Top 7 thực phẩm hỗ trợ cai rượu hiệu quả nhất, cuối năm tiệc tùng nhiều chị em áp dụng ngay cho chồng

Lá cây khổ qua hay còn có tên gọi khác là mướp đắng có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ những chất độc hại ra bên ngoài cơ thể, và có tác dụng giảm cơn thèm rượu hiệu quả. Với cách làm đơn giản nhđng đem lại hiệu quả vô cùng tốt tại nhà bạn đã có ngay cách để dễ dàng cai rượu . Hãy hái một ít lá khổ qua rửa sạch, giã nhỏ. Sau đó trộn với nước sôi, lọc sạch cặn lá để làm nước uống mỗi ngày.

Tuy nhiên, đối với một số người thì loại nước uống này khá khó uống, vì vậy để dễ dàng sử dụng hơn, trước khi uống bạn hãy thêm một ít đường hoặc muối vào nhé.

Trong bột sắn dây có chứa rất nhiều hoạt chất có tên là Isoflavone, Isoflavone làm giảm cảm giác thèm rượu chính vì thế để cai nghiện rượu bia bạn chỉ cần uống một cốc nước sắn dây vào buổi chiều trước khi ăn cơm để làm giảm cảm giác thèm rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt

Trong các loại ngũ cốc có chứa rất nhiều carbohydrate, là những dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể. Một số loại ngũ cốc như gạp lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám có hàm lượng chất xơ khá cao, tốt cho hệ tiêu hóa. Vi khuẩn ở đường ruột khỏe mạnh có thể giúp cho gan và thận khỏe manh hơn, đó là những cơ quan có chức năng giải độc trong cơ thể.

Dầu hạnh nhân

Nguyên nhân chính khiến rượu có tính gây nghiện là do nó làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Do đó, để cai rượu, chúng ta cần tăng cường sức khỏe cho hệ thống này.

Sử dụng dầu hạnh nhân là một trong những cách đơn giản để giúp nâng cao sức khỏe cho hệ thần kinh trung ương. Trong dầu hạnh nhân có chứa khoáng chất, vitamin, và giàu axit amin,... giúp phục hồi chức năng hệ thần kinh. Uống dầu hạnh nhân thường xuyên sẽ làm ngăn chặn các cơn thèm rượu.

Rau má

Nguyên nhân dẫn đến các cơn thèm rượu là do căng thẳng từ công việc hoặc trong cuộc sống gia đình, tình yêu, mọi người muốn tìm đến rượu để giải tỏa sự căng thẳng đó. Và rau má chính là bài thuốc tuyệt vời để giải giảm đi những căng thẳng đó. Bạn có thể giã nhỏ rau má, vắt lấy nước để làm nước uống trực tiếp hoặc uống nước rau má xay với đậu xanh để tạo nên một thức uống vừa ngon vừa giải rượu hiệu quả. Nếu bạn không muốn làm nước uống thì bạn có thể đơn giản nấu canh rau má với thịt bò vô cùng thơm ngon. Những người đang muốn cai rượu đừng quên bổ sung rau má vào thực đơn của mình mỗi ngày nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả

Rau củ quả rất tốt cho người đang cai rượu vì có chứa chất xơ. Vì làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu nên rất có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, rau củ quả còn có thể thải độc, cung cấp nước, chống oxy hóa, làm cải thiện hệ miễn dịch và giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Sử dụng cần tây cũng là một trong những cách cai rượu bia rất hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng thành công. Bạn chỉ cần lấy một nắm cần tây ép lấy nước cốt sau đó pha cùng nước lọc với tỷ lệ 1 : 1 uống mỗi ngày. Bạn chỉ cần áp dụng biện pháp này để cai rượu bia hiệu quả.