Vì sao nhà đầu tư nên chọn ít nhất 1 cổ phiếu ESG trong danh mục đầu tư?

Ông Đặng Trần Phục - Nhà sáng lập Công ty tư vấn đầu tư vận dụng mô hình tích sản cổ phiếu AZFin – cho biết: Đầu tư tích sản cổ phiếu là phương pháp đầu tư giá trị nhằm xây dựng thu nhập thụ động cao khi đầu tư vào các doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tìm ra những doanh nghiệp tốt, phát triển bền vững và nắm giữ cổ phiếu lâu dài. Với phương pháp này, nhà đầu tư cần có mục đích rõ ràng để vượt qua mọi sóng gió ngắn hạn cũng như cạm bẫy trên thị trường chứng khoán.

“Nếu doanh nghiệp không có các yếu tố giúp phát triển bền vững, khoản đầu tư dài hạn sẽ gặp rủi ro”, ông Phục cho biết. Giới đầu tư toàn cầu hiện nay lựa chọn danh mục đầu tư không chỉ xem xét các yếu tố tài chính mà còn “thẩm định” khắt khe những tác động của doanh nghiệp và sản phẩm lên môi trường, xã hội và nhân sự.

Vì sao nhà đầu tư nên chọn những doanh nghiệp thực hành tốt ESG vào danh mục?

Khái niệm ESG xuất hiện trên thị trường tài chính toàn cầu từ 2 thập kỉ trước nhưng từ khoảng năm 2019 đến nay khái niệm này mới thực sự được quan tâm, chú trọng.

ESG là cụm từ viết tắt bởi E-Environmental (Môi trường); S-Social (Xã hội) và G-Governance (Quản trị doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Theo báo cáo của CME vào tháng 10/2022, nhu cầu đầu tư vào các doanh nghiệp tuân thủ ESG liên tục tăng trưởng, lập kỉ lục qua các con số. Khối lượng trung bình hàng ngày của hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 ESG chinh phục kỷ lục 2.760 hợp đồng trong tháng 9/2022, tăng 326% so với tháng 8. Kể từ khi ra mắt, hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 ESG đã nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia. Ra mắt hơn một năm trước, hợp đồng tương lai E-mini S&P Europe 350 ESG cũng đã ghi dấu ấn với 3,6 nghìn hợp đồng.

S&P 500 ESG là là một chỉ số cổ phiếu dựa trên các công ty quản lý tốt nhất hoạt động kinh doanh tuân thủ các nguyên tắc ESG, được phát triển dựa trên chỉ số "gốc" S&P 500. E-mini S&P 500 ESG là một hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử, là một phần giá trị của hợp đồng tương lai tiêu chuẩn S&P 500 ESG.

Những con số trên cho thấy, những doanh nghiệp thực hành tốt ESG không còn bị đánh giá mơ hồ về giá trị mà đã được giới đầu tư hiện thực hóa giá trị bằng việc rót tiền đầu tư, coi doanh nghiệp ESG là khoản đầu tư sáng giá.

Nhiều doanh nghiệp đã định hướng lại hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra giá trị bền vững từ môi trường, sự gắn kết của nhân viên, quan hệ đối tác đến tác động xã hội. Thước đo thành công của nhiều doanh nghiệp không chỉ nằm ở các chỉ tiêu tài chính nữa mà bao gồm cả các yếu tố ESG. Theo PwC, nhiều công ty trên thế giới được xếp hạng hàng đầu về chỉ số ESG và tạo ra lợi nhuận vững chắc cho nhà đầu tư như Ngân hàng Norges; các công ty công nghệ như Adobe, Salesforce và Microsoft; và các công ty hướng đến người tiêu dùng như Procter & Gamble và Best Buy…

Ở Việt Nam, doanh nghiệp nào thực hành ESG tiêu biểu?

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào thưc hành Phát triền bền vững và đạt được nhiều thành tựu ban đầu như FPT, Vinfast, Vinamilk... FPT đã cung cấp giải pháp giúp chính quyền các địa phương phát triển kinh tế bền vững thông qua các chương trình chuyển đổi số. Hay hãng xe VinFast nhận được gói tài chính chống biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hỗ trợ sản xuất xe buýt điện và mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam. Những thành quả này là minh chứng cho thấy thực hành ESG tại các doanh nghiệp Việt đã gặt hái được những thành tựu quan trọng.

Qua quá trình nghiên cứu về tích sản của AZFin, ông Đặng Trần Phục nhận thấy Vinamilk là một trong những doanh nghiệp thực hành ESG xuất sắc từ nhiều năm trước. Hiện tại, các nỗ lực ESG của Vinamilk đã cho thấy hiệu quả kinh tế.

Với những thành tựu trong thực hành phát triển bền vững, Vinamilk đã được mời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm tại Hội Nghị CSR & ESG Toàn Cầu 2022

Cụ thể, Vinamilk đã sớm quan tâm đến yếu tố Môi trường và tiến hành đầu tư hệ thống năng lượng tái tạo. Hoạt động này phát huy hiệu quả tiết kiệm chi phí năng lượng ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh giá năng lượng đang leo thang. Khi các nhà máy, trang trại được vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, Vinamilk sẽ chung tay bảo vệ môi trường thông qua nguồn tài nguyên sẵn có, từ đó, hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Mới đây, Vinamilk và Báo Tài nguyên và Môi trường – cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai Hoạt động trồng cây để trung hòa carbon hướng đến Net Zero, tổng giá trị là 15 tỷ đồng. Đây cũng là dự án nhằm trong khuôn khổ Chương trình hành động hướng đến Net Zero 2050 của Vinamilk nhằm chung tay thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0” mà Việt Nam cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2021 (COP 26).

Đại diện Vinamilk cùng Báo Tài nguyên và Môi trường đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cho dự án trồng cây hướng đến Net Zero

Ngoài ra, tư duy kinh tế tuần hoàn cũng được vận dụng tại các trang trại bò sữa có quy mô hàng ngàn con của doanh nghiệp này. Hệ thống biogas không những xử lý được phân bò, mà còn biến chất thải này thành “tài nguyên” như phân bón hữu cơ, khí đốt,… Từ đó, giảm chi phí phân bón cho đất, điện cho trang trại. Ở bức tranh lớn hơn, các trang trại hoạt động và phát triển bền vững, hiệu quả, cũng giúp Vinamilk đảm bảo nguồn cung về nguyên liệu sữa tươi cho nhu cầu ngày một lớn.

Hệ thống năng lượng mặt trời tại các trang trại Vinamilk giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng

Các chương trình cộng đồng xã hội nổi bật của Vinamilk như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ 1 triệu cây xanh… đều được thực hiện xuyên suốt hơn chục năm, cho thấy sự kiên trì và bền bỉ trong các sứ mệnh vì cộng đồng.

Những tương tác bên trong đối với người lao động cũng được đánh giá cao khi Vinamilk được biết đến như công ty có mức độ đãi ngộ với nhân viên vào hàng top tại Việt Nam và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhà tuyển dụng tốt nhất Việt Nam của Career Builder và Anphabe.

Tuy nhiên, theo ông Phục, khía cạnh Quản trị doanh nghiệp là yếu tố làm nên thương hiệu Vinamilk đối với nhiều nhà đầu tư. Trong Top 20 cổ phiếu xanh VNSI của HoSE, điểm G trong tổng điểm ESG của Vinamilk lên đến 96%, vượt xa trung bình ngành lẫn VN100.

Lý giải về yếu tố này, ông Phục cho biết bộ máy quản trị tại Vinamilk gồm những lãnh đạo có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm, hoạt động theo các chuẩn mực đạo đức cao, tổ chức phân cấp, phân nhiệm rõ ràng. Từ đó, ban lãnh đạo không những điều hành được một doanh nghiệp có vốn hoá lớn bậc nhất thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn giúp công ty quản trị toàn diện các vấn đề rủi ro, nắm bắt thị trường để kịp thời đưa ra những sự điều chỉnh linh động nhưng vẫn bám sát định hướng và mục tiêu dài hạn của công ty.

“Thời điểm hiện tại khi thị trường chứng khoán đã đạt mức định giá hấp dẫn hơn nhiều so với trước đây, xu hướng lựa chọn doanh nghiệp thực hành tốt ESG ngày càng phổ biến. Việc Vinamilk lọt top cổ phiếu VNSI nhiều năm liền với điểm ESG 90% (năm 2021) và một số thành tựu phát triển bền vững khác đang hỗ trợ nhiều cho cổ phiếu VNM trong bối cảnh nhiều cổ phiếu khác “không có điểm neo” để nhà đầu tư lựa chọn”, ông Phục cho biết.

“Trong tương lai, tôi tin rằng với việc coi trọng phát triển bền vững, thực hành tốt ESG, những doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk được dự báo tiếp tục là điểm đến của những nhân sự tài năng, khách hàng có trách nhiệm và những cổ đông uy tín. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có được điểm tựa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích cho các cổ đông nắm giữ tích sản lâu dài”, vị chuyên gia kết luận.