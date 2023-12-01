Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả óc chó .

Quả óc chó rất giàu axit béo omega-3, đặc biệt là axit alpha-linolenic (ALA). Những axit béo này có liên quan đến lợi ích tim mạch, bao gồm giảm viêm và cải thiện mức cholesterol. Tiêu thụ quả óc chó như một phần của chế độ ăn uống giúp có lợi cho tim, có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Axit béo omega-3 trong quả óc chó được biết đến với tác động tích cực đến chức năng nhận thức. Chúng có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quả óc chó thường xuyên có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

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Giàu chất chống oxy hóa

Quả óc chó rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và vitamin E. Những chất chống oxy hóa này giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Giúp quản lý cân nặng

Mặc dù giàu năng lượng nhưng quả óc chó có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Sự kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp thúc đẩy cảm giác no, có khả năng làm giảm lượng calo tổng thể. Tiêu thụ quả óc chó trong chế độ ăn uống cân bằng có thể góp phần kiểm soát cân nặng.

Có đặc tính chống viêm

Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm bệnh tim và một số bệnh ung thư. Quả óc chó chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, chẳng hạn như polyphenol và axit béo omega-3. Tiêu thụ quả óc chó thường xuyên có thể giúp giảm thiểu tình trạng viêm trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất có trong quả óc chó, bao gồm polyphenol và axit béo omega-3, có thể có đặc tính chống ung thư. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nhưng việc kết hợp quả óc chó vào chế độ ăn hàng ngày cũng có thể có lợi.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quả óc chó có liên quan đến việc cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa trong quả óc chó có thể góp phần tăng độ nhạy insulin tốt hơn. Tiêu thụ quả óc chó trong chế độ ăn uống cân bằng có thể là một chiến lược hữu ích cho những người mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương khỏe mạnh​

Quả óc chó chứa các khoáng chất thiết yếu, bao gồm canxi, magiê và phốt pho, rất quan trọng cho sức khỏe của xương. Mặc dù quả óc chó không phải là nguồn cung cấp chính các khoáng chất này, nhưng việc kết hợp quả óc chó vào chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ xương có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể của xương.

Đẹp da

Các chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 trong quả óc chó cũng có thể có lợi cho da. Những chất dinh dưỡng này giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, góp phần mang lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Hàm lượng vitamin E trong quả óc chó cũng có thể đóng vai trò duy trì sức khỏe làn da.