Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị "đỉnh của chóp" ngon hơn ngoài tiệm

Món ăn vặt mãi chưa hết hot, nay mình xin chia sẻ cách làm cho các chị em nội trợ.

- 1kg chân gà

- 10 lá chanh

- 10 cây sả

- 25 trái tắc

- 1 củ tỏi

- 10 trái ớt

- 1 trái cóc lớn(tùy loại)

- 1 trái xoài

- 1 chén nước mắm (Nam Ngư)

- Nửa chén đường

Cách làm:

- Tắc cắt đôi tầm 10trái, vắt lấy nước bỏ hạt, thu được 1/2chén nước cốt tắc. Phần tắc còn lại thái khoanh, bỏ hạt.

- Lá chanh thái chỉ, tỏi bóc vỏ và thái mỏng, ớt thái khoanh.

Ảnh minh họa: Internet

- Sả bào mỏng, cóc, xoài gọt vỏ và thái miếng vừa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

- Cho 1chén nước mắm, nửa chén đường, nửa chén nước cốt tắc, 2 chén rưỡi nước lọc vào nồi đun sôi, hớt sạch bọt, sau đó tắt bếp để nguội.

Ảnh minh họa: Internet

- Chân gà cho hỗn hợp muối- rượu- gừng vào bóp nhẹ, nhằm khử mùi hôi.

- Cắt móng, chặt đôi chân gà, rửa sạch để ráo.

Chân gà làm sạch, cắt móng, chặt đôi. Ảnh minh họa: Internet

- Cho 1 lít rưỡi nước lọc vào nồi, cho tiếp chân gà, 1muỗng cà phê muối, 2 cây sả cắt khúc đập dập, một xíu gừng thái lát, 2 củ hành tím, một ít rượu trắng.

Cho vào nồi, thêm nước- sả- hành tím- gừng- muối- rượu trắng, luộc từ 5-7phút. Ảnh minh họa: Internet

- Rồi đun sôi cho chân gà vào luộc, đảo đều tầm 5- 7 phút vớt chân gà ra cho vào thau đá lạnh.

Vớt ra cho thau đá lạnh. Ảnh minh họa: Internet

- Ngâm chân gà tầm 15 phút thì vớt ra để ráo, cho chân gà vào thau, thêm sả- ớt- tỏi- lá chanh- tắc- cóc- xoài và hỗn hợp nước ngâm vào trộn đều.

Vớt ra để ráo. Ảnh minh họa: Internet

- Cho vào lọ, thố... có nắp đậy, để ngăn mát tủ lạnh, tầm 12 tiếng là ăn được.

Cho các nguyên liệu vào thau, thêm hh nước ngâm vào trộn đều. Cho vào hũ có nắp đậy, cất ngăn mát tủ lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chúc cả nhà thành công và ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Diễm Hiền