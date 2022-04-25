Điểm danh một số máy ép chậm Philips được ưa chuộng hiện nay

Máy ép chậm Philips đang là một trong những dòng máy ép chậm rất được ưa chuộng hiện nay, sản phẩm gia dụng này đến từ Hà Lan rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như nhiều tính năng. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Minh Housewares khám phá những bí mật về máy ép chậm thương hiệu Philips nhé.

Nhắc đến Philips là người ta nói đến thương hiệu đồ điện tử, gia dụng đến từ đất nước Hà Lan. Thương hiệu này ra đời vào năm 1891. Trải qua hơn 1 thế kỳ hình thành và phát triển, Philips luôn chiếm được lòng tin của khách hàng bởi đa dạng sản phẩm với giá thành phải chăng và chất lượng tuyệt hảo. Các mặt hàng gia dụng của thương hiệu Philips phải nhắc đến như nồi cơm điện, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, máy sấy tóc,…

Không ngừng cải tiến nhưng vẫn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, Philips luôn luôn mang đến những sản phẩm chất lượng hoàn hảo nhất. Trong đó máy ép chậm Philips mang những ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các dòng máy của các thương hiệu khác.

2. Cách chọn máy ép trái cây chậm Philips

Để có được ly nước ép tươi, ngon, bổ dưỡng và tận dụng được hết công suất của chiếc máy ép hoa quả chậm thì việc chọn được chiếc máy thích hợp đóng vai trò quyết định. Dưới đây là một số tiêu chí chọn mua máy ép chậm phù hợp nhất bạn có thể tham khảo.

Cách chọn máy ép chậm thương hiệu Philips cho thích hợp

Lựa chọn dựa trên thiết kế

Bạn chọn chiếc máy ép chậm có thiết kế như thế nào, màu sắc ra sao còn tùy thuộc vào sở thích cũng như phù hợp với không gian nhà bếp của bạn.

Lựa chọn dựa trên dung tích bình chứa

Hiện nay trên thị trường, máy ép chậm Philips đang được bán với đa dạng các loại dung tích, dao động từ 500 đến 800 ml. Chính vì vậy bạn cần căn cứ vào nhu cầu sử dụng của gia đình để chọn được chiếc máy phù hợp nhất.

Nếu gia đình bạn có từ 2-4 thành viên thì nên chọn máy có dung tích 500ml đến 600ml. Còn nếu gia đình đông người hơn thì bạn nên chọn những chiếc máy có dung tích lớn hơn.

Lựa chọn dựa trên chất liệu của các bộ phận

Tiêu chí tiếp theo bạn cần lưu ý khi chọn máy ép chậm Philips đó là chất liệu của các bộ phận. Bạn nên chọn những sản phẩm có các bộ phận được làm bằng nhựa ABS hoặc inox 304 để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình.

Tốc độ quay, công suất của máy

Lựa chọn máy ép chậm Philips bạn cần dựa trên tiêu chí công suất cũng như số vòng quay của máy. Mỗi dòng máy ép chậm thương hiệu Philips khác nhau sẽ có công suất cùng với tốc độ quay khác nhau. Tùy theo số lượng thành viên trong gia đình mà bạn có thể chọn những chiếc máy ép chậm như sau:

Nếu gia đình bạn có từ 3 đến 4 người thì chỉ nên chọn những chiếc máy ép công suất từ 150 đến 250W.

Nếu kinh doanh các quán nước giải khát, quán cà phê thì chọn máy công suất lớn hơn 250W. Bởi những chiếc máy công suất nhỏ chỉ ép được những thực phẩm mềm và phải cắt nhỏ thì mới ép được.

