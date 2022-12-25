Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: 4 loại thực phẩm rẻ bèo nhưng có hỗ trợ lọc sạch gan cực tốt, thải hết độc trong cơ thể vậy mà ít ai biết tới

Dinh dưỡng 25/12/2022 15:57

Trong quá trình lọc máu, gan có thể bị tổn hại và nhiễm độc. Hãy bổ sung ngay những thực phẩm giải độc gan dưới đây:

Tỏi

Tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh và hợp chất chống vi khuẩn quen thuộc trong mỗi căn bếp.

Tuy nhiên, rất ít người biết tỏi cũng chứa những hợp chất có thể sản sinh ra một số men gan có nhiệm vụ xả các độc tố có hại ra khỏi cơ thể người.

Trên thực tế, loại củ này còn chứa allicin giúp làm giảm tích tụ độc tố trong gan và cải thiện chức năng gan.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: 4 loại thực phẩm rẻ bèo nhưng có hỗ trợ lọc sạch gan cực tốt, thải hết độc trong cơ thể vậy mà ít ai biết tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina là một loại rau lá xanh rất được ưa chuộng vì chúng không chỉ là nguồn protein tốt nhất từ thực vật mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Rau chứa vitamin, vitamin B1, kẽm, choline, protein, vitamin B6, vitamin K, sắt, magiê, folate, đồng và nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác.

Những chất dinh dưỡng này có thể giúp trung hòa tất cả các loại chất độc hại trong gan như hóa chất, kim loại nặng...

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: 4 loại thực phẩm rẻ bèo nhưng có hỗ trợ lọc sạch gan cực tốt, thải hết độc trong cơ thể vậy mà ít ai biết tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi là một loại quả rất có lợi cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin C, lycopene, cholin và kali cũng như nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh khác.

Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ sức khoẻ tim mạch và tác động tích cực đến triglyceride và lipid máu.Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong trái cây này cũng có thể giúp đẩy chất độc độc hại ra khỏi gan và tăng hiệu quả của chế độ ăn uống làm sạch gan.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: 4 loại thực phẩm rẻ bèo nhưng có hỗ trợ lọc sạch gan cực tốt, thải hết độc trong cơ thể vậy mà ít ai biết tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất giàu diindolylmethane, giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư liên quan đến mức estrogen cao.

Chúng chứa nhiều hợp chất kích hoạt enzyme giải độc của gan và hiệu quả có thể kéo dài vài tuần sau khi ăn rau. Đây cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, vitamin B1, axit béo omega-3, canxi, selenium, protein và sắt.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: 4 loại thực phẩm rẻ bèo nhưng có hỗ trợ lọc sạch gan cực tốt, thải hết độc trong cơ thể vậy mà ít ai biết tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Cả nhà mang bệnh chỉ vì 5 sai lầm này khi sử dụng tủ lạnh: Tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng

Cả nhà mang bệnh chỉ vì 5 sai lầm này khi sử dụng tủ lạnh: Tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng

Tủ lạnh không phải là nguyên nhân gây bệnh cho gia đình mà chính là từ việc sử dụng không đúng cách khiến cho nhiều mầm bệnh sinh ra từ nó.

Xem thêm
Từ khóa:   lọc sạch gan chăm sóc sức khoẻ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 28 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc