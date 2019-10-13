Các món ngon cho bé biếng ăn giàu dinh dưỡng, nấu đơn giản

Cháo thịt cóc: Chọn cóc vàng, làm sạch lấy mình và đùi, rửa sạch nhiều lần, nướng hoặc xao vàng rồi tán thành bột. Cho bột gạo tẻ, bột nếp, bột củ mài và nước vừa đủ vào đun trên lửa nhỏ. Cháo bột chín cho bột thịt cóc vào khuấy đều, sôi lại mẹ có thể tắt bếp múc ra chén, cho dầu ăn vào. Trước khi cho trẻ ăn, mẹ nêm thêm tí muối để vừa ăn. Cho bé ăn ngày 3 lần, liên tục trong 5 ngày – nghỉ 5 ngày.

Theo nhiều chuyên gia, trẻ biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân, nếu bố mẹ không tìm được các món ngon cho bé biếng ăn để giúp trẻ ăn ngon thì sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng nặng.

Sữa cao năng lượng là sản phẩm tăng cường dinh dưỡng. Thông thường, trong 1ml sữa có thể cung cấp 1Kcal. 1 lít sữa cao năng lượng sẽ bổ sung cho trẻ suy dinh dưỡng từ 800 tới 2000Kcal. Mẹ cho con uống theo hướng dẫn pha với nước sôi để ấm, mỗi ngày khoảng 500ml.

Chuối tiêu vị ngọt, tính lạnh không độc giúp tăng hấp thụ cho trẻ bị suy dinh dưỡng.

Cháo ếch: Ninh nhừ 150g thịt với 50g gạo, 50g cà rốt rồi xay hỗn hợp thành sinh tố mịn cho trẻ ăn trong 5-10 ngày.

Cháo ếch cũng rất bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Các món ngon cho trẻ biếng ăn

Nấm sốt thịt: Đây cũng là món ăn dễ làm và ngon miệng dành cho trẻ. Mẹ có thể nấu nấm sốt thịt để con ăn với cơm hoặc nấu cháo nấm thịt với những bé nhỏ. Trong mỗi 100g nấm và thịt có khoảng 6mg kẽm.

Mầm đậu xanh (giá đỗ): Các hạt đậu là những kho chứa dưỡng chất dồi dào, trong đó có kẽm. Một điều kỳ diệu là ở cơ chế nảy mầm (từ hạt đậu thành mầm đậu – giá), hàm lượng kẽm và các dưỡng chất tăng lên gấp bội lần. Đặc biệt trong giá đỗ còn có men tiêu hóa tự nhiên, kích thích bé ăn uống ngon miệng. Một bát canh thịt giá đỗ hay giá đỗ xào là cách bổ sung kẽm tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe của bé.

Màu sắc bắt mắt cũng kích thích trẻ ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Ức (đùi gà) hầm bí đỏ, đậu trắng: Ức gà (hoặc đùi gà) cắt miếng vừa ăn cộng với một nắm đậu trắng hay đậu hà lan, tất cả trộn đều gia vị, ướp trong vòng 1 tiếng rồi cho vào 1 quả bí đỏ Nhật đã bỏ ruột, hấp cách thủy hoặc hầm chín, mẹ đã cho con một món ăn vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Thịt gà và hạt đậu cũng như bí đỏ rất giàu kẽm.

Các món ngon cho bé lười ăn

Canh gà nấm rơm: Món ăn này nguyên liệu đơn giản, dễ làm. Bé ăn sẽ cảm thấy khác lạ và ngon miệng.

Cá sốt cà chua: So với món thịt, thì cá thường phải chế biến kỹ hơn một chút để không bị tanh, giúp con ăn ngon miệng hơn.

Món cá sốt cũng được nhiều em bé yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Súp tôm đậu phụ: Món ăn giàu dinh dưỡng giúp trẻ có thêm canxi. Không những thế, món ăn này còn dễ nuốt, kích thích ăn ở trẻ.

Ngoài ra, mẹ có thể thêm các loại thức uống như: nước cam, nước ép cà rốt, nước ép cà chua, sinh tố bơ..... vào bữa ăn hằng ngày của con

Những món cháo ngon cho bé lười ăn

Cháo chim cút: Chuẩn bị: 1 con chim cút, 10g gạo nếp, 20g gạo tẻ, 30g vỏ quýt khô, 10g đậu xanh, dầu ăn và các gia vị cần thiết. Mẹ cho trẻ ăn 1 lần/ngày, cần ăn liền 5 - 10 ngày để khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ. Bên cạnh đó, cháo chim cút cũng bổ sung dinh dưỡng giúp hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ.

Cháo tim heo: Chuẩn bị: Tim heo 100g, hạt cau nửa quả, gạo nếp 50g, dầu ăn và các gia vị cần dùng.

