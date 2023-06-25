La hán - loại "quả trường sinh" cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ

Dinh dưỡng 25/06/2023 00:03

La hán quả được biết đến với vai trò là một loại dược liệu, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vậy các lợi ích, tác dụng của la hán quả là gì?

Đặc điểm của quả la hán

La hán có tên khoa học là Momordica grosvenori Swingle, là loại cây thuộc loại thân leo sống quanh năm. 

Thân cây có thể dài từ 1-3 m, dọc thân cây có nhiều tua cuốn, lá hình tim nhọn, chiều dài lá khoảng 10-20 cm, rộng 3,5-12cm, hoa mọc theo chùm, mỗi chùm 3-5 bông, cánh hoa mỏng màu vàng nhạt. Cây la hán được trồng nhiều ở miền bắc Thái Lan và miền nam Trung Quốc.

Quả la hán có hình cầu, đường kính 5-8 cm, màu xanh lục. Khi phơi khô, mỏ quả la hán chuyển sang màu nâu vàng hoặc nâu đen, bên ngoài bóng và phủ một lớp nhung mỏng. Quả la hán có vị bùi, ngon ngọt. Những quả này thường được thu hái vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Những quả già, to và lắc có tiếng kêu sẽ được hái mang về phơi trước khi sử dụng.

Theo kết quả nghiên cứu, trong la hán quả có chứa các thành phần chính gồm

  • Đường (Fructose, glucose,...) với tỷ lệ khoảng 25 - 38%.

  • Protein với tỷ lệ là 8 - 13%.

  • Axit béo chiếm khoảng 41%.

  • Chất ngọt.

  • Hỗn hợp Mogrosid có vị ngọt cao gấp khoảng 300 so với đường mía.

  • Vitamin C.

  • Một số khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể.

Theo đông y, quả la hán có vị ngọt, tính mát, không độc; có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thông huyết, nhuận tràng, long đờm, giảm ho, trị táo bón, nóng trong người, đại tiện ra máu, ho gà, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng, dị ứng, lao phổi…

La hán - loại 'quả trường sinh' cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các tác dụng với sức khỏe của la hán quả

Các tác dụng với sức khỏe mà quả la hán đem đến có thể kể đến như sau:

 

Tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch 

Các nghiên cứu đã chỉ ra, trong quả la hán có chứa thành phần giúp cải thiện, tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể. Do đó, làm giảm các nguy cơ bị tấn công bởi các vi khuẩn, nấm gây bệnh.

Hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp, tim mạch

Theo các chuyên gia, sử dụng nước quả la hán có tác dụng cao trong ngăn ngừa cũng như điều trị các bệnh lý về hô hấp như viêm thanh quản, ho khan kéo dài, viêm amidan,.. Bên cạnh đó, loại quả này cũng có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng bệnh lý tim mạch với người bệnh bị cao huyết áp, xơ cứng động mạch,...

Trị táo bón, thanh nhiệt cho cơ thể

Sử dụng quả la hán kết hợp với táo đỏ và đem đi nấu nước có thể thanh nhiệt, làm mát có thể nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, các tình trạng táo bón cũng được khắc phục .

Bên cạnh đó, quả la hán còn có tính kháng viêm, chống lại các tình trạng viêm nhiễm, giảm đau sưng mà bạn có thể tận dụng.

La hán - loại 'quả trường sinh' cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Trong quả la hán có chứa nhiều mogrosid - thành phần tạo nên vị ngọt đặc trưng của quả. Chất này cũng đã được khoa học chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và ngăn ngừa bệnh tật.

Ngăn ngừa béo phì và tiểu đường

Vị ngọt tự nhiên trong loại quả la hán có thể thay thế đường khi chế biến một số món ăn, thức uống. Loại dược liệu này cũng chứa hàm lượng calo tương đối thấp nên đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh béo phì và tiểu đường. Người dùng thường xuyên cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm này.

Trong nhiều thế kỷ, y học cổ truyền Trung Quốc cũng đã sử dụng quả la hán như một phương pháp điều trị bệnh tiểu đường. Loại thảo mộc này hoạt động bằng cách giảm lượng đường trong máu, kích thích tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn, từ đó làm giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường một cách tự nhiên.

La hán - loại 'quả trường sinh' cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc được chế biến từ quả la hán

Một số bài thuốc được chế biến từ quả la hán bao gồm:

  • Nước quả la hán: chuẩn bị từ 1-2 quả la hán và nghiền vụn, pha hãm như pha trà hoặc có thể nấu thành nước uống thường ngày từ 1-2 lần. Sử dụng rất tốt cho người bị viêm họng hoặc mất tiếng, cảm nắng, táo bón.
  • Nước la hán hạnh nhân: chuẩn bị 1 quả la hán và 10 gram hạnh nhân. La hán nghiền đập vụn, sau đó sắc cùng hạnh nhân lấy nước. Ngày sắc 1 lần hoặc hãm lấy nước uống. Nước la hán hạnh nhân rất tốt cho người bệnh bị viêm phế quản, cảm mạo ho có nhiều đờm.
  • Nước la hán mứt hồng: nguyên liệu bao gồm 1 quả la hán và 1 quả mứt hồng. Quả la hán nghiền đập vụn và cho vào nồi, thêm nước để sắc ngày 1 lần. Nước la hán mứt hồng sử dụng rất tốt cho trường hợp bị dị ứng, ho gà (ho dài ngày thành từng cơn).
  • Nước la hán bàng đại hải: Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm 1 quả la hán, 2 hoặc 3 hạt bàng đại hải. Đầu tiên, nghiền đập vụn quả la hán, sau đó nấu sắc kỹ, và cuối cùng là chia lấy nước uống trong ngày. Nước la hán bàng đại hải dùng trong điều trị đại tiện táo kết và đường ruột táo nhiệt.
  • Siro bối mẫu la hán quả: nguyên liệu gồm có xuyên bối mẫu 10 gram và la hán 1 quả. La hán nghiền đập vụn, có thể cho thêm một ít đường hoặc mật lượng thích hợp, nấu sắc kỹ và chia làm 2 lần ăn trong ngày. Sử dụng siro bối mẫu la hán quả cho người mắc bệnh lao phổi, viêm khí phế quản, viêm họng khô có sốt, ho khan ít đờm.
  • Canh la hán: la hán quả 50 gram, thịt lợn nạc 100 gram. La hán thái thành từng lát và cho vào nồi, đổ nước đun kỹ, cho thịt nạc vào nấu canh, có thể cho thêm bột gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị và sử dụng món canh la hán ăn với cơm trong ngày. Món canh này giúp hỗ trợ điều trị bệnh lao rất tốt.
La hán - loại 'quả trường sinh' cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng quả la hán

  • Chỉ nên sử dụng 1-2 quả la hán mỗi ngày do loại quả này có tính hàn và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nếu sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa...
  • Bà bầu không nên dùng quả la hán với các loại thảo dược, thực phẩm chức năng khác hoặc các loại thuốc trị bệnh.
La hán - loại 'quả trường sinh' cháy hàng trong mùa nắng nóng vì khả năng tăng sức đề kháng cực mạnh mẽ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Sầu riêng là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, để tăng lợi nhuận mà một số thương nhân đã sử dụng thuốc kích thích, hóa chất để sầu riêng chính nhanh hơn. Vậy hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách nhận biết sầu riêng chín qua các dấu hiệu đơn giản.

Xem thêm
Từ khóa:   la hán quả tác dụng quả la hán dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