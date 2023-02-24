Chuyên gia thông tin về những loại trái cây có thể phát sinh nồng độ cồn như rượu bia: Lưu ý thời gian 30-60 phút trước khi ra đường

Dinh dưỡng 24/02/2023 15:58

Mới đây, thông tin về một số loại trái cây phát sinh nồng độ cồn như rượu bia nhắc nhở người tham gia giao thông cẩn thận trước 'tình ngay lí gian'. Theo chuyên gia đúng là có những trường hợp như vậy.

Cụ thể, theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên Giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa chia sẻ trên Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết những loại quả chín quá mức hoặc có hàm lượng tinh bột cao sau một khoảng thời gian, lượng đường trong quả sẽ chuyển hóa thành rượu. Quy trình để hoa quả trở thành một sản phẩm chứa cồn là: tinh bột - đường - enzym lên men - rượu - axit.

Theo đó nhiều loại trái cây như:

- Nho

- Sầu riêng

- Dứa

- Táo

- Chuối

- Hồng xiêm…

Thậm chí một số loại siro ho, khi lên men, chúng ta ăn vào cũng có hiện tượng chứa cồn.

Chuyên gia thông tin về những loại trái cây có thể phát sinh nồng độ cồn như rượu bia: Lưu ý thời gian 30-60 phút trước khi ra đường - Ảnh 1
Các loại trái cây cây dễ lên men. Ảnh: Internet

Ví dụ: cơm nếp sau một thời gian lên men trở thành rượu nếp, quả nho để lên men trở thành rượu nho… Quy trình để hoa quả trở thành một sản phẩm chứa cồn là: tinh bột - đường - enzym lên men - rượu - axit.

Ngoài ra, các thức ăn hay một số loại quả lên men cũng có thể có ethanol trong đó như socola, siro cảm cúm, dung dịch sát trùng, viên sát trùng miệng, họng...

PGS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm, với những quả đã lên men, rất dễ nhận ra thông qua vị giác. Bởi những loại quả trên khi để lâu ngoài môi trường sẽ có mùi cồn đặc trưng, thậm chí qua thời gian dài tiếp tục được chuyển hóa sang dạng axit nên có mùi chua. Vì thế những người nào ăn quả chín quá mức lên men biến thành rượu thì người đó đã tiêu thụ sản phẩm có cồn. Dù ăn ít hay nhiều thì máy đo vẫn báo có nồng độ cồn trong khoang miệng.

Chúng ta để ý vị giác cũng có thể nhận ra, bởi những loại quả trên khi để lâu ngoài môi trường sẽ có mùi cồn đặc trưng, thậm chí qua thời gian dài tiếp tục được chuyển hóa sang dạng axit nên có mùi chua.Vì thế những người nào ăn quả chín quá mức lên men biến thành rượu thì người đó đã tiêu thụ sản phẩm có cồn.  

Chuyên gia thông tin về những loại trái cây có thể phát sinh nồng độ cồn như rượu bia: Lưu ý thời gian 30-60 phút trước khi ra đường - Ảnh 2
Đo nồng độ cồn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, PGS-TS Thịnh cho biết người dân không nên quá lo lắng trước vấn đề ăn trái cây xong cũng có thể bị thổi phạt. Bởi nồng độ cồn trong các loại thực phẩm này đều không cao và sẽ bay hơi chỉ sau một thời gian ngắn.

Do vậy, khi tham gia giao thông, tốt nhất là các lái xe nên tránh ăn nhiều các sản phẩm này hoặc sau khi ăn xong nên súc miệng kỹ, ngồi nghỉ 30-60 phút để lượng cồn bay hết trước khi lưu thông trên đường.

Cũng theo Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ trên Báo Dân Trí, nếu không may ăn phải thì người dân ít nhất nên đợi 15 - 30 phút mới tham gia giao thông. Nếu không may kiểm tra vẫn sẽ có một chút ethanol trong hơi thở.

Dù vậy theo bác sĩ Nguyên người dân không cần quá lo lắng bị xử phạt trong tình huống này. Phía công an có quy trình làm xét nghiệm sàng lọc ban đầu, nếu cần có thể xét nghiệm lần 2.

Đối với người tham gia giao thông nếu hoàn toàn không uống rượu bia mà chỉ ăn trái cây nhưng hơi thở vẫn có nồng độ cồn có quyền được giải thích về lý do có nồng độ cồn. Nếu chưa rõ ràng có thể đề nghị được xét nghiệm máu để có kết quả chính xác.

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