Khi luộc trứng bạn nên chú ý đến thời gian luộc trong nồi sao cho phù hợp và không nên quá từ 15 - 20 phút. Không ít các bà nội trợ cho rằng, nên luộc trứng trong một thời gian dài trong nồi thì mới có thể chín thật kỹ và diệt sạch hết được vi khuẩn bám ở bên ngoài vỏ trứng. Nhưng trên thực tế đây lại là một trong những quan điểm sai lầm khi luộc trứng mà bạn nên thay đổi ngay, bởi khi vi khuẩn bên ngoài bị tiêu diệt thì đồng nghĩa với các yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng cũng sẽ được kết hợp với nhai. Từ đó, chất dinh dưỡng trong quả trứng cũng có thể bị giảm bớt, ảnh hưởng đến sức khỏe .

Ngoài ra, việc luộc trứng trong một thời gian quá dài cũng sẽ khiến cho trứng có tình trang bị nứt vỏ, làm ảnh hưởng đến chất lượng khiến món món ăn trở nên kém hấp dẫn. Có đôi lúc khi ăn trứng luộc bạn nhìn thấy lòng đỏ bên trắng có xuất hiện những vệt xám, bở và hơi có mùi lưu huỳnh, còn lòng trắng trứng lại trở nên dai như cao su thì nguyên nhân lớn nhất đó chính là do nấu quá lâu gây ra. Bạn chỉ nên cho trứng vào nồi cùng với nước lạnh để đun sôi. Sau đó cho nồi ra khỏi bếp, đậy vung và để như vậy trong 10 phút cho trứng lòng đào, để 15 phút để trứng chín vừa.

Có không ít các bà nội trợ khi luộc trứng gặp phải tình trạng bị cạn bớt nước nên thường nghĩ đến giải pháp đó là cho thêm nước vào khi đang luộc trứng khiến cho trứng dễ bị vỡ, nứt vỏ. Tuy nhiên, phần vỏ sẽ không tách ra mà chúng sẽ bám dính lại, khó bóc hơn và kéo theo đó là vi khuẩn trong nước cũng dễ xâm nhập vào trứng. Việc làm này khiến cho trứng bị mất đi nhiều chất dinh dưỡng nên tốt nhất bạn hãy lấy đủ lượng nước sao cho vừa sấp mặt trứng là được.

Ảnh minh họa: Internet

3. Luộc trứng rồi để qua đêm

Khi nhắc đến danh sách những loại thực phẩm không nên để qua đêm sau khi chế biến thì trứng luôn nằm trong vị trí top đứng đầu. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên để trứng qua đêm bởi có thể sinh ra vi khuẩn nguy hiểm như Ecoli.... gây hại cho đường tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa trong trường hợp nghiêm trọng.

Hơn nữa, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ liệt trứng vào danh sách những món ăn có thể gây ngộ độc nhất. Nguyên nhân là bởi, trong trứng có chứa thành phần Salmonella - vi khuẩn khiến bạn ngộ độc. Việc ăn trứng lòng đào để qua đêm có thể khiến bạn bị nhiễm Salmonella với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn, sốt hoặc chuột rút... bị ngộ độc thực phẩm hoặc gây hại cho đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

4. Luộc trứng không chín kỹ

Một số người có thói quen ăn trứng lòng đào vì chúng ngon và bổ dưỡng hơn so với trứng chín hoàn toàn. Nhưng trên thực tế, bạn nên nấu chín trứng thật kỹ vì ăn trứng lòng đào có thể rất dễ bị nhiễm vi khuẩn gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc… ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên xếp trứng vào nồi cùng với nước lạnh đảm bảo nhiệt độ nước và trứng ngang nhau, từ đó món trứng luộc chín ngon hơn và không lo bị nứt vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Trứng luộc với nước trà

Có thể nói đây là một sự kết hợp vô cùng nguy hiểm vì trứng và trà là hai loại thực phẩm rất kỵ nhau. Hàm lượng lớn axit tannic có trong lá trà khi kết hợp với protein có trong trứng sẽ tạo thành hợp chất có tên là protein axit tannic có khả năng làm chậm hoạt động của nhu động ruột và kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Trong trường hợp ăn quá nhiều, bạn có thể gặp phải các tình trạng như chứng táo bón, mệt mỏi, thậm chí là gây ngộ độc. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn trứng luộc cùng với uống trà nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc trứng tốt nhất

Bạn nên luộc trứng trong phần nước đủ ngập quả trứng. Sau khi nước sôi, cần luộc trứng thêm 8-10 phút để trứng chín kỹ nhưng không được quá kỹ vì có thể sẽ làm yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng kết hợp với nhau làm giảm bớt dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ. Ngay sau khi nấu trứng xong, bạn nên ăn luôn hoặc để ở nhiệt độ phòng trong 1- 2 giờ.