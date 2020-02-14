Lật tẩy công dụng của hạt macca khiến nhiều người mê mẩn

Gần đây, hạt macca đã trở thành món ăn thông dụng của người dân Việt vì đây được xem là loại hạt vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe và cũng thuộc hàng thực phẩm có giá trị cao. Hạt macca còn rất quý hiếm bởi chúng chỉ mọc ở những nơi có khí hậu cận nhiệt đới, khí hậu ẩm và chỉ có một số nước như New Zealand, Brazil, Nam Phi mới trồng được.

Công dụng của hạt macca rất tốt cho sức khỏe , đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ nhưng có tin đồn dùng nhiều hạt macca có nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến khả năng bị đột quỵ, đau tim. Vậy chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu về hạt macca để sử dụng đúng và hợp lý nhé!

Thành phần dinh dưỡng của macca bao gồm kali, photpho, magie, kẽm, natri, canxi, mangan, đồng và trong mỗi hạt cung cấp 18 calo. Theo các chuyên gia, nếu bạn là một người bình thường và không ăn kiêng thì cách sử dụng hợp lý là 5 hạt vào buổi sáng và 5 hạt vào buổi chiều, đồng nghĩa với cơ thể hấp thụ 90 calo cho mỗi buổi trong ngày.

Bạn biết không, hạt macca là một loại hạt có nguồn gốc từ châu Úc, có hình tròn, vị thơm mềm như bơ, vỏ có màu nâu và rất cứng và trong hạt macca chứa gần 80% chất béo, là loại chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, không làm bạn tăng cân. Trong một quả macca chứa đến 78% chất dầu và trong dầu có đến 87^% axit béo không no giúp giảm được lượng cholesterol trong cơ thể.

Cách ăn hạt macca như thế nào?

Hạt macca có vỏ rất cứng cho nên bạn không thể tách phần vỏ ra bằng tay hoặc răng để cắn như các loại hạt khác. Để dùng được loại hạt này, bạn cần dụng cụ đi kèm là kiềm hoặc dụng cụ tách vỏ chuyên dùng để tách rời phần vỏ, lấy phần nhân để ăn. Hạt macca rất dễ sử dụng với đa dạng cách chế biến, bạn có thể ăn sống, xào, nướng, luộc đều rất ngon và làm bánh cũng rất bổ dưỡng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên nấu chín quá, sẽ làm mất đi vị thơm ngon và giảm chất lượng của hạt khi dùng.

Hạt macca có tốt cho bà bầu không? Hạt macca có tốt cho bà bầu không và ăn liều lượng như thế nào là hợp lý?

Nhờ vào lượng dinh dưỡng dồi dào có trong loại hạt này như chất khoáng, vitamin, omega 3, omega 6, omega 7 mà hạt macca được ưa chuộng trong thức ăn dành cho bà bầu với quan niệm các chất này sẽ vào thai nhi giúp bé phát triển trí não thông minh hơn. Ngoài ra, hạt macca chứa đến 9,2% hàm lượng protein, một hoạt chất rất cần cho sự hình thành thể chất của thai nhi, gồm 20 loại axit ăn khoảng 10 - 15 hạt macca mỗi ngày và chia làm 2 - 3 lần dùng.

Hơn thế nữa, mẹ bầu luôn lựa chọn các loại hạt như óc chó, macca thay các loại hạt khác bởi chúng vẫn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho mẹ và bé mà không hề gây tăng cân, nỗi lo thân hình quá khổ của mẹ khi mang thai. Sự nghén trong thai kỳ cũng khiến các mẹ trở nên chán ăn dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé, cho nên hạt macca sẽ trị được chứng chán ăn mà vẫn đảm bảo nhiều dầu và đạm giúp tích lũy chất dinh dưỡng cho thai nhi.

Công dụng hạt macca cho bà bầu là vô số kể, đó cũng là lý do nhiều mẹ bầu săn tìm loại quả này để dùng trong suốt thời kỳ mang thai, nhất là giai đoạn đầu của thai kỳ. Mẹ bầu dùng hạt macca đều đặn sẽ tránh được những nguy cơ về tim mạch cho cả mẹ và bé, tránh nguy cơ sinh non và các vấn đề về phụ khoa cho mẹ.

