Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 23/02/2023 16:12

Bánh bông lan là một món ăn quen thuộc, có thể dùng cho bữa sáng giúp tăng năng lượng cho cơ thể. Với hương vị cam tự nhiên, món ăn càng thêm phần hấp dẫn mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.

Cách làm bánh bông lan vị cam rất đơn giản, chỉ với 5 bước dưới đây là bạn có thể hoàn thành ngay:

Nguyên liệu:

- 90 gr bột mì thường (plain flour)

- 5gr vỏ cam tươi bào nhuyễn

- 3 quả trứng gà

- 65gr đường

- 60 gr nước cam vắt

- 40 gr dầu ăn ( mình dùng dầu dừa)

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Thực hiện:

Bước 1: Tách lòng đỏ và lòng trắng để riêng.

Bước 2: Cho 25gr đường vào âu lòng đỏ khuấy đều, sau đó bào vỏ cam tươi + dầu và nước cam vắt vào khuấy đều, rồi rây bột mì vào trộn mịn.

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 1
 

 

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 2
 

Bước 3: Cho nước cốt chanh vào lòng trắng dùng máy đánh bông khoảng 1 phút ở tốc độ trung bình. Sau đó cho 1/2 đường vào tăng tốc độ đánh 40 giây, cuối cùng cho số đường còn lại vào đánh thêm 90 giây là lòng trắng sẽ bông cứng, nhấc lên sẽ có chóp.

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 3
 

 

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 4
 

Bước 4: Cho 1/2 lòng trắng vào âu lòng đỏ, dùng phới lồng trọn nhẹ-đều trước khi cho tiếp phần lòng trắng còn lại vào trộn chung. Đổ hỗn hợp này vào các khuôn nhôm hay khuôn nào bạn có. Xếp khuôn lên khay, thả nhẹ khay bánh lên bàn để bột thoát khí.

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 5
 

 

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 6
 

Bước 5: Làm nóng lò nướng trước. Sau đó chỉnh nhiệt độ 130 độ C. Cho khay bánh vào ngăn giữa lò nướng 35 phút, sau đó tăng nhiệt độ lên 150 độ C nướng thêm 15 phút nữa là bánh chín, vàng mặt. Tắt lò lấy khay bánh ra thả nhẹ lên bàn.

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 7
 

Ghi chú: Thời gian nướng bánh sẽ thay đổi tùy vào loại khuôn to hay nhỏ các bạn nhé.

Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng - Ảnh 8
 

Trình bày: Bánh bông lan vị cam cho ra dĩa. Bánh ăn rất xốp - mềm và có vị thơm rất tuyệt.

Chúc các bạn thành công.

*Ảnh và bài FB Lam Anh Dao thực hiện

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