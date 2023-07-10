Chị em đi chợ đừng nên bỏ qua 5 loại cá: Đầy dinh dưỡng, bổ não và tim, thấy mà không mua coi chừng tiếc hùi hụi!

Cá chép có vị ngọt, có tính bình, hàm lượng protein và vitamin dồi dào.Cá chép nổi tiếng lành tính và giàu dinh dưỡng , thường được những mẹ bầu dùng đề tẩm bổ. Đặc biệt, với những người đang mắc chứng ứ tích nước trong cơ thể, tiêu chảy nước, vàng da, bí tiểu, thai nghén phù thũng nên bổ sung món cá chép vào thực đơn.

Cá chạch chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin, niacin, sắt, phốt pho, canxi... Đặc biệt, tỉ lệ canxi trong chạch còn cao gấp 6 lần cá chép, hàm lượng vitamin B1 cao gấp 3-4 lần cá diếc.

Loại cá này rất thích hợp cho phụ nữ, người có thể trạng yếu, đổ mồ hôi đêm, người bị viêm gan cấp tính, người bị liệt dương, trĩ, lở ngứa ngoài da. Cách dùng chủ yếu để chữa bệnh và bồi bổ cơ thể là dưới dạng món ăn - bài thuốc.

Cá chạch rất giàu protein và nguyên tố vi lượng sắt, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu. Đặc biệt phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt ăn chạch rất tốt vì được bổ sung máu. Ngoài ra, nó có một tác dụng kỳ diệu là giúp tỉnh táo, giảm tác hại của rượu đối với gan, những người hay uống rượu nên ăn nhiều chạch.

Cá chạch có tác dụng rõ rệt đối với việc giảm vàng da, đặc biệt là trong bệnh viêm gan cấp tính. Nó cũng có tác dụng đáng kể trong việc phục hồi chức năng gan.

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Cá lưỡi bò

Cá lưỡi bò được dân gian mệnh danh là "cá hoàng đế". Cá này chỉ có xương sống ở giữa, không có nhiều xương nhỏ, không quá tanh, thịt mềm ngọt nên được nhiều người yêu thích. Loại cá này rất phù hợp với bà bầu, trẻ em. Cá lưỡi bò chứa nhiều axit béo omega-3 rất tốt cho làn da và mắt. Cá lưỡi bò có rất nhiều cách để chế biến, ngoài hấp thì còn phù hợp để chiên, quay và om.

Cá trích

Loại cá này ít tanh, ăn rất lành, thịt trắng, ít mỡ ăn rất béo và là một trong các loại cá dễ đánh bắt nhất. Cá trích thường có tập tính di cư thành đàn lớn.

Trong thành phần dinh dương của cá chích có chứa rất nhiều thành phần Omega-3 thường được biết tới là dạng axit béo sản xuất ra DHA, một chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não, tăng cường sức khỏe của não bộ, tốt cho tim mạch và giúp điều chỉnh huyết áp.

Cá chim bạc

Cá chim biển được chia thành 2 loại, cá chim vàng và cá chim bạc, cá chim vàng có thể được nuôi nhân tạo còn cá chim bạc thì không.

Cá chim bạc có hình thoi, hầu như không có xương, thịt cá thơm ngon, đặc biệt mềm nên rất thích hợp làm món ăn trong mùa đông. Cá chim bạc vừa ngọt thịt lại có nhiều chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, cần phải tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật.