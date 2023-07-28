Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo'

Dinh dưỡng 28/07/2023 07:16

Nấm đùi gà là thực phẩm được nhiều người yêu thích vì có thể chế biến được thành nhiều món ăn ngon, chứa vô vàn chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Nổi bật với mùi thơm đặc trưng và vị ngọt giòn, hấp dẫn, nấm đùi gà được nhiều người nội trợ ưu ái gọi bằng cái tên “nữ hoàng các loại nấm”. Đặc biệt, đây là nguyên liệu có lợi cho sức khoẻ như cung cấp chất dinh dưỡng, kiểm soát bệnh tiểu đường, tốt cho đường ruột, ức chế sự phát triển của khối u… và cung cấp chất chống oxy hoá.

Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ nguyên liệu này, bạn có thể chế biến những món ăn hấp dẫn như nấm đùi gà xào thịt bò, nấm đùi gà áp chảo, nấm đùi gà kho nước tương, cháo nấm đùi gà hạt sen…

Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết chọn nấm đùi gà ngon 

Quan sát rễ và thân

Khi mua nấm đùi gà, quan sát phần rễ và thân, nếu thấy rễ và thân không bị nhăn, héo thân tương đối tròn, căng mọng thì có nghĩa là cây nấm còn tươi, chất lượng tốt. Nếu ngược lại, thân không căng mọng chút nào và nhìn sơ qua rễ héo thì đừng mua. Những cây này có thể đã được hái từ lâu và có thể đã biến chất, rất độc hại.

Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngửi mùi

Như các bạn đã biết, nấm thường có mùi rất đặc trưng. Khi ngửi bạn thấy được mùi chứng tỏ cây nấm này còn tươi, còn nếu không ngửi thấy mùi chứng tỏ nó đã được hái từ lâu bảo quản lâu rồi. Cũng nên tránh những cây nấm có mùi thối, hỏng.

Do đó, chỉ nên chọn những cây có mùi nấm đặc trưng nhé! 

Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nấm đùi gà

Phòng ngừa bệnh ung thư

Beta glucan có trong nấm đùi gà có tác dụng kìm hãm sự phát triển và tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể. Do đó, nấm đùi gà hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư rất hiệu quả.

Tăng cường sức đề kháng

Lượng protein và các axit amin có trong nấm đùi gà giúp lưu thông khí huyết, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe, cải thiện trí nhớ cho người sử dụng.

Loại nấm quen thuộc giúp đẩy lùi bệnh tật đáng kinh ngạc, bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, được mệnh danh là 'yến sào của người nghèo' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Theo Đông y, hàm lượng chất xơ và vitamin  có trong nấm đùi gà sẽ kìm hãm quá trình hấp thu đường vào máu của cơ thể. Nhờ đó, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường.

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