Giải quyết NỖI LO THÂM MẮT chỉ bằng những loại thực phẩm tự nhiên có sẵn trong gian bếp nhà bạn

Trong cà chua giàu lycopene và quercetin. Lycopene, hoạt chất tạo màu đỏ tự nhiên cho cà chua, giúp hỗ trợ lưu thông máu. Quercetin là chất chống ôxy hóa, giúp giảm viêm. Sự kết hợp của hai hoạt chất này sẽ giúp bảo vệ mạch máu dưới vùng da mắt.

Dưa hấu chứa hàm lượng lycopene giống cà chua. Dưa hấu cũng là thực phẩm nhiều nước, mà nước rất cần thiết để máu huyết lưu thông tốt hơn. Những ai không thích uống nước vì cảm thấy nhạt miệng có thể dùng dưa hấu ép lấy nước uống thay thế.

Trứng rất giàu protein, có khả năng tái tạo tế bào vì vậy ăn trứng đều đặn sẽ ngăn ngừa, sự hình thành các quầng thâm ở mắt. Tuy nhiên bạn cũng cần nhớ, không nên ăn quá 2 quả trứng/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có thói quen ăn trứng sống, rất không tốt cho tiêu hóa nên cách ăn tốt nhất là trứng luộc. Ngoài ra, thịt nạc, thủy sản và các thực phẩm chứa protein chất lượng cao cũng giúp giảm quầng thâm xuất hiện.

Dưa chuột

Dưa chuột thường được thái lát thành mặt nạ cho vùng mắt để giảm bọng mắt và thâm quầng. Thế nhưng, thêm dưa chuột vào chế độ ăn uống cũng có tác dụng làm mờ thâm quầng mắt hiệu quả.

Trong dưa chuột chứa silica, một chất có khả năng thúc đẩy da sản sinh collagen và duy trì độ đàn hồi cho làn da. Ngoài ra, trong dưa chuột chứa nhiều nước, giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, đẩy lùi tác động của quá trình lão hóa đến vùng da dưới mắt.

Hạt vừng

Đôi lúc mệt mỏi cũng là một trong những nguyên nhân gây ra quầng thâm mắt. Đây chính là lý do bạn nên tăng cường ăn hạt vừng bởi loại hạt này chứa chất chống ôxy hoá có khả năng giảm căng thẳng. Ngoài ra, vitamin E trong hạt vừng có tác dụng rất tốt cho sức khoẻ tổng thể của mắt, kể cả thị lực. Nhờ đó, thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da quanh mắt và ngăn ngừa vấn đề thâm quầng hữu hiệu.

Cà rốt

Ảnh minh họa: Internet

Là loại rau củ giàu cả vitamin E và A, rất tốt cho mắt. Vitamin A trong củ cà rốt có thể duy trì chức năng bình thường của tế bào biểu mô, mờ dần quầng thâm, cải thiện thị lực. Ngoài cà rốt, thực phẩm khác có chứa vitamin A như gan, bơ, trứng, quả mơ… cũng rất tốt cho mắt.

Sắt

Bệnh thiếu máu có thể gây ra hiện tượng thâm quầng mắt. Nếu có dấu hiệu mệt mỏi, mắt thâm quầng, bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân và cách điều trị phù hợp. Thực phẩm chức năng bổ sung sắt sẽ giúp bạn hạn chế thâm quầng mắt do thiếu máu.

Tổng hợp từ nhiều nguồn!