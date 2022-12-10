Gợi ý món ngon cuối tuần cùng gia đình sum họp và thưởng thức

Nếu bạn đang còn phân vân chưa biết món ngon cuối tuần nào hợp với khẩu vị và sở thích của các thành viên trong gia đình thì hãy thử nấu ngay các món dưới đây nhé!

Hiện nay, không gì tuyệt vời hơn việc quây quần bên gia đình và cùng nhau ăn những món ăn ngon. Mọi người cùng nhau cười đùa, nói chuyện, thưởng thức món ngon cuối tuần thật là hạnh phúc. Tưởng chừng đó là một điều vô cùng giản đơn nhưng thực tế hiện nay đối với nhiều gia đình đó là một điều vô cùng “xa xỉ”. Bởi guồng quay công việc đã khiến mọi người ngày càng xa cách và không có thời gian dành cho nhau cũng như thời gian nấu ăn cho cả gia đình. Do đó mà tình cảm cũng ngày càng vơi dần đi. Nhưng yếu tố quyết định hạnh phúc chính là tình cảm yêu thương, sự sẻ chia, ý thức vun đắp hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Do đó, dù bận thế nào, là một người phụ nữ “phụ trách” làm ấm gian bếp bạn cũng hãy dành thời gian để làm những món ngon cuối tuần để cho mọi người cùng thưởng thức và cùng xích lại gần nhau hơn.

Một mẹt bún đậu với đầy đủ màu sắc, kèm theo các rau ăn kèm được lấp đầy chiếc mẹt và mùi thơm đặc trưng của mắm tôm, một khi ăn là sẽ nhớ mãi.

Vào những ngày cuối tuần, món ngon không thể bỏ qua chính là bún đậu mắm tôm. Món này rất dễ làm lại hợp khẩu vị với rất nhiều người dân Việt. Đặc biệt, cái cảm giác cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức một mẹt bún đậu mắm tôm và cùng nhâm nhi một ly trà đá rồi trò chuyện thì thật tuyệt vời.

Vậy nên vào cuối tuần, bạn hãy làm món này cho gia đình thưởng thức nhé! Đậu hũ và các loại chả cốm được chiên vàng giòn, béo bùi ăn cùng với bún kèm chút rau sống, dưa leo giòn ngọt. Thịt heo được luộc chín tới cùng với lớp da dai béo, thịt thì mềm, hòa quyện cùng mắm tôm mặn mặn, cay cay được pha thêm chút tắc và đường chua chua, ngọt ngọt. Mới nghe thôi mà đã “chảy nước miếng” rồi, ăn xong buổi sáng, đến hôm... lại thèm.

Bún đậu mắm tôm - Là một món ăn ngon tuyệt vời dành cho gia đình

Trong món ăn này thì mắm tôm chính là nét tinh túy. Bởi nếu chọn được đậu, bún, chả cốm và thịt ngon mà mắm tôm không chuẩn vị thì cũng coi như chưa trọn vẹn. Vậy nên, trước khi quyết định làm món bún đậu mắm tôm để chiêu đãi cả gia đình thì bạn nên đặt mua mắm tôm trước nhé! Nên đặt mua mắm từ những lò mắm gia truyền tại Hậu Lộc - Thanh Hóa, để đạt được cả phần màu sắc và mùi vị. Màu phải hơi hồng, dậy mùi thơm đặc trưng chứ không nồng nặc thì khi pha mắm tôm chấm bún đậu mới ngon.

Lẩu hải sản

Trong gia đình bạn mà có người không thể ăn được bún đậu mắm tôm do không quen với mùi mắm thì bạn có thể chuyển qua nấu lẩu hải sản nhé! Vào những ngày cuối tuần, món lẩu hải sản cũng được xem là nhất. Đặc biệt là vào thời tiết se lạnh, cả nhà mà cùng nhau ngồi bên nồi lẩu nóng hổi, thơm lừng, chắc chắn ngày cuối tuần sẽ thêm vui và ấm áp.

Lẩu hải sản - Món ngon cuối tuần chan chứa tình yêu thương

Món lẩu hải sản càng thêm đậm vị khi nước dùng ngọt thanh từ xương, thêm chút beo béo từ riêu cua, quả thực là rất tuyệt vời. Sau đó cho thêm hải sản tươi, nào là cua, tôm, mực tươi ngon chắc thịt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, nghe thôi cũng nuốt nước miếng ừng ực rồi. Món này mà ăn cùng với đậu hũ được chiên vàng, tạo thêm vị béo nhẹ cho nước lẩu, hòa với vị chua nhẹ từ cà chua, cay nồng của gừng thì hết sảy. Mọi người vừa ăn lẩu, vừa nói chuyện, dù thời tiết ngoài trời có lạnh như thế nào thì trong lòng bạn cũng sẽ thấy rất ấm cúng.

Bún thịt nướng

Với những bạn có niềm đam mê với thịt nướng thì có thể thử nấu ngay món bún thịt nướng. Món này chỉ với một vài công đoạn đơn giản, cùng sự bày trí đẹp mắt là cả gia đình có thể thưởng thức ngay.

