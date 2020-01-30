Cách nấu cháo hạt sen cho bé ăn dặm thơm ngon, bổ dưỡng

Ngay từ khi trẻ bắt đầu tập ăn dặm ở tháng thứ 5 và 6 mẹ đã có thể nấu cháo hạt sen để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng cho con. Mẹ cần băm nhỏ hoặc xay nhuyễn để phù hợp với bộ nhai hiện tại của trẻ.

Cháo hạt sen cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, giúp bé phát triển toàn diện. Hạt sen có vị ngọt, ấm, tính bình không nóng không lạnh có tác dụng chữa các bệnh hiệu quả như tiêu chảy, mất ngủ, đầy bụng, kém ăn, chậm tiêu, chữa khát do sốt cao, mất nước… vô cùng thích hợp cho cơ thể nhạy cảm của các bé. Do đó, mẹ hãy học cách nấu cháo hạt sen cho bé ăn dặm , giúp con ngăn ngừa bệnh tật, luôn cao lớn khỏe mạnh theo hướng dẫn sau đây nhé!

Hạt sen rất bổ dưỡng tuy nhiên mẹ không nên lạm dụng, bởi nó ngọt và bùi, bé dễ ngán. Do đó, cần phân bổ phù hợp để giúp con ăn ngon miệng, hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, tốt cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dinh dưỡng từ hạt sen

Hạt sen nhỏ bé, nhưng ẩn chứa trong đó là những dưỡng chất quý, vô cùng cần thiết cho sức khỏe của con người như tinh bột, chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất như vitamin B2 (riboflavin), natri, kali, canxi, magie, phốt pho… và không chứa cholesterol. Vì vậy, khi ăn hạt sen có thể cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể. Đặc biệt, hạt sen có khả năng duy trì mức canxi cần thiết của trẻ em, giúp ích cho quá trình phát triển xương và răng. Do đó, các món ăn từ hạt sen sẽ giúp xương chắc khỏe, bé cao lớn hơn. Chính vì vậy, mẹ cần bổ sung cháo hạt sen vào thực đơn dinh dưỡng của con.

Cách nấu cháo hạt sen cho bé ăn dặm

Để cân bằng dinh dưỡng, giúp trẻ nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết, mẹ nên kết hợp nấu cháo hạt sen với các loại thực phẩm như khoai tây, thịt gà, thịt bò…

Cách nấu cháo hạt sen khô cho bé với khoai tây

Nguyên liệu:

Gạo tẻ: 250g

Hạt sen khô: 25g

Khoai tây: 200g

Đường trắng: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn cho bé hoặc đầu ô liu

Thực hiện:

Cháo hạt sen khoai tây

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên bạn rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, cắt hạt lựu. Còn hạt sen khô bạn mang đi rửa sạch, sau đó ngâm nước cho mềm. Nếu được mẹ nên sử dụng hạt sen tươi sẽ tốt hơn. Gạo vo sạch, ngâm nước khoảng 30 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Nấu cháo

Bạn hãy cho gạo và nước vào nồi, ninh nhừ trên ngọn lửa vừa, khi cháo sôi nhẹ thì cho hạt sen và khoai tây khuấy đều rồi tiếp tục nấu trên ngọn lửa riu riu. Khi nào cháo nhừ, khoai tây và hạt sen cũng nhừ thì tắt bếp. Bạn múc cháo ra bát thêm chút dầu ăn cho bé hoặc dầu oliu để cơ thể bé hấp thu tối đa các dưỡng chất có trong cháo.

Cháo đậu xanh hạt sen cho bé ăn dặm

Cháo đậu xanh hạt sen là một món ăn cung cấp nhiều chất đạm, thơm mát, rất thích hợp cho trẻ mới tập ăn. Để nấu món cháo này mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Một chén gạo

50g đậu xanh

50g hạt sen

Đường cát

Nước

Các gia vị như: hạt nêm, muối, bột ngọt…

Cháo hạt sen đậu xanh

Cách nấu:

Bước 1: Sơ chế

Đầu tiên, bạn cần vo gạo thật sạch rồi đổ nước nhiều, để nấu cháo, ninh thật nhừ.

Đậu xanh và hạt sen rửa sạch, ngâm với nước cho nở ra.

Bước 2: Nấu cháo hạt sen đậu xanh.

Bạn hãy bắc nồi nước lên bếp, nấu sôi và luộc đậu xanh đến khi chín mềm thì được. Hạt sen cũng làm tương tự như đậu xanh. Sau đó cho hạt sen và đậu xanh vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó, cho vào nấu chung với cháo. Nấu thêm khoảng 30 phút thì tắt bếp, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi múc ra chén cho bé ăn.

Cách nấu cháo hạt sen bí đỏ cho bé ăn dặm

Món cháo bí đỏ hạt sen là món cháo ăn dặm giúp thanh nhiệt cho bé trong thời tiết oi bức.

Nguyên liệu chuẩn bị:

500g bí ngô

250g hạt sen

1 nắm gạo nếp ngon

200g đường

Cháo hạt sen bí đỏ

Chuẩn bị

Bí đỏ các bạn gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt vuông hình quân cờ.

Hạt sen tươi rửa sạch, bỏ lớp vỏ ngoài. Nếu là hạt sen khô thì rửa sạch, ngâm khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu.

Gạo vo sạch, lọc sạn.

Cách nấu

Bước 1: Bạn cho vào nồi nước khoảng 700 ml nước, sau đó cho gạo nếp, hạt sen, bí đỏ và ninh. Trong quá trình nấu, bạn hãy khuấy đều để tránh bị dính nhé. Nấu trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, cháo sẽ nhừ và nhuyễn. Khi cháo đã nhừ thì bạn hãy cho đường vào đợi cháo sôi và bắc xuống.

Cuối cùng, bạn hãy múc cháo bí đỏ hạt sen ra bát đợi nguội và cho con ăn. Món này mùa hè ăn thì mát, mùa đông thì ấm. Vì thế, bạn có thể linh động chế biến để nấu cháo ăn dặm cho bé.

Cháo tôm hạt sen cà rốt

Cách nấu cháo hạt sen cho bé ăn dặm với cà rốt, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Bột gạo hoặc cháo 40g

Tôm sú 10g

Hạt sen khô khoảng 15 hạt 20g

Nấm rơm 20g

1 muỗng cà phê dầu ăn như dầu dừa, dầu gan cá, dầu gấc, dầu oliu…

Nước 250ml (1 chén)

Cách nấu:

Bước 1: Trộn tôm với ⅓ chén nước, dùng đũa khuấy tôm. Khi nấu, bạn nhớ để lửa nhỏ đến khi tôm chín thì tắt bếp và đem xay nhuyễn.

Bước 2: Hạt sen luộc với nước sôi cho chín rồi dùng muỗng tán hoặc xay nhuyễn. Nấm rơm luộc chín và băm nhuyễn cho bé dễ ăn.

Bước 3: Vo gạo, đổ nhiều nước vào để nấu cháo cho bé. Mẹ hãy nấu đến khi nào cháo nhừ thì cho tôm và hạt sen, nấm rơm vào nồi cháo. Tiếp tục đun nhỏ lửa, khuấy đều tay để cháo không bị cháy hoặc vón cục. Đun sôi cháo lại thêm một lần nữa thì tắt bếp.

Bước 4: Cho thêm một ít dầu ăn vào trộn đều, sau đó múc ra để nguội rồi cho bé ăn. Mẹ cũng có thể xay nhuyễn cháo bằng máy xay sinh tố rồi mới cho bé ăn.

Cháo gà ác hạt sen cho bé ăn dặm

Thịt gà ác và hạt sen ngọt mềm, dễ ăn vì vậy mà nhiều bé thích món này. Vì thế, mẹ hãy tham khảo cách nấu cháo gà ác hạt sen sau đây cho bé ăn dặm nhé.

Nguyên liệu

Gà ác: 1 con khoảng 300g.

Gạo tẻ: 2, 3 nắm.

Đậu xanh, hạt sen: khoảng 1 nắm.

Cà rốt: ½ củ.

Nấm hương: 3-4 cái

Hành khô: 1-2 củ

Hành tươi, rau mùi và các gia vị thông thường

Cháo hạt sen gà ác

Sơ chế nguyên liệu

Đậu xanh ngâm, bỏ vỏ, hạt sen rửa sạch. Nếu có thời gian thì bạn cần ngâm khoảng 3-4 tiếng trước khi ninh cho nhanh nhừ.

Cà rốt gọt vỏ thái hạt lựu. Nấm hương cắt núm, rửa khoảng 3-4 lần nước cho sạch, sau đó thái nhỏ.

Hành khô bóc vỏ, thái mỏng, hành tươi, rau mùi rửa sạch thái nhỏ.

Gà ác luộc chín, vớt ra để nguội xé lấy thịt để riêng. Còn phần nước luộc gà dùng thể ninh cháo.

Ngâm gạo khoảng 30 phút, sau đó ninh bằng nước luộc gà.

Cách nấu:

Gạo vo sạch cho vào nồi cơm điện hoặc nồi bình thường, để cho nhanh nhừ thì bạn có thể dùng nồi áp suất. Sau đó cho thêm hạt sen và đậu xanh vào cùng, đổ phần nước luộc gà vào ninh cùng. Khi cháo được ninh với nước luộc gà thì càng thêm ngọt và bổ dưỡng.

Sau đó bạn cho thêm cà rốt, nấm hương vào ninh cùng. Nếu muốn các nguyên liệu này thật mềm và nhuyễn thì có thể cho vào từ lúc đầu cùng với gạo để ninh.

Trong lúc đợi cháo được ninh nhừ thì bạn hãy xào thịt gà, bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, cho hành khô vào phi thơm rồi cho thịt gà vào xào với lửa nhỏ. Tiếp theo nêm nếm các gia vị như nước mắm, bột canh, hạt nêm cho vừa ăn. Cháo khi đã chín thì bạn cho phần thịt gà đã xào vào, trộn đều. Sau đó múc ra bát nhỏ cho chút hành lá, sau đó để nguội bớt rồi cho bé ăn.

Trên đây là những cách nấu cháo hạt sen cho bé ăn dặm vừa thơm ngon, bổ dưỡng, mẹ hãy tham khảo để xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ thật khoa học.