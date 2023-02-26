Chăm uống loại nước detox này, độc tố được tống khứ hết, da dẻ nhuận sắc, sức khỏe dẻo dai

Dinh dưỡng 26/02/2023 13:00

Ăn dưa chuột vào mùa hè mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về nước dưa chuột có thể giúp bạn thoát khỏi một số vấn đề liên quan đến sức khỏe chưa?

Dưa chuột được cho là rất giàu chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng như vitamin K, đồng, vitamin C, magiê, kali, mangan, nước, sắt, kali, folate, choline, v.v. Do đó, nếu bạn uống một ly nước dưa chuột hàng ngày, thì nó chứng tỏ là rất có lợi về mặt sức khỏe

Chăm uống loại nước detox này, độc tố được tống khứ hết, da dẻ nhuận sắc, sức khỏe dẻo dai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột tốt cho sức khỏe vào mọi mùa. Đặc biệt là tiêu thụ đồ uống được chế biến từ dưa chuột có thể giải độc cơ thể của bạn. Một thức uống làm từ dưa chuột có thể được tiêu thụ để giải độc cơ thể ngay cả trong mùa đông.

Chăm uống loại nước detox này, độc tố được tống khứ hết, da dẻ nhuận sắc, sức khỏe dẻo dai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng nhua tìm hiểu về những lợi ích khác nhau của loại nước này và phương pháp làm nước detox từ dưa chuột, không chỉ giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hiệu quả. Thay vào đó, với sự giúp đỡ của nó, bạn cũng có thể kiểm soát cân nặng ngày càng tăng của mình. Cùng tham khảo cách pha chế thức uống detox từ dưa leo để giải độc cơ thể trong mùa đông nhé.

Lợi ích của việc uống nước dưa chuột

Chúng ta thường tiêu thụ rất ít nước trong mùa đông và dưa chuột có 90% là nước. Vì vậy, tiêu thụ dưa chuột có thể giữ cho cơ thể ngậm nước.

Chăm uống loại nước detox này, độc tố được tống khứ hết, da dẻ nhuận sắc, sức khỏe dẻo dai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó khá tốt cho tiêu hóa vì giàu chất xơ, giúp tăng cường hệ tiêu hóa và chứng tỏ hữu ích trong việc loại bỏ các vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Nước dưa chuột rất giàu vitamin và do đó cung cấp độ sáng tự nhiên cho da.

Nó cũng rất có lợi cho việc giảm cân vì nước dưa chuột có lượng calo cực thấp và nhiều chất xơ, điều này chứng tỏ hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng.

Do giàu kali, nước dưa chuột có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Nó là một thức uống giải độc cơ bản vì nó có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Cách làm nước dưa chuột

Để chuẩn bị nước detox dưa chuột, đầu tiên, rửa dưa chuột thật sạch. Sau đó cắt chúng thành lát mỏng. Sau đó, đặt những lát này vào một chai thủy tinh. Cho một ít lá bạc hà và vài miếng gừng vào đó và để chúng trong khoảng 1 đến 2 giờ.

Chăm uống loại nước detox này, độc tố được tống khứ hết, da dẻ nhuận sắc, sức khỏe dẻo dai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể để nó qua đêm để hương vị tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi hương vị, hãy trộn cam, nho, dưa hấu và táo vào đó. Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn từ việc này.

Theo Times of India

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