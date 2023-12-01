Loại quả nhìn 'xấu lạ' nhưng bổ dưỡng nhất thế giới: Giàu chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết, phòng ngừa tiểu đường, ung thư

Dinh dưỡng 01/12/2023 09:58

Loại quả này không chỉ ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc kết hợp loại quả giàu chất dinh dưỡng này vào chế độ ăn uống của bạn có thể góp phần mang lại sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả óc chó.  

Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Quả óc chó rất giàu axit béo omega-3, đặc biệt là axit alpha-linolenic (ALA). Những axit béo này có liên quan đến lợi ích tim mạch, bao gồm giảm viêm và cải thiện mức cholesterol. Tiêu thụ quả óc chó như một phần của chế độ ăn uống giúp có lợi cho tim, có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bổ não

Axit béo omega-3 trong quả óc chó được biết đến với tác động tích cực đến chức năng nhận thức. Chúng có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Một số nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quả óc chó thường xuyên có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

Loại quả nhìn 'xấu lạ' nhưng bổ dưỡng nhất thế giới: Giàu chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết, phòng ngừa tiểu đường, ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Quả óc chó rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và vitamin E. Những chất chống oxy hóa này giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Giúp quản lý cân nặng

Mặc dù giàu năng lượng nhưng quả óc chó có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Sự kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp thúc đẩy cảm giác no, có khả năng làm giảm lượng calo tổng thể. Tiêu thụ quả óc chó trong chế độ ăn uống cân bằng có thể góp phần kiểm soát cân nặng.

Có đặc tính chống viêm

Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm bệnh tim và một số bệnh ung thư. Quả óc chó chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, chẳng hạn như polyphenol và axit béo omega-3. Tiêu thụ quả óc chó thường xuyên có thể giúp giảm thiểu tình trạng viêm trong cơ thể.

Loại quả nhìn 'xấu lạ' nhưng bổ dưỡng nhất thế giới: Giàu chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết, phòng ngừa tiểu đường, ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất có trong quả óc chó, bao gồm polyphenol và axit béo omega-3, có thể có đặc tính chống ung thư. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nhưng việc kết hợp quả óc chó vào chế độ ăn hàng ngày cũng có thể có lợi.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quả óc chó có liên quan đến việc cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa trong quả óc chó có thể góp phần tăng độ nhạy insulin tốt hơn. Tiêu thụ quả óc chó trong chế độ ăn uống cân bằng có thể là một chiến lược hữu ích cho những người mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Loại quả nhìn 'xấu lạ' nhưng bổ dưỡng nhất thế giới: Giàu chất chống oxy hóa, giúp hạ đường huyết, phòng ngừa tiểu đường, ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương khỏe mạnh​

Quả óc chó chứa các khoáng chất thiết yếu, bao gồm canxi, magiê và phốt pho, rất quan trọng cho sức khỏe của xương. Mặc dù quả óc chó không phải là nguồn cung cấp chính các khoáng chất này, nhưng việc kết hợp quả óc chó vào chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ xương có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể của xương.

Đẹp da

Các chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 trong quả óc chó cũng có thể có lợi cho da. Những chất dinh dưỡng này giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, góp phần mang lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Hàm lượng vitamin E trong quả óc chó cũng có thể đóng vai trò duy trì sức khỏe làn da.

Loại củ chứa ít tinh bột nhưng nhiều kali tốt cho tim mạch, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa thiếu máu: Bán đầy chợ Việt, giá bình dân chỉ 13.000 đồng/kg

Loại củ chứa ít tinh bột nhưng nhiều kali tốt cho tim mạch, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa thiếu máu: Bán đầy chợ Việt, giá bình dân chỉ 13.000 đồng/kg

Các chất dinh dưỡng có trong loại củ này cực kỳ tốt cho hoạt động của tim. Hơn nữa, việc chế biến món ăn với loại thực phẩm này cũng tốn rất ít hoặc không tốn nhiều công sức. 

Xem thêm
Từ khóa:   quả óc chó ung thư tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều