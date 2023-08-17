Atisô từ lâu đã được biết là có lợi cho gan. Chúng chứa một hợp chất gọi là silymarin có thể giúp tăng lưu lượng mật trong gan, giúp cơ thể bạn chuyển hóa hormone và bảo vệ gan khỏi tình trạng suy yếu.

Atiso hỗ trợ việc giảm cholesterol trong hệ thống, do đó ngăn ngừa mọi khả năng mắc bệnh tim. Đồng thời, atiso cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn bằng cách gây ra tác dụng giảm lipid và đường huyết.

Axit chlorogenic có trong atisô có thể bảo vệ tế bào gan, cũng như cải thiện sụn bị hư hỏng xung quanh các khớp của bạn.

Giảm huyết áp

Atiso có tác dùng gì với huyết áp? Atisô là một nguồn thực phẩm cực giàu kali, đây là một dưỡng chất có ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Kali giúp bình thường hóa tác động của việc thừa muối, nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp. Vì vậy, atisô đóng vai trò như một loại thuốc làm giãn mạch và có lợi cho những người dùng thuốc tăng huyết áp để ngăn chặn tình trạng thiếu kali.

Ngoài ra, nếu bị bệnh tiểu đường, bạn cũng nên dùng atisô vì nó có thể giúp bạn ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành.

Ảnh minh họa: Internet

Chữa thiếu máu và thiếu sắt

Atiso là một nguồn sắt tốt từ thực vật. Đây là một lựa chọn hữu ích cho việc bổ sung canxi và sắt cho người ăn chay, những người không thể có được lượng sắt cần thiết từ thịt động vật và trứng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Atisô là thực phẩm giàu chất xơ, một trong những chất dinh dưỡng có lợi nhất trong việc cải thiện sức khỏe và chức năng tiêu hóa. Vì vậy, công dụng của atisô trên hệ tiêu hóa là rất đáng kể. Cụ thể như sau:

Chất xơ có nhiều trong atisô giúp bạn giảm các triệu chứng táo bón. Ngoài ra, chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các chứng ung thư dạ dày và ruột, căng thẳng, đầy hơi và khó chịu trong dạ dày. Hơn nữa, nếu bạn có vấn đề với phân lỏng hoặc tiêu chảy, chất xơ có thể hấp thụ chất lỏng dư thừa. Chất xơ cũng hoạt động như một nhóm làm sạch cholesterol LDL dư thừa, do đó làm sạch động mạch của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một lợi ích khác của atisô là làm dịu túi mật và giải quyết vấn đề khi các cơ quan bị tắc nghẽn. Do đó, atisô cũng là một loại thực phẩm tốt giúp kích thích sản xuất và bài tiết dịch vị dạ dày, mật và giúp tiêu hóa dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não

Sự thiếu hụt phốt pho được biết đến là nguyên nhân gây ra sự suy giảm khả năng nhận thức. Và atiso lại giàu phốt pho, nhờ đó giúp bạn hạn chế tình trạng nói trên. Bên cạnh đó, atiso đóng vai trò là thuốc giãn mạch tốt, mang nhiều oxy đến não.

Tốt cho xương

Atisô là một trong những thực phẩm tốt nhất cung cấp các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là magiê, phốt pho và mangan. Những khoáng chất này là thành phần thiết yếu của việc tăng cường sức khỏe và mật độ xương, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như loãng xương.