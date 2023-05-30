6 loại rau củ không nên nấu chín, ăn sống mới tốt như 'thần dược’

Có một lý do tại sao màu xanh của lá này được gọi là "rau Popeye", Tiến sĩ Ho nói. Nó chứa nhiều vitamin C, magiê, vitamin B6, sắt và canxi. Và khi ăn chín, cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều sắt và canxi hơn. Rau chân vịt (tên khác là rau bina) chứa nhiều oxalat, một hợp chất liên kết và ngăn chặn sự hấp thụ canxi và sắt trong ruột. Nhưng nhiệt độ cao từ quá trình nấu nướng sẽ giúp loại bỏ một số oxalat đó, làm giảm tác dụng này.

Bằng chứng cho thấy rằng hầu hết các hình thức nấu ăn sẽ giúp loại rau này tốt cho sức khỏe hơn, nhưng tất nhiên vẫn có một số sự đánh đổi. Trong khi nấu chín có thể làm tăng khả năng chống oxy hóa trong rau, nó cũng có thể làm mất một số vitamin B và C nhưng về tổng thể, rau bina nấu chín có giá trị dinh dưỡng cao hơn, đặc biệt là vì nấu chín lá sẽ thu nhỏ lại, cho phép bạn ăn nhiều hơn.

Cà rốt nấu chín cung cấp nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa giúp rau có màu sắc rực rỡ hơn so với khi còn sống. Nhưng nấu chúng như thế nào mới là vấn đề quan trọng, theo một nghiên cứu năm 2008 trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm - cho thấy rằng đun sôi các chất carotenoid được bảo quản tốt hơn trong cà rốt, trong khi chiên ngập dầu lại có tác dụng ngược lại. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng luộc, hấp và chiên giòn làm tăng mức độ chống oxy hóa tổng thể của cà rốt. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy rằng hấp và nướng cà rốt trong lò vi sóng trong 10 phút sẽ tập trung hàm lượng kali và natri trong cà rốt.

Cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Đây là loại thực vật chứa lượng lớn hợp chất chống oxy hóa sulforaphane, có tác dụng giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, trầm cảm… Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Agricultural Food and Chemistry đã cho thấy, cơ thể con người sẽ hấp thụ chất này nhanh hơn khi ăn bông cải sống so với khi nấu chín.

Các bạn có thể chế biến bông cải xanh thành nhiều cách khác nhau như xào, luộc hoặc trộn salad đều được nhưng đừng nấu quá chín. Nếu không thể ăn sống thì hãy hấp lên vì cách nấu này ít gây ảnh hưởng đến dưỡng chất bên trong bông cải. Ăn thường xuyên cũng giúp đẩy lùi lão hóa từ sâu bên trong.

Bông cải xanh - Ảnh minh họa: Internet

Củ dền

Từ lâu, củ dền đã được xem là loại thực vật giàu dinh dưỡng cho sức khỏe con người. Bên trong củ dền và lá của nó chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt chúng cũng giàu các khoáng chất như magiê, canxi, đồng, photpho, natri… giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật.

Có lẽ ai cũng nghĩ phải nấu chín mới ăn được củ dền, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn nên ăn củ dền sống vì khi nấu chín, chất folate cùng các dưỡng chất khác sẽ bị triệt tiêu dưới nhiệt độ cao. Nếu không thể ăn sống thì hãy nấu vừa chín tới hoặc hấp sơ là tốt nhất.

Củ dền - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ

Trong số các loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, ớt chuông đỏ là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, chúng chứa gần gấp ba lần lượng vitamin C của quả cam nhưng nhiệt độ cao có thể phá hủy chất dinh dưỡng thiết yếu này. Do đó, ăn sống ớt chuông đỏ sẽ có lợi hơn.

Ớt chuông đỏ có nhiều chất chống oxy hóa hơn bất kỳ loại ớt chuông nào khác, mang lại cho chúng sức mạnh siêu việt trong việc bảo vệ chống lại các loại oxy hóa gây hại cho tế bào dẫn đến ung thư, tiểu đường, Alzheimer và các bệnh khác.

Ớt chuông đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Tỏi có vị hăng, cay và dễ bám mùi trong miệng nên rất nhiều người ghét nó, hoặc nếu ăn thì cũng phải nấu thật chín. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trong tỏi chứa đặc tính chống tiểu cầu và ngừa bệnh tim mạch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu bị nấu quá lâu sẽ làm tác dụng này biến mất và không còn tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu khác từ tạp chí Journal of Food Process Engineering cũng chứng minh, luộc tỏi trong 20 phút sẽ làm ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và nấu 1 phút trong lò vi sóng sẽ phá hủy 100% khả năng chống ung thư. Chính vì vậy hãy cố gắng ăn tỏi sống nhiều hơn để nâng cao thể trạng.