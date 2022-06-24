Người cao tuổi từ 60 tuổi cần bổ sung các loại thực phẩm nào để đủ dưỡng chất cho cơ thể?

Rau tươi không chỉ giàu vitamin mà còn có nhiều chất chống oxy hóa, có thể làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể và trì hoãn quá trình lão hóa.

Các chất dinh dưỡng trong các loại rau có thể tăng cường sức khỏe và thành phần xenlulozo của chúng cũng có thể làm giảm hiệu quả chứng táo bón của người cao tuổi, giúp giảm thời gian đại tiện và giảm áp lực của chứng táo bón.

Theo dữ liệu, thức ăn hàng ngày ở Okinawa, hòn đảo trường thọ của Nhật Bản, chỉ bằng 1/5 lượng calo trong bữa ăn lập sẵn của người Mỹ.

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Người sau 60 tuổi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ngoài việc ăn gì thì ăn như thế nào cũng rất quan trọng. Nhiều người có thói quen ăn uống không đúng cách, về lâu dài dễ gây khó chịu về cơ thể.

Ăn ít muối

Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, khiến bạn có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như bệnh tim hoặc đột quỵ. Hầu hết muối chúng ta ăn có trong thực phẩm như ngũ cốc, bánh mì, súp đóng hộp và các thực phẩm chế biến sẵn khác. Bởi vậy, hãy kiểm tra nhãn sản phẩm trước khi bạn mua và nên chọn những loại chứa ít muối.

Ăn thêm đậu, lạc, vừng và cá

Ở người có tuổi, tiêu hóa hấp thụ chất đạm đều kém nên dễ xảy ra tình trạng thiếu chất đạm. Ở đậu, lạc, vừng và cá có nhiều chất đạm, ngoài ra chúng lại có nhiều chất dầu giúp đề phòng các bệnh về tim mạch. Cho nên người cao tuổi nên ăn nhiều món ăn từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ.

Mỗi gia đình nên có một lọ vừng lạc để bổ sung cho bữa ăn hằng ngày. Mỗi tuần ăn 2-3 bữa cá. Nên ăn cá nhỏ, kho nhừ hai lửa để ăn được cả xương có thêm canxi đề phòng bệnh xốp xương ở người cao tuổi. Ðậu, lạc, vừng, cá có tác dụng phòng, chống các bệnh tim mạch; đậu phụ còn có tác dụng phòng chống ung thư.

Ngũ cốc tốt cho người già

Đối với những người già, các chức năng của hệ tiêu hóa và các cơ quan trong cơ thể ngày càng suy giảm. Để có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, năng lượng cho họ thì cần phải sử dụng các loại thực phẩm chức năng. Trong đó, bột ngũ cốc là sản phẩm sẽ giúp người già có đủ năng lượng cho ngày dài hoạt động. Bên cạnh đó, các chất xơ trong ngũ cốc sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa của họ hoạt động tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh khó tiêu, đầy bụng.

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Sữa

Sữa rất giàu protein và canxi, sữa còn có tác dụng hạ huyết áp nhất định. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, chủ yếu là do muối có chứa natri. Protein trong sữa có tác dụng nhất định loại bỏ các ion natri trong huyết thanh, canxi có trong sữa cũng có thể đào thải natri ra khỏi cơ thể sớm nhất qua đường tiểu tiện.

Uống nhiều sữa hơn ở người cao tuổi có thể làm giảm huyết áp cao do tích trữ ion natri và giúp giảm nguy cơ xơ cứng động mạch.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn