Công thức món ăn vặt hot đình đám - chân gà sả tắc dễ thực hiện, hương vị "đỉnh của chóp" ngon hơn ngoài tiệm

Chân gà sả tắc nhìn tưởng khó làm nhưng thực sự lại làm rất dễ. Chị em chỉ cần thử công thức này sẽ thấy món ăn vặt đang hot này dễ làm đến thế nào.
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Món ăn vặt mãi chưa hết hot, nay mình xin chia sẻ cách làm cho các chị em nội trợ.
Nguyên liệu:
- 1kg chân gà
- 10 lá chanh
- 10 cây sả
- 25 trái tắc
- 1 củ tỏi
- 10 trái ớt
- 1 trái cóc lớn(tùy loại)
- 1 trái xoài
- 1 chén nước mắm (Nam Ngư)
- Nửa chén đường
Cách làm:
- Tắc cắt đôi tầm 10trái, vắt lấy nước bỏ hạt, thu được 1/2chén nước cốt tắc. Phần tắc còn lại thái khoanh, bỏ hạt.
- Lá chanh thái chỉ, tỏi bóc vỏ và thái mỏng, ớt thái khoanh.
- Sả bào mỏng, cóc, xoài gọt vỏ và thái miếng vừa ăn.
- Cho 1chén nước mắm, nửa chén đường, nửa chén nước cốt tắc, 2 chén rưỡi nước lọc vào nồi đun sôi, hớt sạch bọt, sau đó tắt bếp để nguội.
- Chân gà cho hỗn hợp muối- rượu- gừng vào bóp nhẹ, nhằm khử mùi hôi.
- Cắt móng, chặt đôi chân gà, rửa sạch để ráo.
- Cho 1 lít rưỡi nước lọc vào nồi, cho tiếp chân gà, 1muỗng cà phê muối, 2 cây sả cắt khúc đập dập, một xíu gừng thái lát, 2 củ hành tím, một ít rượu trắng.
- Rồi đun sôi cho chân gà vào luộc, đảo đều tầm 5- 7 phút vớt chân gà ra cho vào thau đá lạnh.
- Ngâm chân gà tầm 15 phút thì vớt ra để ráo, cho chân gà vào thau, thêm sả- ớt- tỏi- lá chanh- tắc- cóc- xoài và hỗn hợp nước ngâm vào trộn đều.
- Cho vào lọ, thố... có nắp đậy, để ngăn mát tủ lạnh, tầm 12 tiếng là ăn được.
Chúc cả nhà thành công và ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Diễm Hiền