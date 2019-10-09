Bí quyết nấu các món ăn làm từ yến mạch giảm cân siêu tốc

Tuy nhiên, nếu ăn yến mạch không bạn sẽ rất chán, bạn nên tham khảo các món ngon với yến mạch để giảm cân.

Khi ăn thực phẩm có chứa chất xơ như yến mạch, bạn có thể tăng cảm giác no và ăn ít hơn trong ngày. Vì thế, lựa chọn các món ăn làm từ yến mạch giảm cân rất thích hợp với những chị em không có thời gian luyện tập thể dục thể thao. Việc ăn thêm 14g chất xơ mỗi ngày trong 3 tháng có thể giúp giảm khoảng 1,8kg. Thậm chí một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bạn nên ăn ít nhất 25g chất xơ mỗi ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu cháo yến mạch với một số nguyên liệu khác như hạt sen và hào, tôm và bắp ngô, ngô bao tử và bắp cải tím, trứng và cà rốt, cá quả và rau ngót, thì là và nghêu…

Sữa yến mạch giảm cân: Nếu bạn cần một thức uống đơn giản cho buổi sáng bận rộn thì hãy thử kết hợp sữa và yến mạch nhé. Bạn chỉ cần sữa và kem tươi, sau đó bạn cho yến mạch cùng với sữa tươi nguyên kem (hoặc sữa đặc và nước) vào một bát lớn rồi để vào lò vi sóng quay trong vòng 1 phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể hâm nóng sữa trong lò vi sóng trước, sau đó đổ yến mạch vào.

Cà rốt yến mạch giảm cân: Các món ăn làm từ yến mạch giảm cân không thể thiếu khi thêm vị cà rốt. Cà rốt bổ sung dinh dưỡng cho món ăn và cũng giúp món ăn đẹp mắt hơn. Món ăn này chứa 255 calo, 3,4g chất béo, 41,5g carb và 15,4g protein. Đây là món chứa hơi nhiều calo nhưng cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn để bạn giảm cân nhưng không mệt mỏi.

Tuy nhiên, đối với các món ăn làm từ yến mạch giảm cân bạn cũng cần lưu ý chọn đúng loại yến mạch, yến mạch không có đường và chọn những món ít calo để ăn kèm thì mới có tác dụng thật sự.

Ăn yến mạch với rà rốt, bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ yến mạch giảm cân: Tưởng chừng bí đỏ không có tác dụng nhưng khi nấu với yến mạch nó lại có thể giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Chế biến món ăn từ yến mạch

Như chúng ta đã biết yến mạch giúp tăng khả năng vận động cho cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng và cung cấp năng lượng triệt để cho cơ bắp. Sử dụng bột yến mạch mỗi ngày vào buổi sáng sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về ung thư vú. Yến mạch có tác dụng làm giảm lượng Cholesterol trong máu, làm giảm Cholesterol xấu LDL, song lại không gây tác hại đến các Cholesterol tốt HDL. Dùng yến mạch mỗi ngày còn hạn chế nguy cơ bị đau tim, tiểu đường và béo phì, phòng tránh bệnh loãng xương…

Hiểu được công dụng bạn có thế chế biến món ăn từ yến mạch cực kỳ đơn giản.

Chế biến bánh mì kẹp yến mạch: Sự kết hợp cá và yến mạch ngũ cốc nguyên hạt sẽ mang đến món bánh mì kẹp thịt vừa thơm ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Bạn có thể chế biến món này cho bữa ăn sáng tại nhà hoặc mang theo đến văn phòng nếu không có thời gian.

Bạn chỉ cần khoảng 350g cá hồi tươi, 2 thìa canh yến mạch, 2 thìa canh hành lá, xắt nhỏ. 1 thìa canh mayonnaise, 2 thìa cà phê mù tạt, 1 thìa cà phê rau thì là.

Bánh mỳ đơn giản dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn đun nóng vỉ nướng trên lửa vừa và phun bằng dung dịch xịt chống dính. Cho hỗn hợp yến mạch, hành lá, mayonnaise, mù tạt và rau thì là vào xay nhuyễn. Thái cá hồi thành ba miếng và đặt vào vỉ nướng. Nướng cho đến khi mặt bên của thịt cá chín (khoảng 5 phút).

Yến mạch với trái cây khô: Trộn đều sữa chua, đường và sữa đặc cho tan rồi cho vào ly. Yến mạch ngâm nở cho lên trên lớp sữa chua, sau đó làm một lớp sữa chua nữa rồi rắc yến mạch và trái cây sấy khô lên trên cùng. Món trái cây khô khi kết hợp với bột yến mạch sẽ mang đến hương vị mới lạ cho món tráng miệng của bạn đấy.

