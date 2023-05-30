5 loại thực phẩm 'vàng' giúp phụ nữ phòng ung thư vú, ngăn ngừa loãng xương

Dinh dưỡng 30/05/2023 11:20

Đây là những loại thực phẩm đặc biệt tốt cho phụ nữ giúp ngăn ngừa ung thư vú, loãng xương, bệnh tim và các triệu chứng vào thời kỳ mãn kinh do Fox News ở Hoa Kỳ khuyên dùng.

Cà chua

5 loại thực phẩm 'vàng' giúp phụ nữ phòng ung thư vú, ngăn ngừa loãng xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chín mọng rất giàu chất chống ung thư gọi là lycopene. Lycopene là sắc tố làm cho cà chua có màu đỏ. Trong các thí nghiệm được thực hiện trên động vật lycopene trong cà chua cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Đặc biệt, ăn cà chua được nấu chín có thể làm tăng sự hấp thụ lycopene và các chất chống oxy hóa khác.

Sữa chua Hy Lạp 

Sữa chua Hy Lạp là loại sữa chua được phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải. Loại sữ chua này chỉ sử dụng sữa tươi nguyên chất và trái cây chứ không có chất phụ gia nào khác. Nó chứa lượng protein gấp 1,5 lần so với sữa chua thông thường, hàm lượng natri trong khi lượng đường ít hơn một nửa. Sữa chua Hy Lạp cũng chứa nhiều Lactobacillus thay vì ít carbohydrate giúp phụ nữ giảm cân an toàn và cải thiện cơ bắp.

Quả óc chó 

5 loại thực phẩm 'vàng' giúp phụ nữ phòng ung thư vú, ngăn ngừa loãng xương - Ảnh 2

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả óc chó có tác dụng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa ung thư vú và loãng xương. Ăn khoảng 56 gam quả óc chó mỗi ngày có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, quả óc chó chứa nhiều calo nên khi dùng loại thực phẩm này, bạn nên để ý đến việc kiểm soát cân nặng của mình. Đối với người đang giảm cân chỉ nên ăn khoảng 20g mỗi ngày là tốt nhất.

Cá hồi

5 loại thực phẩm 'vàng' giúp phụ nữ phòng ung thư vú, ngăn ngừa loãng xương - Ảnh 3
Axit béo omega-3 trong cá hồi giúp cải thiện chứng trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh

Cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Axit béo omega-3 là chất dinh dưỡng tốt cho cả nam và nữ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 trong cá hồi giúp cải thiện chứng trầm cảm đối với phụ nữ đang trong kỳ mãn kinh.

Cải xoăn 

Cải xoăn là một loại rau ăn lá được gọi là 'tổ tiên' của bắp cải. Bắp cải và bông cải xanh đều được trồng bằng cách nhân giống cải xoăn này. Cải xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và cũng rất giàu vitamin C. Một lý do khiến cải xoăn đặc biệt tốt cho phụ nữ là vì nó có chứa vitamin K. Vitamin K có nhiều trong cải xoăn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương, ngăn ngừa loãng xương và viêm khớp háng thường gặp ở phụ nữ.

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