Đậu ván trắng là loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng, trong đó có chừng 22,70% chất protein, 1,8% chất béo, 57% cacbon hydrat, 0,046% canxi, 0,052% photpho, 0,001% sắt. Trong protein của Bạch biển đậu có nhiều loại axit amin như trytophan, acginin, lyzin và tyrozin...

Nếu kết hợp đậu ván với các loại rau giàu vitamin khác thì bạn sẽ có một bữa ăn đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe . Đậu ván làm tăng tác dụng chống oxy hóa và làm giảm quá trình oxy hóa của cơ thể.

Đậu ván hỗ trợ quá trình ăn kiêng nhờ hiệu quả làm giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể thông qua thành phần phaseolamine (theo Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia). Thành phần này giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch làm hẹp và cứng mạch máu, góp phần ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tim (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) và đột quỵ (nhồi máu não, xuất huyết não). Bên cạnh đó, chất xơ cũng chiếm một lượng lớn trong đậu ván nên có công dụng làm giảm cholesterol.

Giảm mỡ tích tụ trong cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần lecithin trong đậu ván làm giảm sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Nó giúp quản lý gan nhiễm mỡ bằng cách ức chế sự tích tụ chất béo trong gan. Thành phần này cũng giúp cơ thể phục hồi sau mệt mỏi. Đậu ván chứa phức hợp vitamin B, rất tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch. Vitamin B1, B2, B6, E, K, niacin và axit folic cũng là những thành phần nổi bật trong đậu ván. Ngoài ra, đậu ván còn chứa nhiều khoáng chất như kali, phốt pho, magiê, canxi và sắt.

Lưu ý khi sử dụng đậu ván

Dù có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể nhưng hạt đậu ván khô lại chứa độc tố glucozit dưới dạng xyanua với nồng độ cao, do đó chỉ ăn được sau khi luộc hoặc nấu hạt đậu trong một thời gian dài để nhiệt phân hủy độc tố. Cần luộc hạt già và đổ bỏ nước trước khi dùng để nấu món ăn.