Vitamin B12 đóng một vai trò quan trọng trong các chức năng cơ thể khác nhau của con người, bao gồm hình thành hồng cầu, sức khỏe thần kinh và tổng hợp DNA. Vì cơ thể không thể tự sản xuất vitamin B12 nên loại vitamin này phải được bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu vitamin B12 mà ai cũng nên biết.

Mệt mỏi và suy nhược kéo dài là dấu hiệu ban đầu phổ biến của tình trạng thiếu Vitamin B12, vì vitamin này rất cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng trong cơ thể. Mệt mỏi là một triệu chứng có thể do nhiều yếu tố khác nhau và mọi người thường bỏ qua do lối sống bận rộn hoẵc nghĩ rằng bản thân căng thẳng, thiếu ngủ.

Vitamin B12 rất quan trọng để duy trì các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Thiếu hụt có thể dẫn đến các triệu chứng thần kinh như tê, ngứa ran và đi lại khó khăn. Các triệu chứng thần kinh có thể phát triển dần dần và bị nhầm lẫn với các tình trạng khác, dẫn đến chẩn đoán và điều trị chậm trễ.

Mất trí nhớ

Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, dẫn đến mất trí nhớ, khó tập trung và thay đổi tâm trạng. Những thay đổi về nhận thức có thể là do lão hóa hoặc căng thẳng và các cá nhân có thể không kết nối chúng ngay lập tức với tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng

Triệu chứng đường tiêu hóa

Thiếu vitamin B12 có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón và chán ăn. Các triệu chứng về đường tiêu hóa là phổ biến và có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, khiến việc nhận biết chúng là dấu hiệu của tình trạng thiếu B12 trở nên khó khăn.

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Da nhợt nhạt

Thiếu máu do thiếu vitamin B12 có thể khiến da nhợt nhạt hoặc vàng. Những thay đổi về tông màu da có thể là do các yếu tố khác mà mỗi người có thể không nhận ra chúng là dấu hiệu của sự thiếu hụt dinh dưỡng.

Khó khăn khi đi bộ

Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp và giữ thăng bằng, khiến việc đi lại khó khăn và tăng nguy cơ té ngã. Các vấn đề về dáng đi có thể liên quan đến lão hóa hoặc các tình trạng thần kinh khác, khiến nhiều người không biết rằng đây cũng là một trong những biểu hiện của tình trạng thiếu vitamin B12 tiềm ẩn.

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Nguyên nhân gây thiếu hụt itamin B12?​

Những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay nghiêm ngặt có thể không có đủ vitamin B12 vì bị giới hạn trong việc chỉ được lựa chọn thực phẩm thực vật. Các tình trạng ảnh hưởng đến dạ dày và ruột, chẳng hạn như viêm teo dạ dày, bệnh celiac, bệnh crohn và thiếu máu ác tính, có thể cản trở sự hấp thu vitamin B12.

Trường hợp khác cũng cần nên lưu ý là khi về già. Khi cơ thể già đi, việc sản xuất axit dạ dày và các yếu tố nội tại có thể suy giảm, ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin B12.

Đâu là nguồn cung cấp vitamin B12​

Một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm các nguồn vitamin B12 từ thực phẩm, chẳng hạn như thịt, cá, các sản phẩm từ sữa và trứng. Người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay có thể cân nhắc bổ sung thực phẩm chức năng cung cấp vitamin B12 dưới sự chỉ định của bác sĩ. Tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định liều lượng và hình thức bổ sung thích hợp.

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Biến chứng thiếu vitamin B12​

Thiếu vitamin B12 có thể gây ra các triệu chứng tâm thần như trầm cảm, lo lắng, thay đổi tâm trạng và thậm chí là rối loạn tâm thần. Tổn thương dây thần kinh ngoại biên, được gọi là bệnh thần kinh ngoại biên, có thể xảy ra do thiếu vitamin B12.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng vitamin B12 có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến bệnh lý thần kinh thị giác, gây ra các vấn đề về thị lực và thậm chí mất thị lực nếu không được giải quyết kịp thời.

Thiếu B12 ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển ở thai nhi và tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh. Ở nam giới, sự thiếu hụt có thể góp phần gây vô sinh và làm số lượng tinh trùng thấp.

Cơ thể cần bao nhiêu vitamin B12?

Lượng vitamin B12 được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là khoảng 2,4 microgam. Tuy nhiên, những người mắc một số bệnh lý nhất định, chẳng hạn như thiếu máu ác tính hoặc rối loạn tiêu hóa, có thể cần liều lượng hoặc chất bổ sung cao hơn.

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Điều gì xảy ra khi bạn tiêu thụ nhiều vitamin B12?

Tiêu thụ quá nhiều vitamin B12 thường được coi là an toàn vì cơ thể thường bài tiết lượng dư thừa. Tuy nhiên, liều lượng cực cao từ chất bổ sung có thể dẫn đến tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy hoặc phản ứng da. Trong một số ít trường hợp, có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc hoặc góp phần gây ra các tình trạng như chứng tăng vitamin.

Những người có vấn đề sức khỏe cụ thể, như vấn đề về thận, nên thận trọng. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi dùng thực phẩm bổ sung liều cao để đảm bảo chúng phù hợp với nhu cầu sức khỏe cá nhân của bản thân, vì độc tính vitamin B12 từ nguồn thực phẩm là cực kỳ hiếm.