Sữa chua rất thích hợp ăn với yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua yến mạch: Đây cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với không ít chị em. Nếu trong tủ lạnh còn một số loại trái cây như quýt, dâu tây, nho, việt quất…nhưng bạn đã chán ăn trái cây theo cách thường thì hãy dùng trái cây để làm món sữa chua yến mạch. Đây là một gợi ý món tráng miệng cực ngon và lành mạnh.

Các món ăn kiêng từ yến mạch bạn nên thực hiện ngay

Dùng yến mạch giảm cân chính là một trong số những bí quyết hiệu quả, an toàn và tiết kiệm thời gian dành cho các chị em phụ nữ đang mang lỗi lo về cân nặng.

Cháo yến mạch ức gà giảm cân: Đây là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn. Bởi, ức gà cũng có tác dụng giảm cân. Bạn chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu như: Ngô rửa sạch, tách hạt, để lại lõi. Cà rốt rửa sạch thái hạt lựu.

Sau đó, bỏ ức gà, ngô, lõi ngô, cà rốt vào nồi, thêm nước sâm sấp mặt, đun nhỏ lửa. Khi ức gà đã chín (không để lâu quá khô mất ngon) mình vớt ra để hơi nguội chút, xé sợi. Tiếp tục đun nước ngô + cà rốt, nước sẽ ngọt thanh và rất thơm, thêm chút bột canh nếu bạn thích đậm đà nhé.

Bỏ lõi ngô ra, cho từng chút yến mạch vào nồi nước, vừa bỏ yến mạch vào vừa khuấy, hỗn hợp hơi sệt là được nha không sẽ bị đặc quá đó. Chuẩn bị ăn thì cho gà xé vào.

Cháo yến mạch là sự lựa chọn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Cháo yến mạch ăn với chuối: Bữa sáng thật đơn giản với những ai không có thời gian. Bạn nấu chín cháo yến mạch đúng công thức và ăn kèm với chuối để đỡ ngán.

Bánh khoai lang yến mạch ngũ cốc giảm cân: Làm cực kỳ đơn giản, bánh rất ngon, ăn vặt, ăn chơi không lo tăng cân, mình không cho đường thay vào đó mình dùng vị ngọt của chuối và bơ đậu phộng.

Hoa quả trộn yến mạch: Các chị em chỉ mất 5 phút để chế biến món ăn nhanh và đầy đủ chất xơ, vitamin cho người giảm cân. Nhiều người đã giảm thành công trong vòng 7 ngày. Ngoài ra cần bổ sung rau xanh bằng cách luộc hoặc ăn chế biến rau trộn.

Rất đơn giản để bạn làm món ăn này - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tìm hiểu thêm cách chế biến chè đậu đỏ yến mạch vừa giảm cân vừa thanh nhiệt hoặc cháo yến mạch ức ngô gà. Có rất nhiều các món ăn kiêng từ yến mạch để bạn lựa chọn.

Nấu cháo yến mạch nguyên hạt giảm cân với rau củ: Là món ăn có tác dụng giảm cân thần kỳ, cháo yến mạch giảm cân ăn kèm với rau củ quả giàu chất xơ cho một làn da tươi tắn, mịn màng. Bởi vậy, chúng luôn được ưu tiên trong thực đơn lấy lại vóc dáng của phái đẹp. Nhặt sạch và ngâm yến mạch cho nở đều. Sơ chế rau củ, thái hạt lựu. Sau đó, đun sôi nửa lít nước rồi cho từ từ các loại rau củ chần chín. Tiếp theo, đổ bột yến mạch vào hỗn hợp rau củ đun lửa liu riu cho đến khi chín mềm rồi thêm gia vị cho vừa ăn.

Đây cũng là món giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Dùng yến mạch pha với gừng: Ngoài đồ uống trà xanh nguyên chất dạng bột, yến mạch pha với gừng cũng là công thức giảm cân đơn giản, dễ sử dụng được rất nhiều người nhanh chóng “bỏ túi” và lưu về áp dụng. Tiến hành thực hiện sơ chế gừng, rửa sạch, cạo vỏ rồi đập dập. Yến mạch hòa vào 100ml nước lọc. Tiếp đó, cho gừng vào trong cốc yến mạch đun sôi và uống vào mỗi buổi sáng.

Ngoài các món ăn làm từ yến mạch giảm cân bạn cũng cần nghiên cứu và lên một thực đơn giảm cân siêu tốc với yến mạch thích hợp với cơ thể của bạn. Quan trọng bạn cần các loại gia vị, và không ăn vặt để chế độ ăn giảm cân phát huy hiệu quả.