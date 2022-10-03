Công dụng tuyệt vời của cà phê hỗ trợ quá trình giảm cân

Dinh dưỡng 03/10/2022 05:00

Cà phê là loại thức uống được nhiều người ưa thích, vì hương vị thơm ngon và giúp tình thần được tươi tỉnh. Nhưng bạn có biết cà phê còn có nhiều công dụng thần kỳ giúp hỗ trợ trong quá trình giảm cân không?

Chế độ ăn kiêng bằng cà phê là gì?

Chế độ ăn kiêng bằng cà phê được phổ biến bởi cuốn sách “The Coffee Lover’s Diet” của Tiến sĩ Bob Arnot. Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Arnot tuyên bố rằng uống cà phê nhiều lần mỗi ngày có thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy nhiều chất béo, ngăn chặn sự hấp thụ calo và giảm sự thèm ăn.

Ông lấy cảm hứng để viết cuốn sách này sau khi nghiên cứu về những người sống trên hòn đảo nhỏ Ikaria của Hy Lạp, nơi có một lượng lớn người già khỏe mạnh. Ông tin rằng, sở dĩ những người trên hòn đảo có sức khỏe và tuổi thọ cao là kết quả của việc họ uống nhiều cà phê giàu chất chống oxy hóa.

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Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Arnot tuyên bố rằng uống cà phê nhiều lần mỗi ngày có thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy nhiều chất béo, ngăn chặn sự hấp thụ calo và giảm sự thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích khi giảm cân bằng cà phê

Cà phê rất giàu caffeine và chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol, rất có lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm viêm và giảm tổn thương gốc tự do. Khi nói đến việc tăng cường giảm cân, cà phê còn có hai lợi ích tiềm năng là giảm sự thèm ăn và tăng sự trao đổi chất.

Công dụng tuyệt vời của cà phê hỗ trợ quá trình giảm cân - Ảnh 2

Cà phê rất giàu caffeine và chất chống oxy hóa được gọi là polyphenol, rất có lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm viêm và giảm tổn thương gốc tự do. Khi nói đến việc tăng cường giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

1. Cà phê làm giảm sự thèm ăn

Cà phê hạn chế sự thèm ăn, từ đó giúp bạn giảm lượng calo tiêu thụ mỗi ngày. Một vài nghiên cứu cho thấy nếu uống cà phê ngay trước bữa ăn, lượng thức ăn bạn ăn sau đó có thể giảm bớt đi. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê trong khoảng 3 – 4,5 giờ đồng hồ trước khi ăn dường như lại không ảnh hưởng đến lượng thức ăn bạn sẽ ăn sau đó.

2. Cà phê kích thích sự trao đổi chất

Cà phê giúp tăng cường sự đốt cháy calo và mỡ, khiến bạn giảm cân dễ dàng hơn. Trong một nghiên cứu với sự tham gia của hơn 600 người, các chuyên gia phát hiện ra rằng lượng caffeine lớn hơn có liên quan đến việc giảm cân. Khi tăng gấp đôi lượng caffeine cho người tham gia thì trọng lượng, chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) và khối lượng chất béo của họ giảm khoảng 17 – 28%.

3. Kiểm soát cơn đói

Cà phê đen chứa nhiều caffeine. Lượng caffeine này hoạt động như một chất kích thích tự nhiên giúp não và hệ thần kinh trung ương hoạt động tích cực và tập trung.

Lượng caffeine này còn giúp kiểm soát cơn đói bất chợt, giảm cảm giác thèm ăn, có lợi cho quá trình giảm cân.

4. Chứa chất chống oxy hóa

Cà phê có chứa chất chống oxy hóa mạnh được gọi là polyphenol, là vi chất dinh dưỡng được tìm thấy trong thực vật có liên quan đến việc giúp ích cho sức khỏe não bộ, tiêu hóa, thậm chí làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2. Loại chất này có tác dụng trong quá trình giảm cân.

 

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