Lưu ngay 3 siêu thực phẩm cực rẻ nhưng siêu bổ này để làn da luôn tươi trẻ rạng ngời

Dinh dưỡng 02/08/2022 11:16

Bổ sung trái cây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để bạn nhanh chóng có được làn da xinh xắn tươi trẻ. Những loại trái cây này sẽ là những "ứng cử viên" sáng giá dành cho bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây giàu vitamin C và vitamin E. Cả hai loại vitamin này đều được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Đặc biệt, vitamin C giúp giảm viêm da và tối ưu hóa quá trình sản xuất collagen. Điều này lần lượt cải thiện tông màu da và giảm nếp nhăn.

Đừng lo lắng bởi hàm lượng chất béo cao của quả bơ. Nó chủ yếu bao gồm các axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol "xấu".

Lưu ngay 3 siêu thực phẩm cực rẻ nhưng siêu bổ này để làn da luôn tươi trẻ rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tiêu thụ thực phẩm trực tiếp, bạn có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm dành cho da có chiết xuất từ ​​dầu bơ, chúng cũng đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy quá trình dưỡng ẩm, đàn hồi và mịn da cho da.

Cà chua

Lưu ngay 3 siêu thực phẩm cực rẻ nhưng siêu bổ này để làn da luôn tươi trẻ rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh khác, giúp cà chua có màu đỏ tươi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lycopene có thể bảo vệ da chống lại các tia UV có hại của mặt trời, một nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn. Không giống như hầu hết các loại trái cây tốt nhất nên ăn sống để giảm thiểu sự mất chất dinh dưỡng, cà chua có được tác dụng chống oxy hóa tối đa khi tiếp xúc với nhiệt trong quá trình nấu nướng.

Cà chua cũng chứa nhiều beta-carotene. Trong cơ thể, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa làn da.

Trà xanh

Lưu ngay 3 siêu thực phẩm cực rẻ nhưng siêu bổ này để làn da luôn tươi trẻ rạng ngời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chất lỏng rất quan trọng trong việc giữ nước tốt cho các tế bào. Hydrat hóa tốt sẽ giúp các chất dinh dưỡng và vitamin thâm nhập vào các tế bào và ngược lại, các chất độc được đào thải ra ngoài cơ thể. Khuyến nghị thông thường là uống ít nhất 8 cốc chất lỏng mỗi ngày. Lý tưởng nhất là chất lỏng phải chứa ít calo, không thêm đường để tránh tăng cân không cần thiết.

Ngoài nước, một lựa chọn tuyệt vời là trà xanh. Gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể thúc đẩy làn da tốt, nhờ tác dụng chống oxy hóa và chống viêm của nó.

Một số chất chống oxy hóa này, được gọi là polyphenol, có lợi ích được ghi nhận rõ ràng về khả năng chống nắng.

Đừng quên rằng cuối cùng, một chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa cho làn da khỏe mạnh và tươi sáng nhé.

Theo Healthxchange

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