Chế biến: Rửa sạch tim heo rửa sạch, băm nhỏ, ướp gia vị để khoảng 10 phút, rồi xào chín. Giã nhỏ hạt cau, lọc lấy 300 ml nước. Tiếp theo, mẹ cho gạo nếp vào nước hạt cau ninh nhừ. Lúc nào cháo gần chín thì cho tim heo vào đảo đều, cháo sôi lại, mẹ có thể tắt bếp múc ra chén cho dầu ăn vào.

Cháo trứng đơn giản dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo trứng: Cháo trứng nên ăn vào lúc còn ấm, mỗi ngày ăn 1 lần, ăn liên tục 1 tháng để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, giúp trẻ hết biếng ăn và tăng cân.

Các món cháo ngon cho bé biếng ăn

Món cháo lý tưởng cho trẻ biếng ăn là một món cháo vừa thơm ngon, giàu dinh dưỡng lại vừa kích thích sự ngon miệng của trẻ.

Cháo chuối, thì là: Với cháo này, các mẹ nên nhớ cho bé ăn khi cháo còn nóng sẽ thơm ngon hơn. Các loại cháo các mẹ cho thêm một ít thì là sẽ rất kích thích vị giác của bé đó và bệnh biếng ăn sẽ sớm hết ngay thôi.

Cháo cua biển, sen, hạt bí đỏ: Bé ăn cháo cua bí đỏ sẽ tăng cường canxi giúp xương chắc khỏe, không những vậy bí đỏ còn giúp thị lực của bé phát triển tốt, hạt sen thì đưa bé vào giấc ngủ dễ dàng và ngon hơn. Món cháo này bé sẽ thích mê và hết biếng ăn ngay thôi.

Cháo cua biển, sen, bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt bò, hành tây: Thịt bò chứa nhiều protein, sắt và đặc biệt làm kẽm cho trẻ biếng ăn sẽ giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Hành tây lại rất lợi cho tiêu hóa của bé, đặc biệt khi nấu cháo mùi vị cực kỳ thơm ngon làm kích thích vị giác của trẻ. Đây làm món cháo hoàn hảo cho các bé biếng ăn nhà mình.

Cháo táo tàu. Mẹ chuẩn bị 80g bột gạo, 5 quả táo tàu bỏ hạt, 10g hà thủ ô, 20g đường trắng đun sôi với 250ml nước và cho trẻ thấp còi, nhẹ cân ăn ngày 1 lần khi đói liên tục trong 1 tháng.

Ngoài ra còn có cháo bột tôm bí đỏ, cháo cá hồi, cháo gạo/bột gà, hạt sen, nấm cũng kích thích trẻ ăn ngon và tăng cân, khỏe mạnh.

Các món ăn thay cháo cho bé

Ngoài các món ngon cho bé biếng ăn như cháo, súp, bạn có thể đổi các món ăn thay cháo cho bé.

Súp thịt bò khoai tây: như một món ngon lý tưởng cho trẻ biếng ăn vào bữa sáng. Trong thịt bò có chứa nhiều protein và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Súp thịt bò khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể nấu món ngon cho trẻ từ thịt, cá, trứng, ăn kèm với rau xanh để đảm bảo trẻ được hấp thu dinh dưỡng đầy đủ. Tới bữa xế, mẹ có thể bổ sung thêm cho trẻ 1 ly sữa, trái cây hay sữa chua.

Với bữa tối, mẹ nên cho trẻ ăn nhạt hơn, nhưng vẫn đảm bảo khẩu phần ăn phải có thịt hoặc cá, rau, đậu, gạo hoặc mì. Mẹ cũng nên chú ý không nên cho trẻ ăn quá no vào buổi tối, dễ khiến trẻ đầy bụng và khó ngủ.

Món ngon cho bé ăn cơm

Trứng cuộn: Trứng giàu choline và protein, rất tốt cho sự phát triển não bộ và chiều cao của trẻ. Nếu mẹ muốn con có thể cắn được dễ dàng nhất thì hãy làm món trứng cuộn đơn giản này.

Đậu phụ hấp trứng thịt: Đậu phụ sốt trứng thịt thích hợp dùng cùng cơm nóng, đậu chín mềm trộn với thịt và trứng rất thơm và dễ nhai. Mẹ nên "triển" món ăn này cho bé.

Đậu phụ đơn giản dễ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà viên rau củ: Thịt gà viên rau củ tạo ra nhiều màu sắc vì thế con sẽ rất thích thú với những viên thịt đa màu sắc và món ăn vẫn đủ mềm để bé dễ cắn.

Su su cà rốt xào thịt: Su su cà rốt xào thịt đầy đủ dưỡng chất, mẹ có thể nấu gia đình cùng ăn được. Phần ăn cho bé mẹ cắt nhỏ để cho bé dễ ăn.

Thịt xào hẹ cũng là món ngon cho bé biếng ăn. Vì thịt xào hẹ thơm ngon, đậm đà của thịt cháy cạnh, ăn cùng cơm nóng rất ngon. Mẹ cắt, xé miếng nhỏ cho trẻ rất thích hợp cho bé tập ăn.