Khoai lang có thể là một nguồn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Điều cần chú ý là hàm lượng chất dinh dưỡng của khoai lang có thể thay đổi dựa trên các yếu tố như loại khoai lang cụ thể (có nhiều loại khác nhau với màu sắc khác nhau), phương pháp nấu và điều kiện trồng trọt. Ăn nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc, bao gồm cả khoai lang, có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn uống đầy đủ và giàu chất dinh dưỡng.

Khoai lang có thể đóng góp cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách do hàm lượng dinh dưỡng có trong khoai lang. Các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này cực kỳ tốt cho hoạt động của tim. Hơn nữa, việc chế biến những món ăn với khoai lang tốn rất ít hoặc không tốn nhiều công sức.

Bạn có thể có bữa khoai lang dinh dưỡng chỉ bằng cách đun sôi hoặc nướng chúng trên ngọn lửa gas. Chỉ cần gọt vỏ, rắc nước cốt chanh và muối là bạn đã có một món ăn nhẹ dinh dưỡng, ngon miệng và giúp no lâu.

​Chất xơ làm giảm cholesterol​

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cả loại hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp giảm mức cholesterol bằng cách liên kết với các hạt cholesterol và đưa chúng ra khỏi cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu kali, một khoáng chất quan trọng trong hoạt động của tim​

Khoai lang rất giàu kali, một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò chính trong việc điều hòa huyết áp. Lượng kali có trong khoai lang giúp chống lại tác dụng của natri, giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Từ đó bảo vệ các hoạt động của tim.

Vitamin bảo vệ động mạch​

Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin dồi dào, đặc biệt là vitamin C, là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ động mạch. Chất chống oxy hóa trong khoai lang cũng có thể giúp giảm viêm, một yếu tố gây ra bệnh tim.

Beta-Carotene làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Màu đỏ-cam của khoai lang là do beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Beta-carotene là chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Có đặc tính chống viêm

Viêm mãn tính là yếu tố nguy cơ của bệnh tim và khoai lang có chứa các hợp chất chống viêm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.

Ít tinh bột hơn cơm, khoai tây​

Khoai lang chứa ít tinh bột hơn cơm và khoai tây, Điều này có nghĩa là khoai lang có ​GI (chỉ số đường huyết) thấp hơn so với cơm và khoai tây thông thường. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và điều này có thể góp phần gián tiếp vào sức khỏe tim mạch, vì lượng đường trong máu cao có thể gây bất lợi cho hệ tim mạch.