Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi

Dinh dưỡng 29/03/2023 06:17

Cần tây được biết đến là loại rau dùng xào nấu hay ép nước đều vô cùng bổ dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài.

Cần tây tươi, giòn bao gồm gần 95% nước, nhưng khi nói đến tác dụng của nó đối với cơ thể sẽ là vô vàn. Có lẽ đã đến lúc đưa loại rau này vào chế độ ăn uống của bạn vì rất nhiều công dạng của nó.

Ai cũng nên duy trì lối sống lành mạnh và bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu hơn về các đặc tính tốt cho sức khỏe của các loại thực phẩm như cần tây. 

Kiểm soát cân nặng sẽ trở nên dễ dàng hơn

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Cn tây bao gồm chủ yếu là nước, nhưng nó rất giàu vitamin K và một số khoáng chất tuyệt vời khác. Tuy nhiên, để kiểm soát cân nặng, điều chính cần nhớ về cần tây là “lượng calo tiêu cực” của nó. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn cần nhiều calo hơn để tiêu hóa cần tây so với lượng cần tây thực sự có trong đó.

Để giảm cân, bạn có thể ăn cần tây sống hoặc ở dạng nước ép, chỉ có 16 calo trong 1,5 cốc nước ép cần tây.

Tạm biệt với chứng ợ chua

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 2

 

Trào ngược axit hoặc ợ chua là tình trạng mà những người có chế độ ăn uống kém hoặc hệ thống tiêu hóa kém mắc phải. Nhưng ''người bạn xanh'' bé nhỏ của chúng ta có thể giúp bạn điều này!

Nước ép cần tây làm dịu chứng ợ nóng ngay lập tức, điều chỉnh nồng độ axit trong dạ dày của bạn . Nhưng đó chỉ là một giải pháp tạm thời, nếu chứng ợ nóng vẫn tiếp diễn, bạn cần thay đổi chế độ ăn uống hoặc đi khám bác sĩ sớm.

Tiêu diệt các vết loét

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 3

 

Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2010 được xuất bản bởi Tạp chí Sinh học Dược phẩm, người ta đã xác định rằng cần tây có chứa một loại chiết xuất ethanol nhất định giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa khỏi bị loét.

Những dưỡng chất khác mà cần tây chứa là flavonoid, tannin, dầu dễ bay hơi và alkaloid, làm tăng sản xuất chất nhầy bảo vệ bên trong ruột của bạn.

Hỗ trợ chống viêm 

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 4

Tình trạng viêm trong cơ thể là phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với nhiễm trùng hoặc kích ứng và điều đó không hẳn là xấu vì đó là cách cơ thể bảo vệ bạn khỏi sự lây lan của nhiễm trùng.

Tuy nhiên, đôi khi bạn cần giảm sưng và muốn nhanh tránh được cảm giác khó chịu từ các vết viêm thì cần tây có thể giúp bạn điều đó vì nó có cả khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, cần tây còn có thể giúp răng bạn trông sáng hơn nhờ sự gia tăng canxi.

 

Ngăn ngừa mất nước 

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 5

 

Mất nước sẽ khiến cơ thể suy kiệt, mệt mỏi và còn là cầu nối cho loạt bệnh nguy hiểm khác phát triển. Các loại thực phẩm giàu hàm lượng nước là dưa chuột (98%) và tất nhiên là cần tây (95%) sẽ luôn có ích cho bạn.

Hệ thống tiêu hóa tốt hơn

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 6

 

Cùng với hàm lượng nước cao, cần tây rất giàu chất xơ. Chất xơ tự nhiên và chất phytochemical kích thích thành dạ dày và ruột non, ngăn ngừa táo bón bằng cách hỗ trợ quá trình nhu động ruột. Điều này làm cho thức ăn đi vào ruột già được trộn đều cũng như khuấy đều hơn. Nó giúp các enzym phân hủy chất dinh dưỡng và hấp thụ chúng vào máu.

Huyết áp và mức cholesterol sẽ giảm xuống

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cần tây có đặc tính chống cholesterol giúp ngăn ngừa huyết áp cao bằng cách cơ bản “làm sạch” mức cholesterol của bạn. Cần tây có đặc tính giãn cơ trơn, cải thiện dòng canxi và kali bên trong và bên ngoài tế bào.

Loại rau có đến 95% nước vừa giảm cholesterol cao, vừa dưỡng da sáng được hội chị em mê mẩn nhất này có giá cực hời: Ai chưa dùng sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 7

Như bạn có thể thấy, cần tây có rất nhiều đặc tính tuyệt vời cho sức khỏe của bạn có thể giúp ích trong một khoảng thời gian ngắn hoặc thậm chí ngay lập tức. Không có lý do gì mà không thêm chúng vào giỏ hàng thực phẩm của bạn đúng không nào?

Theo Brightside

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