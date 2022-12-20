Cuối năm, Jun Phạm, chị Cano rủ nhau mua vé về “Bảo tàng tuổi ther” tạo sóng cộng đồng mạng

Mấy ngày gần đây, gây xôn xao cộng đồng mạng không phải là chiếc vé Tết về quê mà là chiếc vé mà Jun Phạm và Chị Cano bất ngờ hé lộ. Trong lúc dân tình rần rần đâu đâu cũng thấy bàn tán về chiếc vé về tuổi thơ thì ở một diễn biến khác những cư dân mạng chuyên bắt “trend” đã kịp “bật chế độ đi” và rủ nhau khởi hành đến "Bảo Tàng Tuổi Ther".

Những hình ảnh đầu tiên về ký ức tuổi thơ đang lan tỏa đã làm dấy lên trào lưu tìm về thuở lên năm lên mười. Những trò chơi thời không công nghệ không chỉ lay động trái tim của hàng triệu cư dân mạng 7x, 8x, đầu 9x mà còn gây ngẩn ngơ với các Gen Z. Một thế giới tâm hồn rất khác, đầy hồn nhiên và bình yên, lẩn trong một bầu trời ký ức êm đềm đang lan tỏa ngày càng rộng rãi, gợi mở những ý tưởng “trở về tuổi thơ” đầy sáng tạo và đậm chất hồn Việt.

Nguồn cơn của trào lưu này được tiết lộ đến từ một MV ngọt hết nấc mà Jun Phạm và chị Cano sánh vai nhân vật chính. Giữa cuộc đua những MV hiện đại bao phủ bởi xa hoa lạ lẫm, cố thu hút khán giả bằng chất liệu cầu kỳ, sang chảnh thì MV “Bảo tàng tuổi ther” lột xác với một cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Tự tin với lối đi riêng, “Bảo tàng tuổi ther” với cách chơi chữ từ ‘tuổi thơ’ để tiếp cận gần hơn với gen Z, mang thông điệp kết nối tuổi thơ mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo của thế hệ 7x, 8x với giới trẻ. Sử dụng chất liệu giản dị, thuần Việt đi cùng câu chuyện, hình ảnh thân quen, gắn bó với nhiều thế hệ từ 1976, MV tái hiện một không gian ký ức tuổi thơ ngọt lành, bình yên với những khung trời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và những trò con nít ghi dấu một thời.

Như cơn mưa tưới mát những tâm hồn khô hạn thời công nghệ, xoay quanh ký ức tuổi thơ, MV là chiếc vé khứ hồi đưa nhiều người trở về với những năm lên năm lên mười. Đó là nơi có những buổi trưa hè trốn ngủ, rủ nhau ném lon ồn ào đầu ngõ. Đó là khi đã chơi trò rượt đuổi bở hơi mà được nghe âm thanh leng keng và ngay sau đó sẽ là bữa tiệc ngọt lành của những cây kem thơm mát, những cái mút ngọt ngào thơm mùi sữa đặc Ông Thọ. Đó là những sáng bình yên bên bố mẹ, ông bà với món bánh mì chấm sữa hay những bữa tối mát dịu với trái cây tô. Dung dị mà đầy yêu thương, gần gũi mà thơm lừng ngọt mát… những ký ức chưa bao giờ phai trong hàng triệu trái tim người Việt.

Không cầu kỳ trong cách truyền tải, sử dụng nhịp điệu đơn giản, bắt tai, dễ hát theo, dễ lan tỏa, chất giọng của ca sĩ Jun Phạm cùng màn kết hợp với chị Cano đã đưa khán giả xem MV về những miền ký ức đầy sinh động xen lẫn cảm xúc bồi hồi. Như tâm hồn của những đứa trẻ thập niên 70, 80 không công nghệ, lời nhạc dung dị đơn giản, vô tư, dễ nghe, dễ thuộc lập tức gây hiệu ứng lan tỏa. Một trào lưu gây sốt mới đang nhen nhóm hình thành và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong mùa Tết nguyên đán năm nay.

Qua MV, những ký ức cũng như đời sống tâm hồn của thế hệ 7x, 8x và đầu 9x một lần nữa được hồi sinh trở lại giữa thời đại công nghệ số bùng nổ. Đây sẽ là cơ hội cho tất cả người Việt được quay lại thế giới tuổi thơ, đồng thời truyền cảm hứng cho các MV quảng cáo của các thương hiệu ngày càng sâu sắc, nhân văn, giá trị và ý nghĩa hơn cho đời sống tinh thần của người Việt Nam.

Tạm nghỉ giải lao World Cup và quên đi Qatar siêu xa hoa, hãy cùng lên chuyến tàu trở về tuổi thơ để được vài phút thảnh thơi nhớ về một thời êm đềm, vô tư không bộn bề lo lắng cùng MV “Bảo Tàng Tuổi Ther”.

Và nếu có chút bồi hồi nhớ về những năm tháng bé thơ hồn nhiên của mình, hãy để hương vị thân quen của món bánh mì chấm sữa Ông Thọ kết nối những miền ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Cùng quây quần bên gia đình, ăn những món ăn thơ bé, chơi cùng trẻ con những trò chơi thời không công nghệ, để cuộc sống được chậm lại, bình yên, ngọt lành và nhiều hơn những dư vị, những khoảnh khắc của yêu thương lắng đọng trong dịp cuối năm.

Sữa đặc Ông Thọ đồng hành cùng người Việt từ 1976, là thương hiệu quốc dân luôn hướng tới gìn giữ và tôn vinh những giá trị thuần Việt, làm ngọt lành hơn đời sống tâm hồn triệu người Việt.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) – Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM