Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị "đỉnh của chóp" ngon hơn ngoài tiệm

Dinh dưỡng 13/08/2022 00:45

Chân gà sả tắc nhìn tưởng khó làm nhưng thực sự lại làm rất dễ. Chị em chỉ cần thử công thức này sẽ thấy món ăn vặt đang hot này dễ làm đến thế nào.

Món ăn vặt mãi chưa hết hot, nay mình xin chia sẻ cách làm cho các chị em nội trợ.

 

Nguyên liệu:

 

- 1kg chân gà

- 10 lá chanh

- 10 cây sả

- 25 trái tắc

- 1 củ tỏi

- 10 trái ớt

- 1 trái cóc lớn(tùy loại)

- 1 trái xoài

- 1 chén nước mắm (Nam Ngư)

- Nửa chén đường

 

Cách làm:

 

- Tắc cắt đôi tầm 10trái, vắt lấy nước bỏ hạt, thu được 1/2chén nước cốt tắc. Phần tắc còn lại thái khoanh, bỏ hạt.

- Lá chanh thái chỉ, tỏi bóc vỏ và thái mỏng, ớt thái khoanh.

 

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Sả bào mỏng, cóc, xoài gọt vỏ và thái miếng vừa ăn.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cho 1chén nước mắm, nửa chén đường, nửa chén nước cốt tắc, 2 chén rưỡi nước lọc vào nồi đun sôi, hớt sạch bọt, sau đó tắt bếp để nguội.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 - Chân gà cho hỗn hợp muối- rượu- gừng vào bóp nhẹ, nhằm khử mùi hôi.

- Cắt móng, chặt đôi chân gà, rửa sạch để ráo.

 

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 4
Chân gà làm sạch, cắt móng, chặt đôi. Ảnh minh họa: Internet

- Cho 1 lít rưỡi nước lọc vào nồi, cho tiếp chân gà, 1muỗng cà phê muối, 2 cây sả cắt khúc đập dập, một xíu gừng thái lát, 2 củ hành tím, một ít rượu trắng.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 5
Cho vào nồi, thêm nước- sả- hành tím- gừng- muối- rượu trắng, luộc từ 5-7phút. Ảnh minh họa: Internet

 - Rồi đun sôi cho chân gà vào luộc, đảo đều tầm 5- 7 phút vớt chân gà ra cho vào thau đá lạnh.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 6
Vớt ra cho thau đá lạnh. Ảnh minh họa: Internet

- Ngâm chân gà tầm 15 phút thì vớt ra để ráo, cho chân gà vào thau, thêm sả- ớt- tỏi- lá chanh- tắc- cóc- xoài và hỗn hợp nước ngâm vào trộn đều.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 7
Vớt ra để ráo. Ảnh minh họa: Internet

- Cho vào lọ, thố... có nắp đậy, để ngăn mát tủ lạnh, tầm 12 tiếng là ăn được.

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 8
Cho các nguyên liệu vào thau, thêm hh nước ngâm vào trộn đều. Cho vào hũ có nắp đậy, cất ngăn mát tủ lạnh. Ảnh minh họa: Internet

 

Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị 'đỉnh của chóp' ngon hơn ngoài tiệm - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Chúc cả nhà thành công và ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Diễm Hiền

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