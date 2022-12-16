Nhiều người không thể tưởng tượng được một ngày mà không có một tách cà phê nóng, và đây là lý do tại sao uống nó sau bữa ăn lại là một thói quen đáng bỏ.

Hóa ra, thói quen thưởng thức một tách cà phê sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của bạn.

Một tách cà phê thơm ngon có thể đánh thức bạn vào buổi sáng và có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Nhưng uống trực tiếp sau bữa ăn sẽ không cho phép cơ thể bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ thực phẩm và có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt tới 80%.

Khi cơ thể bạn không có đủ chất sắt, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn theo nhiều cách và nó sẽ đặc biệt dễ thấy trên da của bạn. Nó có thể trở nên nhợt nhạt và khô hơn bình thường, làm cho các nếp nhăn hiện rõ hơn.

2. Nó có thể làm hỏng răng của bạn

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thể làm chậm khả năng hấp thụ các khoáng chất thiết yếu khác của cơ thể, bao gồm cả canxi. Chúng ta mất canxi một cách tự nhiên qua tóc và da, và cơ thể đào thải canxi qua mồ hôi và nước tiểu.

Uống cà phê khiến cơ thể bạn mất nhiều canxi hơn và nếu chế độ ăn uống của bạn không bù đắp được lượng canxi đó, cơ thể bạn cuối cùng sẽ bắt đầu lấy canxi từ xương và răng của bạn. Ngược lại, điều này có thể làm cho răng của bạn giòn hơn và khiến nướu của bạn bị kích ứng.

3. Nó có thể làm tăng mức cholesterol xấu

Một miếng bánh mì với lớp bơ dày có thể không phải là món ăn tốt cho sức khỏe nhất, nhưng lại có vị rất ngon, đặc biệt khi thưởng thức cùng cà phê. Nhưng thói quen ăn cả hai thứ gần như cùng lúc có thể khiến lượng cholesterol của bạn tăng vọt.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại dầu có trong cà phê ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh cholesterol của cơ thể, khiến thức uống yêu thích của chúng ta trở thành một trong những hợp chất làm tăng cholesterol nhiều nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta.

4. Nó không tốt cho tóc của bạn

Ngay cả khi chế độ ăn uống của bạn cân bằng và giàu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu, thói quen uống cà phê ngay sau bữa ăn có thể phá hoại nỗ lực ăn uống lành mạnh của bạn. Bởi vì, uống một cốc Joe ngay sau bữa ăn sẽ làm giảm khả năng hấp thụ nhiều nguyên tố vi lượng quan trọng, nó tác động đến cơ thể bạn theo nhiều cách và cũng có thể ảnh hưởng đến mái tóc của bạn.

Khi cơ thể bạn thiếu sắt, máu sẽ khó vận chuyển oxy hơn để sửa chữa các tế bào trong cơ thể giúp kích thích mọc tóc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu và cuối cùng có thể dẫn đến rụng tóc.

Theo Brightside