Khi nói đến việc giảm cân, rất nhiều người đánh giá thấp tầm quan trọng của việc xem những gì họ ăn. Nếu bạn đang ăn kiêng giảm cân, hãy nhớ rằng có thể mất một thời gian để giảm cân một cách lành mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn không thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và dành một khoảng thời gian đáng kể vùi đầu vào bàn làm việc.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng mỗi bước nhỏ bạn thực hiện đều góp phần hướng tới một lối sống lành mạnh. Do đó, cho dù bạn có bị sa lầy đến mức nào, thì việc thực hành hoán đổi thức ăn đơn giản và bao gồm cả những lựa chọn thay thế lành mạnh có thể giúp bạn đi một chặng đường dài. Nước gừng có thể giúp bạn giảm cân như thế nào

Được biết đến với hương vị riêng biệt, chắc chắn sẽ có điều gì đó dễ chịu về một tách nước gừng hoặc trà. Nếu bạn muốn đốt cháy lượng calo đáng sợ đó, bạn nên thêm một cốc nước gừng nóng vào thói quen hàng ngày của mình. Gừng là một trong những nguyên liệu linh hoạt nhất có mặt trong nhà bếp. Từ làm dịu cơn cảm lạnh kéo dài đến điều trị chứng khó tiêu, loại rễ này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ đặc tính chống viêm, loại gia vị kỳ diệu này cũng có thể giúp bạn loại bỏ số kg cứng đầu.

Gừng có chứa các hợp chất được gọi là shogaols và gingerols. Hai hợp chất này kích thích các hoạt động sinh học khi tiêu thụ. Các đặc tính chống oxy hóa của gừng chống lại các gốc tự do và do đó ngăn ngừa viêm nhiễm. Nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn Một nghiên cứu đã đánh giá tác động của đồ uống gừng nóng đối với cảm giác thèm ăn và cảm giác no cũng như các yếu tố nguy cơ chuyển hóa ở nam giới thừa cân. Những phát hiện của nghiên cứu cho thấy vai trò tiềm năng của gừng trong việc kiểm soát cân nặng vì cảm giác đói giảm đi khi tiêu thụ gừng. Nó cũng kiểm soát lượng đường trong máu. Hỗ trợ tiêu hóa Mọi người đều biết rằng một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh là rất quan trọng để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Khi bạn uống nước gừng vào buổi sáng, nó có thể giúp khởi động quá trình trao đổi chất và giữ cho quá trình tiêu hóa của bạn đi đúng hướng. Cách làm nước gừng giảm cân Đun sôi một ly nước và thêm nửa muỗng cà phê gừng nghiền vào đó. Để hỗn hợp dốc trong ít nhất mười phút trở lên. Dùng rây để rót hỗn hợp vào ly. Nếu không thích ý tưởng về nước gừng đơn thuần, bạn có thể thêm một chút chanh để tăng thêm hương vị và lợi ích cho sức khỏe. Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, người trưởng thành nên hạn chế ăn gừng không quá 4 gam mỗi ngày bao gồm cả nguồn thực phẩm. Trẻ em dưới hai tuổi cũng không nên ăn gừng. Hơn nữa, phụ nữ mang thai không nên dùng quá 1 gam củ gừng mỗi ngày. Theo Times of India

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