Cuối tuần mà được thưởng thức tô bún thịt nướng với đầy đủ màu sắc từ các loại rau sống, giá, bún và thịt thì tuyệt vời, mới nghĩ thôi đã phát thèm rồi. Đặc biệt, phần thịt nướng được ướp đậm đà, nướng hơi cháy xém cạnh, chan thêm chút mỡ hành beo béo lên trên ăn cùng với bún. Mỗi một miếng bún lại gắp kèm với rau sống, đồ chua, thêm chút nước mắm ớt nữa giúp cân bằng lại hương vị cho món ăn.

Bún thịt nướng là món ngon cuối tuần giàu dinh dưỡng cho gia đình

Đây là một món ăn cuối tuần đơn giản, rất thích hợp dành cho các chị em bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.

Lẩu gà lá é

Một món ngon cuối tuần mà gia đình bạn không nên bỏ qua chính là món lẩu gà lá é. Món ăn này vốn là món đặc sản Phú Yên nổi tiếng ngon trứ danh sau đó lan rộng ra nhiều nơi, đặc biệt hương vị món lẩu này tại Đà Lạt lại khiến thực khách mê mẩn đến lạ. Giờ đây, chẳng cần phải đi đâu xa, bạn hãy vào bếp nấu ngay món này cho gia đình thưởng thức.

Lẩu gà lá é - Món ăn cuối tuần giàu hương vị miền quê

Vào ngày cuối tuần, có một nồi lẩu gà lá é nóng hổi, thơm lừng với mùi thơm đặc trưng của lá é. Nước lẩu ngọt thanh do hầm với gà, được nêm nếm gia vị đậm đà vừa miệng, cả gia đình cùng nhau thưởng thức, thật là hạnh phúc. Món lẩu gà lá é này, các thành viên trong gia đình bạn sẽ mê ngay từ phần nước dùng, chỉ cần húp thử một muỗng lẩu sẽ cảm nhận được ngay vị chua nhè nhẹ của măng chua hòa quyện cùng vị béo của gà, thịt mềm, săn ngọt và mùi thơm của lá é. Món này mà dùng cùng với bún với ít nấm và rau sống thì sẽ rất tròn vị.

Cá hấp xì dầu

Với những gia đình thích ăn cá thì bạn hãy vào bếp nấu ngay món cá hấp xì dầu nhé! Đây là món ngon cuối tuần bổ dưỡng cho sức khỏe. Bạn có thể dùng cá diêu hồng, các chép, cá lóc… để làm món này đều được. Với phương pháp hấp sẽ giúp cá giữ được vị ngọt thịt tự nhiên nên rất tốt cho sức khỏe và hấp dẫn. Hơn nữa, xì dầu mà kết hợp cùng cá sẽ thêm kích vị, đậm đà.

Món cá hấp xì dầu giàu dinh dưỡng

Món cá hấp xì dầu thơm lừng, nóng hổi, thịt cá mềm, ngọt thịt hòa với vị ngọt của hành tây và vị cay nồng của gừng, hương thơm hấp dẫn không từ chối từ. Đặc biệt nước sốt xì dầu mang vị ngọt, mặn được trung hòa thấm đều thịt cá. Khử hết mùi tanh của cá giúp cho thịt cá mềm, ngọt hơn. Món này mà cuốn với bánh tráng cùng một ít rau sống hoặc dùng với cơm nóng chắc chắn gia đình bạn ai cũng sẽ tấm tắc khen ngon.

Chả ram tôm đất

Nếu bạn thích ăn món chiên thì món chả ram tôm đất rất đáng để bạn trổ tài vào bếp mời gia đình vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Món ăn này rất đỗi gần gũi, bình dị nhưng lại có một sự hấp dẫn đặc biệt được nhiều người yêu thích. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như tôm đất, thịt heo ba rọi, bánh tráng gói, hành tím, rau thơm… bạn đã có thể làm ra được món chả ram giòn rụm.

Khi ăn món chả ram, bạn cũng sẽ nghe được âm thanh rất vui tai, những âm thanh này cũng rất kích thích vị giác. Âm thanh đó chính là khi bạn cắn một thanh chả ram, âm thanh “rôm rốp”, giòn tan của lớp vỏ. Sau đó bạn sẽ cảm nhận được phần bên trong thịt tôm mềm ngọt, được nêm nếm vừa phải. Ăn một cái chắc chắn bạn lại muốn ăn cái thứ hai.

Món chả ram tôm đất

Món chả ram này mà chấm với tương ớt hoặc tương cà, sẽ rất ngon, vô cùng kích thích vị giác nơi đầu lưỡi. Món này cũng là món nhậu tuyệt vời, vừa nhâm nhi lon bia, vừa ăn ram bắp giòn tan, ngọt miệng.

Món ngon cuối tuần có rất nhiều, bạn tha hồ mà lựa chọn. Từ đơn giản đến phức tạp đều có, tuy nhiên để hâm nóng tình cảm gia đình thì những món như lẩu gà lá é, lẩu hải sản, ram bắp, bún đậu mắm tôm… vẫn là số 1. Hơn nữa thì những món này cũng khá đơn giản, vậy nên còn chần chờ gì nữa mà bạn không vào bếp làm những món này để chiêu đãi gia đình trong dịp cuối tuần.