Tác dụng của hạt macca với trẻ em Hạt macca giúp trẻ phát triển trí não, tăng chiều cao và sức đề kháng

Không riêng gì thai nhi mà khi bé ra đời, hạt macca vẫn đứng đầu trong danh sách các loại hạt tốt cho trẻ sơ sinh. Những nguyên tố vi lượng có trong hạt macca như axit béo, các loại omega, sắt, canxi và các nguyên tố khác sẵn có giúp trẻ phát triển trí tuệ và thể chất, bé cứng cáp và thông minh hơn, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch để bảo vệ bé khỏi bệnh tật và chống chọi lại môi trường ở bên ngoài.

Đối với các bé lớn hơn thì công dụng của hạt macca đóng vai trò thiết yếu trong phát triển chiều cao và thể chất. Bé từ giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là lúc cơ thể cần chế độ dinh dưỡng hợp lý, để con phát triển chiều cao thì bé cần 80% chế độ dinh dưỡng và 20% di truyền. Bổ sung hạt macca sẽ hỗ trợ cho bé đủ dưỡng chất để phát triển hệ cơ xương, tăng cường năng lượng cho bé hoạt động thể chất, rèn luyện thể thao để bé cao khỏe hơn.

Ăn macca có tác dụng gì? Công dụng của hạt macca đối với sức khỏe và làm đẹp

Ăn macca có tác dụng gì? Ngoài tác dụng dành cho mẹ bầu và trẻ nhỏ, hạt macca có tác dụng gì nữa khiến ai cũng săn lùng cho gia đình mình. Chúng ta cùng tìm hiểu công dụng tuyệt vời của loại hạt này mang lại cho sức khỏe nhé!

Hạt mắc ca cải thiện lượng đường trong máu

Hạt macca có chứa rất nhiều chất béo không bão hòa đơn và axit palmitoleic omega-7, do đó hoạt chất này giúp tăng cường độ nhạy cảm với insulin nhờ vào quá trình làm giảm tình trạng viêm, đồng thời ngăn chặn sự phá vỡ các tế bào beta tuyến tụy. Từ đó giúp cải thiện bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên khi ăn cần chú ý liều lượng vì dùng quá nhiều sẽ trở thành kẻ thù của bệnh này.

Hạt mắc ca tốt cho hệ thần kinh

Đặc biệt, loại hạt này có khả năng cải thiện tâm trạng của người dùng, chất omega 9 giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa một số bệnh về hệ thần kinh như bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi. Đồng thời giúp cân bằng huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ nhờ vào lượng axit palmitoleic, một thành phần quan trọng của myelin tạo ra lớp mỡ bảo vệ các tế bào thần kinh. Bên cạnh đó, lượng đồng, vitamin B1, manga, magie đều góp phần giúp cho não phát triển khỏe mạnh.

Ngăn ngừa thiếu máu và ung thư

Trong thành phần của hạt macca chứa sắt và đồng là 2 vi chất tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng ăn 30g hạt macca sẽ đáp ứng được 14% nhu cầu bổ sung sắt hàng ngày của nam giới và 6% của nữ giới. Chất oxy hóa trong loại hạt này cũng tham gia vào quá trình ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư dạ dày.

Hạt macca tốt cho da và tóc

Các axit béo trong hạt macca sẽ hỗ trợ hydrat hóa da, giúp làm lành da và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm như xuất hiện các nếp nhăn và đốm đồi mồi. Trong làm đẹp, các chị em phụ nữ thường dùng chiết xuất dầu từ hạt macca để thoa lên da và tóc, các dưỡng chất này sẽ giúp mái tóc suôn mượt, giảm gãy rụng, kích thích nang tóc phát triển, đồng thời giúp trẻ hóa làn da, cải thiện da hồng hào, săn chắc.

Hạt macca giúp trẻ hóa làn da và mượt tóc, ngăn ngừa gãy rụng hiệu quả

Công dụng của hạt macca là món quà quý giá dành cho sức khỏe của mỗi người. Vì vậy, hãy tận dụng loại hạt này để cải thiện thể chất, tinh thần để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, nên dùng một liều lượng khoa học, hợp lý để phát huy hiệu quả của loại hạt này.