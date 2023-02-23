Mùa cam nở rộ: Học ngay cách làm bánh bông lan vị cam tan mềm trong miệng, thơm ngon khó cưỡng, chẳng kém ngoài hàng

Cách làm bánh bông lan vị cam rất đơn giản, chỉ với 5 bước dưới đây là bạn có thể hoàn thành ngay:

- 3 quả trứng gà

- 65gr đường

- 60 gr nước cam vắt

- 40 gr dầu ăn ( mình dùng dầu dừa)

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Thực hiện:

Bước 1: Tách lòng đỏ và lòng trắng để riêng.

Bước 2: Cho 25gr đường vào âu lòng đỏ khuấy đều, sau đó bào vỏ cam tươi + dầu và nước cam vắt vào khuấy đều, rồi rây bột mì vào trộn mịn.

Bước 3: Cho nước cốt chanh vào lòng trắng dùng máy đánh bông khoảng 1 phút ở tốc độ trung bình. Sau đó cho 1/2 đường vào tăng tốc độ đánh 40 giây, cuối cùng cho số đường còn lại vào đánh thêm 90 giây là lòng trắng sẽ bông cứng, nhấc lên sẽ có chóp.

Bước 4: Cho 1/2 lòng trắng vào âu lòng đỏ, dùng phới lồng trọn nhẹ-đều trước khi cho tiếp phần lòng trắng còn lại vào trộn chung. Đổ hỗn hợp này vào các khuôn nhôm hay khuôn nào bạn có. Xếp khuôn lên khay, thả nhẹ khay bánh lên bàn để bột thoát khí.

Bước 5: Làm nóng lò nướng trước. Sau đó chỉnh nhiệt độ 130 độ C. Cho khay bánh vào ngăn giữa lò nướng 35 phút, sau đó tăng nhiệt độ lên 150 độ C nướng thêm 15 phút nữa là bánh chín, vàng mặt. Tắt lò lấy khay bánh ra thả nhẹ lên bàn.

Ghi chú: Thời gian nướng bánh sẽ thay đổi tùy vào loại khuôn to hay nhỏ các bạn nhé.

Trình bày: Bánh bông lan vị cam cho ra dĩa. Bánh ăn rất xốp - mềm và có vị thơm rất tuyệt.

Chúc các bạn thành công.

*Ảnh và bài FB Lam Anh Dao thực hiện