Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai

Dinh dưỡng 28/05/2023 16:01

Một số thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày giúp phụ nữ dễ thụ thai hơn.

Bơ là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp tăng khả năng thụ thai cho phụ nữ . Nguyên nhân là vì quả bơ có chứa hàm lượng vitamin E và vitamin B6 dồi dào. Theo nghiên cứu, các loại vitamin này giúp cải thiện tình trạng của niêm mạc tử cung, làm tăng nồng độ progesterone trong cơ thể.

Không những thế, bơ còn cung cấp chất béo thực vật lành mạnh, làm giảm tình trạng viêm nhiễm, giúp thúc đẩy quá trình rụng trứng đều đặn và nâng cao khả năng sinh sản. Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ một lượng chất béo nhất định trong quả bơ có thể làm tăng tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công gấp 3,5 lần. Bên cạnh đó, bơ cũng chứa chất xơ hòa tan giúp cơ thể loại bỏ các hormone dư thừa và giữ cho lượng đường trong máu được cân bằng, làm giảm nguy cơ vô sinh ở phụ nữ.

Ngoài ra, bơ còn chứa nhiều vitamin K, kali và folate (axit folic) rất có lợi trong giai đoạn đầu của thai kỳ, giúp cơ thể hấp thụ tốt các loại vitamin khác nhau và điều hòa huyết áp.

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Bơ - Ảnh minh họa: Internet

Khoai từ, khoai lang

Khoai từ là lời giải đáp cho thắc mắc phụ nữ ăn gì để dễ thụ thai. Nguyên nhân là vì Loại củ này được cho là chứa chất kích thích rụng trứng và có nhiều vitamin giúp cải thiện khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ ăn khoai từ tự nhiên có tỷ lệ mang song thai cao hơn.

Khoai lang rất giàu beta-carotene giúp tăng cường sản xuất hormone progesterone. Không những thế, chất xơ hòa tan trong khoai lang có thể làm giảm nguy cơ vô sinh ở phụ nữ trên 32 tuổi.

Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai - Ảnh 2
Khoai từ, khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Trái cây là “vua” của các loại thực phẩm trong danh sách những món ăn giúp tăng khả năng thụ thai. Lượng chất béo không bão hòa trong trái cây có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh sản của bạn. Những phụ nữ ăn nhiều trái cây sẽ tăng khả năng thụ thai gấp 3 lần những phụ nữ ít ăn.

Dứa, chuối, các loại quả mọng thuộc họ berry như dâu tây, việt quất,… là những loại quả tốt cho việc thụ thai.

Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai - Ảnh 3
Trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Ăn cá có thể giúp ích cho quá trình thụ thai của bạn. Các loại cá nước lạnh chứa rất nhiều axit béo omega-3 giúp điều chỉnh hormone sinh sản và tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh sản. Cá hồi cũng là loại cá có nồng độ thủy ngân thấp hơn so với các loại cá khác. Bạn nên ăn cá hồi hoặc các loại cá ít thủy ngân khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần để nhanh chóng có thai hơn.

Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai - Ảnh 4
Cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau có màu xanh đậm

Các loại rau có màu xanh đậm như mồng tơi, bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn,... giúp tăng cường khả năng rụng trứng ở phụ nữ, từ đó dễ thụ thai hơn. Đồng thời, chúng còn rất tốt trong thời gian mang thai vì rất giàu chất chống oxy hóa, axit folic và sắt. Việc ăn nhiều rau màu xanh đậm cũng giúp giảm nguy cơ thiếu máu, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Nam giới ăn nhiều rau lá xanh đậm cũng có tinh trùng khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ sảy thai hoặc các vấn đề di truyền ở em bé.

Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai - Ảnh 5
Các loại rau có màu xanh đậm - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Những loại hạt như hạt dẻ, hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều,... rất tốt cho cơ thể vì chúng chứa chất béo no bão hòa đơn, giúp điều hòa insulin, tăng khả năng đậu thai. Ngoài ra, chúng còn giàu vitamin E, tốt cho da. Hạt bí chứa nhiều sắt có hemoglobin, giúp phụ nữ dễ mang thai tự nhiên hơn. Còn hạt hướng dương giàu kẽm, giúp cân bằng hormone sinh sản trong cơ thể, làm tăng chất lượng trứng của phụ nữ. Bên cạnh đó, hạt hướng dương còn giàu folate - chất tổng hợp axit folic, tốt cho phụ nữ mang thai và ngăn ngừa dị tật thai nhi.

Mách nhỏ những thực phẩm quen thuộc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai - Ảnh 6
Các loại hạt - Ảnh minh họa: Internet
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