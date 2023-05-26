Những loại thực phẩm giúp ngủ ngon đến sáng, không phải ai cũng biết

Rau nhút không độc, thanh mát, bổ gân xương và có tác dụng dễ ngủ. Loại rau này thường để dùng để nấu canh chung với củ sen, củ súng, khoai sọ, lá vông và một ít tôm thịt. Không chỉ rau nhút mà các nguyên liệu được thêm vào cũng đều có tính an thần, bổ huyết, chống suy nhược cơ thể. Do đó, người bị mất ngủ thường xuyên nên ăn món canh này.

Sau khi đã làm sạch các nguyên liệu, bạn nên hầm nhừ các loại củ rồi mới thêm tôm thịt. Cuối cùng cho rau nhút, lá vông vào và nêm gia vị sao cho vừa ăn là bạn đã có ngay một món canh ngon lành, bổ dưỡng.

Người bị mất ngủ không nên bỏ qua kiwi - loại trái cây giàu các dưỡng chất cần thiết cho giấc ngủ như: vitamin, serotonin và folate. Ngoài cải thiện giấc ngủ, kiwi còn có tác dụng giảm sưng, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Vì vậy, bạn nên bổ sung kiwi vào các món salad hàng ngày hoặc có thể thưởng thức trực tiếp.

Kiwi - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Các thực phẩm làm từ đậu nành như đậu hũ, súp miso, đậu nành luộc đều là nguồn giàu các isoflavone. Những hợp chất này có khả năng tăng cường sự giải phóng serotonin, một chất hóa học ở não bộ có tác dụng điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ ở người.

Theo các chuyên gia chăm sóc giấc ngủ, những người trưởng thành thường ăn từ 2 khẩu phần đậu nành trở lên hàng ngày có xu hướng có thời lượng ngủ dài hơn cũng như chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Các thực phẩm làm từ đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Cá giàu axit béo omega-3

Các loại cá béo, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ và cá thu đều là những thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Chúng là nguồn cung cấp hàm lượng vitamin D dồi dào. Ngoài ra, các loại cá béo này còn giàu các axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, 2 axit béo được chứng minh là có khả năng làm giảm chứng sưng viêm.

Theo nhiều nghiên cứu, sự kết hợp của axit béo omega-3 cùng vitamin D trong các loại cá béo có thể mang lại hiệu quả giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Không những thế, những dưỡng chất này còn giúp tăng cường sự sản sinh serotonin, một chất hóa học tăng cường giấc ngủ.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu thì hầu hết các loại cá, đặc biệt là cá hồi, cá bơn, cá ngừ đều có chứa vitamin B6. Vitamin B6 chính là dưỡng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh melatolin giúp hỗ trợ giấc ngủ.

Các loại cá béo - Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc

Theo các nhà nghiên cứu, uống trà hoa cúc giúp gia tăng nồng độ glycine, một chất có tác dụng thư giãn thần kinh và cơ bắp. Một ly trà hoa cúc có tác dụng như "một liều thuốc an thần" nhẹ.

Trà hoa cúc - Ảnh minh họa: Internet

Tôm và tôm hùm

Tôm và tôm hùm là nguồn cung dồi dào tryptophan, hoạt chất thiết yếu cho giấc ngủ. Vì vậy, ăn tôm hay tôm hùm không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn mang lại cho bạn một giấc ngủ "thần tiên'.