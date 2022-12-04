Top 7 thực phẩm hỗ trợ cai rượu hiệu quả nhất, cuối năm tiệc tùng nhiều chị em áp dụng ngay cho chồng

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2022 16:35

Uống quá nhiều rượu là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bạn bị tàn phá 'nặng nề', nếu bạn đang có ý định cai rượu thì hãy thử kham khảo qua 7 thực phẩm dưới đây:

Lá khổ qua (mướp đắng)

Lá cây khổ qua hay còn có tên gọi khác là mướp đắng có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ những chất độc hại ra bên ngoài cơ thể, và có tác dụng giảm cơn thèm rượu hiệu quả. Với cách làm đơn giản nhđng đem lại hiệu quả vô cùng tốt tại nhà bạn đã có ngay cách để dễ dàng cai rượu. Hãy hái một ít lá khổ qua rửa sạch, giã nhỏ. Sau đó trộn với nước sôi, lọc sạch cặn lá để làm nước uống mỗi ngày.

Tuy nhiên, đối với một số người thì loại nước uống này khá khó uống, vì vậy để dễ dàng sử dụng hơn, trước khi uống bạn hãy thêm một ít đường hoặc muối vào nhé.

Bột sắn dây

Trong bột sắn dây có chứa rất nhiều hoạt chất có tên là Isoflavone, Isoflavone làm giảm cảm giác thèm rượu chính vì thế để cai nghiện rượu bia bạn chỉ cần uống một cốc nước sắn dây vào buổi chiều trước khi ăn cơm để làm giảm cảm giác thèm rượu.

Top 7 thực phẩm hỗ trợ cai rượu hiệu quả nhất, cuối năm tiệc tùng nhiều chị em áp dụng ngay cho chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt

Trong các loại ngũ cốc có chứa rất nhiều carbohydrate, là những dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể. Một số loại ngũ cốc như gạp lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám có hàm lượng chất xơ khá cao, tốt cho hệ tiêu hóa. Vi khuẩn ở đường ruột khỏe mạnh có thể giúp cho gan và thận khỏe manh hơn, đó là những cơ quan có chức năng giải độc trong cơ thể.

Dầu hạnh nhân

Nguyên nhân chính khiến rượu có tính gây nghiện là do nó làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Do đó, để cai rượu, chúng ta cần tăng cường sức khỏe cho hệ thống này. 

Sử dụng dầu hạnh nhân là một trong những cách đơn giản để giúp nâng cao sức khỏe cho hệ thần kinh trung ương. Trong dầu hạnh nhân có chứa khoáng chất, vitamin, và giàu axit amin,... giúp phục hồi chức năng hệ thần kinh. Uống dầu hạnh nhân thường xuyên sẽ làm ngăn chặn các cơn thèm rượu. 

Rau má

Nguyên nhân dẫn đến các cơn thèm rượu là do căng thẳng từ công việc hoặc trong cuộc sống gia đình, tình yêu, mọi người muốn tìm đến rượu để giải tỏa sự căng thẳng đó. Và rau má chính là bài thuốc tuyệt vời để giải giảm đi những căng thẳng đó. Bạn có thể giã nhỏ rau má, vắt lấy nước để làm nước uống trực tiếp hoặc uống nước rau má xay với đậu xanh để tạo nên một thức uống vừa ngon vừa giải rượu hiệu quả. Nếu bạn không muốn làm nước uống thì bạn có thể đơn giản nấu canh rau má với thịt bò vô cùng thơm ngon. Những người đang muốn cai rượu đừng quên bổ sung rau má vào thực đơn của mình mỗi ngày nhé!

Top 7 thực phẩm hỗ trợ cai rượu hiệu quả nhất, cuối năm tiệc tùng nhiều chị em áp dụng ngay cho chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả

Rau củ quả rất tốt cho người đang cai rượu vì có chứa chất xơ. Vì làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu nên rất có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, rau củ quả còn có thể thải độc, cung cấp nước, chống oxy hóa, làm cải thiện hệ miễn dịch và giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn.

Top 7 thực phẩm hỗ trợ cai rượu hiệu quả nhất, cuối năm tiệc tùng nhiều chị em áp dụng ngay cho chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây 

Sử dụng cần tây cũng là một trong những cách cai rượu bia rất hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng thành công. Bạn chỉ cần lấy một nắm cần tây ép lấy nước cốt sau đó pha cùng nước lọc với tỷ lệ 1 : 1 uống mỗi ngày. Bạn chỉ cần áp dụng biện pháp này để cai rượu bia hiệu quả.

2 thứ "không đội trời chung" với trứng, thà nhịn chứ tuyệt đối không ăn kết hợp kẻo lại hại sức khỏe cả nhà

2 thứ "không đội trời chung" với trứng, thà nhịn chứ tuyệt đối không ăn kết hợp kẻo lại hại sức khỏe cả nhà

Trứng là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi ăn trứng bạn không nên kết hợp với 2 thực phẩm sau đây kẻo hại sức khỏe cả nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   kiến thức hay cai rượu thực phẩm hỗ trợ cai rượu

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 20 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?