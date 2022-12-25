Tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh và hợp chất chống vi khuẩn quen thuộc trong mỗi căn bếp.

Trên thực tế, loại củ này còn chứa allicin giúp làm giảm tích tụ độc tố trong gan và cải thiện chức năng gan.

Tuy nhiên, rất ít người biết tỏi cũng chứa những hợp chất có thể sản sinh ra một số men gan có nhiệm vụ xả các độc tố có hại ra khỏi cơ thể người.

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Rau bina

Rau bina là một loại rau lá xanh rất được ưa chuộng vì chúng không chỉ là nguồn protein tốt nhất từ thực vật mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Rau chứa vitamin, vitamin B1, kẽm, choline, protein, vitamin B6, vitamin K, sắt, magiê, folate, đồng và nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác.

Những chất dinh dưỡng này có thể giúp trung hòa tất cả các loại chất độc hại trong gan như hóa chất, kim loại nặng...

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Bưởi

Bưởi là một loại quả rất có lợi cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin C, lycopene, cholin và kali cũng như nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh khác.

Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ sức khoẻ tim mạch và tác động tích cực đến triglyceride và lipid máu.Ngoài ra, các chất chống oxy hoá trong trái cây này cũng có thể giúp đẩy chất độc độc hại ra khỏi gan và tăng hiệu quả của chế độ ăn uống làm sạch gan.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất giàu diindolylmethane, giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư liên quan đến mức estrogen cao.

Chúng chứa nhiều hợp chất kích hoạt enzyme giải độc của gan và hiệu quả có thể kéo dài vài tuần sau khi ăn rau. Đây cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, vitamin B1, axit béo omega-3, canxi, selenium, protein và sắt.