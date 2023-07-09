Hành lá bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều sẽ trở thành 'thuốc độc', liệu bạn đã biết?

Dinh dưỡng 09/07/2023 12:49

Có thể nói rằng, với phần lớn người Việt, chế biến món ăn mà không có hành lá thì thật thiếu sót. Thế nhưng ăn hành lá bao nhiêu là hợp lý và liệu ăn hành lá nhiều có tốt không?

Ăn hành lá nhiều có tốt không?

Thêm thắt chút màu xanh bắt mắt của hành lá có thể sẽ tạo cảm hứng cho bạn khi thưởng thức món ăn và thấy ăn ngon miệng hơn. Song theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, thực tế ăn hành lá nhiều không tốt cho sức khỏe. Khi chế biến, bạn chỉ nên dùng khoảng 50 – 70g hành lá vào mỗi món ăn là hợp lý nhất, điều này sẽ giúp bạn không gặp phải các tác hại của hành lá dưới đây:  

Gây mùi cơ thể

Giống như hành tây hay hành tím, trong hành lá cũng có chứa một lượng lớn hoạt chất lưu huỳnh – tác nhân chính khiến cơ thể bạn tỏa ra mùi hương không mấy dễ chịu. Theo đó, lượng lưu huỳnh sau khi được hấp thu vào sẽ thấm vào máu và luân chuyển đi khắp cơ thể, rồi giải phóng qua lỗ chân lông trên bề mặt da, đẩy bạn rơi vào tình trạng bị “nặng mùi”.

Hành lá bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều sẽ trở thành 'thuốc độc', liệu bạn đã biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu liên tục sử dụng quá nhiều hành lá, mùi hương này sẽ “tồn đọng” ngay trong khoang miệng cả vài ngày sau đó và rất dễ gây hôi miệng.

1.2 Dễ bị bốc hỏa

Trong y học cổ truyền, hành lá được xếp vào nhóm dược liệu có tính ấm, vị hăng cay, thường thích hợp với người đang điều trị cảm lạnh. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, nếu bạn thích ăn và thường xuyên ăn với lượng lớn thì đôi khi sẽ gặp phải tác dụng ngược, dễ bị bốc hỏa, bứt rứt, nóng trong người vô cùng khó chịu.

1.3 Ảnh hưởng tới thị lực

Tới nay các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành và chưa đưa ra kết quả chính xác về tác động của việc ăn hành lá tới việc suy giảm thị lực. Song dù vậy, giống như khi ăn đồ quá cay nóng, nếu bạn tiếp nạp một lượng lớn hành lá, bạn sẽ cảm thấy hoa mắt và mắt mờ đi.

Vì thế, để hạn chế mắc những vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến thị giác, lời khuyên là nên kiểm soát dùng lượng hành lá ở mức an toàn.

Hành lá bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều sẽ trở thành 'thuốc độc', liệu bạn đã biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người này đại kỵ với hành lá, chớ nên ăn

Theo đông y, hành có tính ấm nên tránh dùng cho người có dương thịnh, hỏa bốc. Ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng như có thể làm mắt mờ, tóc chóng bạc, thậm chí cản trở ra mồ hôi.

Phụ nữ có kinh sớm, kinh nhiều nên tránh ăn nhiều hành. Ngoài ra, không được dùng hành cũng mật ong và không được dùng ở người huyết áp cao.

Hành lá không phải thực phẩm mà ai cũng có thể ăn được, nhất là với đối tượng có tiền sử dị ứng với chất allyl. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ kích hoạt histamine, khiến bạn cảm thấy ngứa họng, phát ban đỏ, thậm chí có thể bị sốc phản vệ.

Hành lá bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều sẽ trở thành 'thuốc độc', liệu bạn đã biết? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩn không nên kết hợp với hành lá

Đậu phụ

Khi chế biến hành lá chung với đậu phụ, thành phần acid oxalic trong hành lá sẽ kết hợp với Calci trong đậu phụ tạo thành tinh thể Calcium oxalate. Hợp chất Calcium oxalate rất có hại đối với cơ thể.

Một lượng nhỏ có thể gây ngứa, nóng rát trong miệng. Một lượng lớn hơn gây suy giảm chức năng tiêu hóa, giảm hấp thu calci, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Mật ong

Hành lá kết hợp với các món có mật ong sẽ gây nên tiêu chảy, đầy bụng, chướng bụng. Nguyên nhân là vì các axit hữu cơ và enzyme trong mật ong khi gặp hành lá sẽ sinh ra phản ứng hóa học tạo thành chất có độc và kích thích đường tiêu hoá, làm cho bạn bị tiêu chảy, khó chịu, chướng bụng cho bạn. Đồng thời, nếu bạn ăn nhiều còn dễ gây rối loạn tiêu hóa, hoa mắt chóng mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hành lá bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều sẽ trở thành 'thuốc độc', liệu bạn đã biết? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tôm

Hành lá tuyệt đối không kết hợp chung với tôm. Đây chính là hai thực phẩm kỵ với nhau, nguyên nhân là chất canxi trong tôm khi kết hợp với hành lá sẽ bị phản ứng tạo thành chất canxi oxalate gây hại cho hệ tiêu hoá của bạn. Chính vì vậy, trong khi nấu nướng bạn không nên bỏ hành lá vào món tôm để tránh trở thành một món ăn gây hại cho hệ tiêu hoá.

Đường

Đường chính là một loại gia vị thường xuyên sử dụng trong nấu ăn, tuy nhiên khi nấu món có hành bạn nên tránh sử dụng đường bởi chúng có thể gây khó thở, tức ngực. Chính vì vậy, khi nấu các món ăn có đường bạn không nên thả hành lá vào nhé.

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