao với nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là hàm lượng axit béo omega-3 có trong rau sam rất dồi dào. Đây cũng là loại rau khá dễ trồng, dễ chăm sóc nên thường được dùng để chế biến món ăn.

Mặc dù mang nhiều ưu điểm như vậy nhưng thực tế đây lại là một trong những loại rau bà bầu không nên ăn. Bởi lẽ, rau sam có tính hàn khá cao, giúp giải độc, thanh nhiệt, trừ giun nên sẽ rất dễ gây kích thích mạnh đến tử cung.

Nó sẽ làm tăng tần suất co bóp dẫn đến nguy cơ sảy thai rất cao.

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 3
Rau sam - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi (rau bina)

Cải bó xôi thuộc danh sách những loại rau bà bầu không nên ăn vì trong đó có chứa axit oxalic làm hạn chế khả năng hấp thu chất sắt của cơ thể. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu máu trong thai kỳ rất nguy hiểm đối với thai phụ.

Tốt nhất, các mẹ chỉ nên ăn một lượng vừa phải cải bó xôi kèm theo những món ăn giúp hỗ trợ hấp thu chất sắt như cá, thịt cùng các loại trái cây giàu vitamin C thì sẽ mang lại hiệu quả đáng kể cho sức khỏe.

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 4
Cải bó xôi (rau bina) - Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua

Khổ qua (mướp đắng) được biết đến là 1 loại rau và thuốc chữa bệnh trong Đông y. Trong 100g mướp đắng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như: 18mg canxi, 17mg magie, 29mg photpho, 296mg kali, 72μg folate, 22mg vitamin C,… Tuy nhiên với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, vị đắng của khổ qua làm tăng co bóp tử cung và dạ dày, từ đó tăng nguy cơ sảy thai và sinh non.

Khổ qua có chứa thành phần gây ngộ độc như quinine, saponin flycosides và morodicine. Các chất này có thể gây nôn, tiêu chảy, nổi mẩn,… khiến cho mẹ bầu mệt mỏi, sức khỏe kém đi.

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 5
Khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót

Mang thai 3 tháng đầu kiêng ăn rau gì thì rau ngót chính là một trong những rau bà bầu nên tuyệt đối tránh xa. Mặc dù rau ngót chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng, cụ thể trong 100g rau ngót chứa 169mg canxi, 123mg magie,  457g kali, 185mg vitamin C,…

Tuy nhiên trong rau ngót lại chứa hàm lượng lớn papaverin – chất này gây kích thích cơ trơn tử cung và co thắt. Đây là nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ sảy thai. Ngoài ra, hợp chất glucocorticoid trong rau ngót có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi, photpho của mẹ bầu. Vì thể mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu không nên ăn rau ngót.

Có thể bạn chưa biết: Mẹ bầu không nên ăn những loại rau củ quả này kẻo sảy thai hoặc sinh non - Ảnh 6
Rau ngót - Ảnh minh họa: Internet
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