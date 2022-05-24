Những loại thực phẩm có hại gan mà nhiều người hay bỏ qua, sử dụng lâu dài hậu quả không ngờ đến!

Dinh dưỡng 24/05/2022 07:59

Dưới đây là các loại thực phẩm đang ngấm ngầm bào mòn gan của bạn. Cùng đón xem danh sách này nhé!

Rượu bia

Hơn 90% rượu bia vào cơ thể được chuyển hóa qua gan, lượng rượu bia nhiều sẽ làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, tửu lượng càng cao, uống vào càng nhiều thì gan càng bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngoài ra, một loạt các enzyme và vitamin cần thiết cho cơ thể sẽ được dùng khi rượu được gan phân hủy, rượu có nồng độ cồn càng cao thì cơ thể tiêu thụ càng nhiều enzyme và vitamin. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh gan, chức năng chuyển hóa giải độc kém, acetaldehyde - một chất chuyển hóa trung gian của rượu sẽ làm tổn thương trực tiếp tế bào gan nên tốt nhất nhóm đối tượng này nên tránh xa rượu bia.

Thịt nguội

Các loại thịt nguội, thịt xông khói, thịt chế biến sẵn có hàm lượng muối cực kỳ cao, có thể gây hại cho gan của bạn. Đúng là cơ thể chúng ta cần một ít natri trong cơ thể để giúp điều chỉnh huyết áp, nhưng với lượng natri cao có thể tạo ra chất lỏng dư thừa trong gan và cơ thể.

Những loại thực phẩm có hại gan mà nhiều người hay bỏ qua, sử dụng lâu dài hậu quả không ngờ đến! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nhiều loại thịt chế biến sẵn chứa chất béo không lành mạnh, có thể tạo nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là một bệnh lý đang phát triển ở Mỹ. Nói chung, một ý tưởng khôn ngoan bảo vệ gan là bạn phải kiểm soát tốt lượng natri tiêu thụ hàng ngày. Tốt nhất, không dùng quá lượng 1 muỗng nhỏ cà phê muối hàng ngày.

Dưa chua muối

Dưa chua muối có phải đồ ăn hại gan không? Dưa muối được sử dụng để ăn kèm được nhiều người yêu thích. Nhưng trong dưa chua thường chứa hàm lượng nitrit và muối cao. Những chất khả năng gây hại cho gan, nếu như ăn quá nhiều trong thời gian dài sẽ tăng áp lực cho gan. Nguy cơ gây những bệnh lý tại gan.

Ngoài ra, nếu ăn những loại dưa muối không đảm bảo có thể chứa nhiều chất phụ gia, bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm độc những chất này cũng sẽ có thể gây hại gan. Để tránh gây nguy hại cho gan thì cần hạn chế ăn dưa muối chua.

Gừng

Gừng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng một số hoạt chất trong loại thực phẩm này có thể gây hại cho những tế bào gan, đặc biệt khiến cho bệnh viêm gan trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, những người mắc bệnh viêm gan nên hạn chế loại thực phẩm này.

Những loại thực phẩm có hại gan mà nhiều người hay bỏ qua, sử dụng lâu dài hậu quả không ngờ đến! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm không tốt, thì một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh, nhất là thức quá khuya, lười vận động,… hay thường xuyên lạm dụng thuốc cũng có thể khiến cho lá gan của bạn có nguy cơ cao bị bệnh. 

Thịt đỏ

Với hàm lượng protein phong phú, thịt đỏ là loại thực phẩm cần thiết trong chế độ ăn mỗi ngày của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc cắt giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh hơn.

Nếu gan của bạn khỏe mạnh, nó có thể phá vỡ các protein trong thịt một cách dễ dàng.

Còn nếu gan của bạn yếu thì sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa protein. Khi gan bị suy giảm chức năng chuyển hóa protein, lượng protein dư thừa sẽ trở nên độc hại và ảnh hưởng trực tiếp đến não, gây chóng mặt, mệt mỏi.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tránh ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là khi đã được chẩn đoán bị bệnh gan. Một số loại thịt trắng như thịt gà và cá sẽ là sự lựa chọn tốt để bạn có thể nhận được protein mà vẫn không gây hại chức năng gan.

 

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