Tính năng, tiện ích và các phụ kiện đi kèm

Hầu hết các dòng máy ép chậm Philips hiện nay đề rất đa chức năng và tiện ích. Những tính năng chính có thể kể đến khóa an toàn, tự động ngắt điện khi quá tải, chân chống trượt,…Chính vì vậy mà máy hoạt động rất an toàn. Sức cạnh tranh của nó với các đối thủ cùng phân khúc cũng rất tốt.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần quan tâm đến cối nghiền và lồng ép. Bởi những phụ kiện này tưởng chừng đơn giản nhưng nó lạ giúp tăng công suất hoạt động và tạo nên được thực đơn đồ uống đa dạng.

Giá thành

Hiện nay, giá thành của máy ép chậm Philips cũng đang được chi ra thành 3 phân khúc là tầm trung, cao cấp và giá thấp. Trong đó, dòng máy phân khúc giá rẻ thường được thiết kế đơn giản, ít tính năng. Còn dòng máy phân khúc tầm trung và tầm cao được tích hợp nhiều tính năng linh hoạt hơn, thích hợp với đa dạng môi trường sử dụng.

3. Top 5 máy ép chậm Philips tốt nhất hiện nay

Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc máy ép chậm Philips thích hợp và vừa với túi tiền của mình thì hãy tham khảo những sản phẩm được gợi ý dưới đây:

3.1. Máy ép chậm Philips hr1945/80

Review máy ép chậm Philips hr1945/80

Chiếc máy ép chậm Philips hr1945/80 với diện mạo nhỏ gọn nhưng công suất khá lớn lên bạn hoàn toàn có thể xay, ép mọi loại thực phẩm. Dù thực phẩm cứng hay mềm thì chiếc máy ép này cũng xử lý nhanh gọn. Máy được trang bị công nghệ Micro Masticating cho nên có thể giữ nguyên được đến 90% dưỡng chất có trong rau, củ, quả và vắt kiệt được toàn bộ nước chỉ trong 1 lần ép.

3.2. Máy ép chậm Philips hr1949/20

Máy ép chậm Philips hr1949/20 có nên mua không?

Chiếc máy ép chậm thương hiệu Philips tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến khách hàng là Philips hr1949/20. Máy cũng được thiết kế nhỏ gọn, tháo lắp dễ dàng. Cho nên mỗi khi sử dụng xong bạn dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Chiếc máy này được trang bị thêm tính năng khóa an toàn và đèn led cho nên đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Dòng máy này không chỉ ép được rau, củ, quả tươi mà có thể làm được sữa hạt, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân rất tiện lợi. Thiết bị này thích hợp với những mẹ thích làm sữa hạt cho bé. Với kiểu dáng hiện đại, cùng với công suất khá cao lên đến 200W cho phép máy hoạt động nhanh chóng, ép sạch nước chỉ trong một lần ép.

3.3. Máy ép chậm Philips hr1889

Máy ép trái cây Philips hr1889 rất được ưa chuộng hiện nay

Chiếc máy ép trái cây chậm Philips hr1889 cũng là một trong những dòng máy ép chậm đang rất được các tín đồ nước ép tin tưởng và sử dụng hiện nay. Đây là dòng máy ép tầm trung với giá thành không quá cao, thích hợp với đa dạng đối tượng khách hàng.

Không chỉ có thiết kế nhỏ nhắn, dễ vệ sinh, chiếc máy này còn được trang bị công suất lên đến 150W. Chỉ trong một lần ép mà máy đã vắt kiệt được dinh dưỡng cần thiết và bỏ đi phần bã. Khi sử dụng chiếc máy ép chậm này, bạn không phải kì công cắt nhỏ rau, củ, quả. Bạn chỉ cần loại đi phần vỏ hay hạt cứng là có thể ép lấy nước.

Trong bài viết trên Minh Housewares đã tổng hợp và chia sẻ đến những tín đồ của nước ép những dòng sản phẩm máy ép chậm Philips đang rất được ưa chuộng hiện nay. Hy vọng những thông tin này đã giúp bạn tìm được “chân ái” để có được cốc nước ép tươi mát cho ngày hè nhé.