Cách tự làm bánh chanh tươi ngon như ngoài hàng. Bạn phải thử ngay để tăng sức khỏe trong mùa dịch

Tôi muốn giới thiệu cách làm bánh dễ và ngon cho những người cảm thấy nấu ăn thật khó. YouTuber 'HADA at HOME하다앳홈' cũng đã bắt đầu kênh Youtube của mình với ý nghĩ như vậy và cho đến giờ đã đạt được 240.000 người đăng ký. Bí mật của sự nổi tiếng này là làm một công thức nấu ăn ngon mà bất cứ ai cũng có thể làm theo. Bằng cách bằng cách sửa đổi và tiếp tục sửa đổi công thức, giảm thiểu quy trình để có một công thức đơn giản nhất để ai cũng làm theo được. Trong số 300 công thức được đăng trên YouTube, 64 công thức nhận được nhiều sự yêu thích đã được chọn lọc và xuất bản thành cuốn sách 'Baking Hada At Home'. Trong số đó, chúng tôi giới thiệu sẽ các công thức nấu ăn dễ làm và ngon để mọi người cùng làm.

Khi bạn nghĩ đến bánh bông lan, bạn nghĩ ngay đến kết cấu dày và đặc? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu món bánh bông lan chanh dẻo thơm, ẩm mịn sẽ xóa tan hoàn toàn định kiến ​​đó. Tôi đã sửa đổi một chút công thức cho Trường dạy nấu ăn tại khách sạn Ritz-Carlton ở Mỹ. Sự tươi mát của chanh là giúp cơ thể tràn đầy năng lượng vì vậy nếu bạn là một 'tín đồ của chanh' thì bạn sẽ không thể bỏ qua nó.

Cách nướng này không quá khó. Nó đơn giản chỉ cần trộn các thành phần với nhau để tạo thành một loại bột rồi nướng trong lò để hoàn thành chiếc bánh ngọt và phủ một lát chanh lên trên mặt bánh. Có một điều cần lưu ý là với công thức này bạn nên để bánh trong tủ lạnh để qua đêm và thưởng thức vào ngày hôm sau để có hương vị ngon nhất. Tất nhiên, sau khi làm xong, mùi chanh tươi sẽ khiến đôi mắt bạn không thể rời mắt khỏi nó. Nhưng chỉ cần đợi một ngày rồi mới ăn nó thì chắc hương vị còn ngon hơn gấp đôi. Nếu bạn cắn một miếng, bạn sẽ ngạc nhiên bởi vị chanh đậm đà và vị ngọt của bánh cũng như độ mềm và ẩm của nó.

Ritz-Carlton Lemon Pound Cake là món hoàn hảo cho bữa tráng miệng uống trà vào một buổi chiều mùa lười biếng. Hương thơm sảng khoái của chanh được thêm vào để làm cho thời gian uống trà trở nên tuyệt vời. Ăn uống có làm cho tâm trạng bạn cảm thấy tốt hơn không? Có hương vị và vẻ ngoài sang trọng vì vậy đây là một món quà tốt cho những người xung quanh bạn. Tôi chưa bao giờ thất vọng với một chiếc bánh chanh dùng để làm quà.

"Khi làm vỏ chanh, hãy nhớ sử dụng vỏ màu vàng, vỏ bên trong màu trắng, có vị đắng. Khoảng 4-6g vỏ chanh từ một quả chanh và 40-60mL nước cốt chanh. Và gói kín bánh sau khi hoàn thành. Khi gói kín có thể để 3-4 ngày ở nhiệt độ phòng, 7 ngày trong tủ lạnh, đến 3 tháng trong ngăn đá".

Nguyên liệu chuẩn bị:

170g bột năng

6g bột baking soda

2g muối

170g bơ lạt không muối

150g đường

1 vỏ chanh

3 quả trứng

110mL sữa

40mL nước cốt chanh

Lớp phủ chanh:

100g đường bột

30mL nước cốt chanh

1 vỏ chanh

Dụng cụ:

Tô trộn bột

Rây mịn

Máy đánh trứng

Khuôn tròn số 2 (đường kính 18cm)

Giấy nến

Dụng cụ thử bánh

Spatula

Dụng cụ lấy bánh

Cách làm:

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị trước

Lấy trứng, bơ và sữa ra ở nhiệt độ phòng trước 1 giờ cho hết lạnh. Rây bột mì và bột nở với nhau. Rây riêng phần đường bột để làm lớp phủ. Rửa sạch chanh và chỉ xay phần vỏ vàng bên ngoài trên vỏ chanh và vắt nước chanh. Lót giấy nến xuống đáy khuôn bánh. Làm nóng lò ở 180℃.

Làm bánh