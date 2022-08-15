Nó là một loại rau phổ biến được tiêu thụ trên khắp thế giới. Các bộ phận thực vật khác nhau của loại rau nhiệt đới này, cụ thể là lá tươi, hoa, thân, chồi, vỏ và hạt, có rất nhiều công dụng.

Đậu bắp có hàm lượng dinh dưỡng cao, là cây trồng kinh tế được trồng nhiều ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loại rau lâu năm này chịu được nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt nhưng dễ bị sương giá làm hỏng vỏ.

Hạt chứa protein có thành phần axit amin tương tự như thành phần của đậu nành, làm cho nó trở thành một chất bổ sung tiềm năng cho chế độ ăn dựa trên cây họ đậu hoặc ngũ cốc.

Đậu bắp là một loại rau không chứa tinh bột và chứa một số vitamin và khoáng chất cần thiết. Nó không có chất béo, không có cholesterol, rất ít natri và ít calo. Nó là một nguồn tuyệt vời của vitamin C, một nguồn magiê, chất xơ và folate và một nguồn thiamin vừa phải.

Một chén đậu bắp sống chứa:

Nước - 89,58 g

Năng lượng - 33 kcal

Chất đạm - 1,93 g

Chất béo - 0,19 g

Carbohydrate - 7,45 g

Chất xơ - 3,2 g

Các loại đậu bắp

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Chủ yếu có hai loại đậu bắp:

Giống đậu bắp dài ngày là dạng đậu bắp phổ biến nhất được trồng trong một mùa vụ nóng kéo dài.

Giống ngắn ngày dùng để chỉ các giống lùn được tạo ra sau này, có tầm vóc ngắn, trưởng thành nhanh và cho quả nhỏ.

Ưu điểm của việc bao gồm đậu bắp trong chế độ ăn uống

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe được đề xuất khi ăn đậu bắp:

1. Có thể làm giảm lượng đường trong máu

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Đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa phức tạp, có thể dẫn đến nhiều biến chứng. Tình trạng bệnh này phổ biến trên toàn thế giới.

Một số nghiên cứu đã khám phá tác dụng của đậu bắp đối với mức đường huyết. Đậu bắp rất giàu chất xơ và chất phytochemical, giúp thúc đẩy lượng đường trong máu ổn định. Một số nghiên cứu cho rằng chiết xuất từ ​​đậu bắp có thể làm giảm lượng đường trong máu và cholesterol.

2. Có thể góp phần mang lại một thai kỳ khỏe mạnh

Giống như tất cả các loại rau có màu xanh đậm, đậu bắp là một nguồn cung cấp folate dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Bổ sung đầy đủ folate giúp thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi và ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh như tật nứt đốt sống. Nó cũng có thể ngăn ngừa sẩy thai sớm.

Các lợi ích khác của đậu bắp

Ngoài những lợi ích của đậu bắp đã được đề cập, đây là những lợi ích bổ sung được công bố khi đưa đậu bắp vào chế độ ăn uống của bạn. Tuy nhiên, những lợi ích này vẫn cần được nghiên cứu thêm.

1. Có thể làm giảm mức cholesterol

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Các nghiên cứu trên động vật đã báo cáo rằng chất chiết xuất từ ​​đậu bắp có thể giúp giảm mức cholesterol, mặc dù cần có các nghiên cứu sâu hơn trên người để đưa ra kết luận. Đậu bắp tự nhiên không có chất béo bão hòa và không có cholesterol.

2. Có thể duy trì xương khỏe mạnh

Ăn uống cân bằng là điều cần thiết cho sức khỏe của xương. Nhiều chất dinh dưỡng góp phần vào quá trình duy trì xương khỏe, bao gồm canxi, vitamin D, phốt pho, magiê và protein.

Một khẩu phần đậu bắp cung cấp 6% giá trị hàng ngày của canxi và 16% giá trị hàng ngày của magiê. Do đó, ngoài việc ăn uống cân bằng và các bài tập tăng cân, đậu bắp có thể góp phần vào sức khỏe của xương.

3. Có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh

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Protein và chiết xuất dầu đậu bắp đã được thêm vào các sản phẩm chăm sóc da khác nhau với kết quả có lợi.

Một nghiên cứu cho thấy rằng chất xoa tay chứa cồn có chứa polysaccharide trong đậu bắp ít gây khô da hơn các sản phẩm rửa tay truyền thống. Một nghiên cứu khác cho thấy flavonoid trong đậu bắp có thể hoạt động như chất bảo vệ khỏi tia UVB và do đó, có thể được sử dụng trong kem chống nắng thảo dược tại chỗ.

Một nghiên cứu thứ ba đã đánh giá việc chiết xuất dầu đậu bắp và chứng minh công dụng của nó trong việc sản xuất xà phòng, dầu khô nhanh và chất nhũ hóa.

4. Có thể chống lại sự mệt mỏi

Vỏ đậu bắp rất giàu flavonoid, polysaccharid và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh và chống mệt mỏi. Tuy nhiên, mệt mỏi là một tình trạng phức tạp và cần nghiên cứu thêm để thiết lập mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đậu bắp và sự mệt mỏi.

5. Có thể bảo vệ chống lại các bệnh về gan

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng tiêu thụ dầu hạt đậu bắp có thể bảo vệ hiệu quả chống lại tổn thương gan do đặc tính chống oxy hóa mạnh của nó.

6. Có thể giúp quản lý cân nặng

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Một nghiên cứu cho thấy polysaccharide trong đậu bắp làm giảm trọng lượng cơ thể và nồng độ glucose, cải thiện khả năng dung nạp glucose và giảm mức cholesterol toàn phần trong huyết thanh ở chuột.

7. Có thể hỗ trợ tiêu hóa

Đậu bắp là một loại thực phẩm giàu chất xơ và có thể góp phần giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh. Cung cấp đủ chất xơ sẽ bổ sung lượng lớn cho thức ăn và giúp di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa. Do đó, tiêu thụ loại rau này có thể làm giảm táo bón.

Một nghiên cứu cho thấy đặc tính chất nhầy của đậu bắp có thể bảo vệ ruột chống lại vi khuẩn H. pylori, vi khuẩn gây loét.

8. Có thể tăng cường khả năng miễn dịch

Các nghiên cứu đã khám phá mối quan hệ giữa đậu bắp và khả năng miễn dịch. Một nghiên cứu cho thấy polysaccharides trong đậu bắp có thể cải thiện phản ứng miễn dịch ở chuột.

9. Có thể giúp chống lại bệnh ung thư

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã làm nổi bật tác dụng chống khối u của polysaccharides trong đậu bắp đối với các tế bào ung thư. Các nghiên cứu sâu hơn vẫn cần thiết để thiết lập hiệu quả của nó trong việc chống lại các tế bào ung thư.

Dị ứng đậu bắp

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Dị ứng đậu bắp có thể khởi phát khi ăn hoặc dùng chiết xuất của loại rau này, biểu hiện thường là ngứa ngáy, nổi mề đay, ngứa ran xung quanh hoặc trong miệng, khó thở và nghẹt mũi. Những người bị dị ứng với đậu bắp cũng có thể có phản ứng với trà và dầu hạt bông vải trong bữa ăn.

Tương tác thuốc

Những người dùng metformin được khuyến cáo nên biết về sự tương tác của nó với đậu bắp. Một nghiên cứu cho thấy dung dịch đậu bắp làm giảm sự hấp thụ metformin và do đó làm giảm hiệu quả của thuốc. Nên ăn đậu bắp với lượng vừa phải.

Theo Emedihealth