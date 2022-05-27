Giải quyết NỖI LO THÂM MẮT chỉ bằng những loại thực phẩm tự nhiên có sẵn trong gian bếp nhà bạn

Dinh dưỡng 27/05/2022 06:43

Hãy dung nạp năng lượng thực phẩm bên ngoài để làm giảm tình trạng thâm mắt bên trong cơ thể.

Lycopene trong cà chua và dưa hấu hỗ trợ lưu thông máu

Trong cà chua giàu lycopene và quercetin. Lycopene, hoạt chất tạo màu đỏ tự nhiên cho cà chua, giúp hỗ trợ lưu thông máu. Quercetin là chất chống ôxy hóa, giúp giảm viêm. Sự kết hợp của hai hoạt chất này sẽ giúp bảo vệ mạch máu dưới vùng da mắt.

Dưa hấu chứa hàm lượng lycopene giống cà chua. Dưa hấu cũng là thực phẩm nhiều nước, mà nước rất cần thiết để máu huyết lưu thông tốt hơn. Những ai không thích uống nước vì cảm thấy nhạt miệng có thể dùng dưa hấu ép lấy nước uống thay thế.

Trứng

Trứng rất giàu protein, có khả năng tái tạo tế bào vì vậy ăn trứng đều đặn sẽ ngăn ngừa, sự hình thành các quầng thâm ở mắt. Tuy nhiên bạn cũng cần nhớ, không nên ăn quá 2 quả trứng/ngày.

Giải quyết NỖI LO THÂM MẮT chỉ bằng những loại thực phẩm tự nhiên có sẵn trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có thói quen ăn trứng sống, rất không tốt cho tiêu hóa nên cách ăn tốt nhất là trứng luộc. Ngoài ra, thịt nạc, thủy sản và các thực phẩm chứa protein chất lượng cao cũng giúp giảm quầng thâm xuất hiện.

Dưa chuột

Dưa chuột thường được thái lát thành mặt nạ cho vùng mắt để giảm bọng mắt và thâm quầng. Thế nhưng, thêm dưa chuột vào chế độ ăn uống cũng có tác dụng làm mờ thâm quầng mắt hiệu quả.

Trong dưa chuột chứa silica, một chất có khả năng thúc đẩy da sản sinh collagen và duy trì độ đàn hồi cho làn da. Ngoài ra, trong dưa chuột chứa nhiều nước, giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, đẩy lùi tác động của quá trình lão hóa đến vùng da dưới mắt. 

Hạt vừng

Đôi lúc mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra quầng thâm mắt. Đây chính là lý do bạn nên tăng cường ăn hạt vừng bởi loại hạt này chứa chất chống ôxy hoá có khả năng giảm căng thẳng. Ngoài ra, vitamin E trong hạt vừng có tác dụng rất tốt cho sức khoẻ tổng thể của mắt, kể cả thị lực. Nhờ đó, thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da quanh mắt và ngăn ngừa vấn đề thâm quầng hữu hiệu.

Cà rốt

Giải quyết NỖI LO THÂM MẮT chỉ bằng những loại thực phẩm tự nhiên có sẵn trong gian bếp nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là loại rau củ giàu cả vitamin E và A, rất tốt cho mắt. Vitamin A trong củ cà rốt có thể duy trì chức năng bình thường của tế bào biểu mô, mờ dần quầng thâm, cải thiện thị lực. Ngoài cà rốt, thực phẩm khác có chứa vitamin A như gan, bơ, trứng, quả mơ… cũng rất tốt cho mắt.

Sắt

Bệnh thiếu máu có thể gây ra hiện tượng thâm quầng mắt. Nếu có dấu hiệu mệt mỏi, mắt thâm quầng, bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân và cách điều trị phù hợp. Thực phẩm chức năng bổ sung sắt sẽ giúp bạn hạn chế thâm quầng mắt do thiếu máu.

Tổng hợp từ nhiều nguồn!

 

 

Những thức ăn ĐẠI KỴ khi kết hợp với chuối, bạn có biết?

Những thức ăn ĐẠI KỴ khi kết hợp với chuối, bạn có biết?

Chuối là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên không nên kết hợp với các loại thực phẩm dưới đây nếu không muốn rước hoạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dinh dưỡng cho sức khỏe thực phẩm giảm thâm mắt các loại thực phẩm tốt cho cơ thể

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 30 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe