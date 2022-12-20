Món ăn trót nêm hỏng đừng vội vứt bỏ, dù mặn hay ngọt đều có thể "chữa cháy" theo cách siêu dễ này

Mẹo vặt trong bếp 20/12/2022 10:39

Thêm 1 muỗng cà phê mật ong vào món canh, món súp, món kho,... rồi khuấy đều lên vừa giúp giảm bớt vị mặn vừa làm tăng thêm hương vị cho món ăn.

Cách “chữa cháy” cho món ăn bị mặn
Sử dụng khoai tây hoặc lòng trắng trứng gà để hút vị mặn của món ăn

Đối với khoai tây, hãy gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát sau đó cho vào món ăn đã được nấu chín ít nhất khoảng 15 phút trước khi thưởng thức. Khoai tây sẽ hút toàn bộ vị mặn của món ăn, trả lại một món ăn với hương vị tuyệt vời.

Cũng giống như khoai tây, lòng trắng trứng có thể hút hết vị mặn tuy nhiên cách thực hiện lại rất khác. Hãy sử dụng lòng trắng nguyên vẹn, tuyệt đối không đánh tan, thả vào nồi để sôi trong 5 phút rồi vớt ra, hương vị của món ăn sẽ được cải thiện đáng kể. Tùy theo lượng món ăn mà bạn sử dụng số lượng lòng trắng trứng sao cho phù hợp.

Món ăn trót nêm hỏng đừng vội vứt bỏ, dù mặn hay ngọt đều có thể 'chữa cháy' theo cách siêu dễ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng cà chua, giấm trắng hoặc chanh để làm dịu đi vị mặn

Những nguyên liệu có vị chua như cà chua, giấm trắng, tranh nếu được dùng với lượng phù hợp có thể làm dịu đi vị mặn của món ăn mà vẫn giữ nguyên được hương vị vốn có.

Khi sử dụng giấm gạo hay chanh, bạn nên chú ý đến liều lượng, hãy vừa nêm vừa thử cho đến khi hương vị của món ăn vừa miệng. Tuy nhiên, đối với những món ăn có sữa, chanh trở nên “vô ích” trong trường hợp này bởi sữa sẽ bị kết tủa dưới tác dụng của chanh.

Đối với cà chua, hãy cắt lát dày cho vào món ăn và ngâm trong đó từ 15 đến 20 phút, vị chua tự nhiên của cà chua sẽ trung hòa vị mặn của món ăn. Do vị chua rất nhẹ nên món ngoài việc giảm bớt vị mặn, vị tự nhiên của món ăn sẽ không hề thay đổi.

Mật ong

Mật ong thật sự phát huy tác dụng giảm vị mặn và tăng hương vị đậm đà cho món canh, món kho, món súp nhờ vị ngọt thơm tự nhiên. Một thìa nhỏ mật ong sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề nan giải, món ăn sẽ giảm bớt vị mặn và đặc biệt thơm ngon hơn.

Với những mẹo nhỏ trên đây, bạn có thể “chữa cháy” cho món ăn bị mặn ngay tức thì khi lỡ nêm nếm quá tay. Chỉ cần nhanh nhẹn một chút, chúng ta sẽ không lãng phí những món ăn ngon, các chị em nên ghi nhớ những mẹo này nhé!

Xử lý món ăn quá ngọt

Món ăn trót nêm hỏng đừng vội vứt bỏ, dù mặn hay ngọt đều có thể 'chữa cháy' theo cách siêu dễ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối

Muối giúp làm giảm độ ngọt của món ăn. Bạn lưu ý tùy vào mức độ ngọt mà gia giảm lượng muối tránh bị mặn quá.

Dùng giấm táo

Cho vài giọt giấm táo vào cũng có thể làm giảm độ ngọt của món ăn.

 

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