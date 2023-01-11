Cách thanh nhiệt nhanh chóng sau khi tiệc tùng liên tục ngày Tết

Chế độ ăn uống thất thường cùng những cuộc nhậu thâu đêm trong dịp Tết là nguyên nhân chính khiến cơ thể nóng trong người với những biểu hiện dễ thấy nhất là khát nước, mệt mỏi, nhức đầu, nóng bụng... kèm theo combo này là sức khỏe bị ảnh hưởng, cơ thể uể oải khiến ngày Tết trôi qua một cách nặng nề, không tươi mát như mong muốn.

Bên cạnh đó, trong các bữa tiệc ngày Tết thường không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, các loại thịt đông, dưa muối, củ hành, kiệu. Giò chả, đồ chiên rán, thịt thà, kèm bia rượu, thuốc lá thả ga… đó là tổng hòa của những thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ gây nên nóng trong người.

Từ những nguyên nhân như trên, mỗi người khi về quê ăn Tết có thể tự biết cách phòng ngừa và giải quyết tình trạng nóng trong người bằng các biện pháp thanh nhiệt cơ thể đơn giản, nhằm đảm bảo sức khỏe cho ngày Tết luôn tươi mát để tận hưởng không khí chào đón năm mới một cách trọn vẹn nhất.

Việc nấu các món ăn healthy ngày Tết rất khó thực hiện bởi quan niệm Tết phải gắn với tiệc tùng, thịt thà

Cách lý tưởng nhất là hạn chế bia rượu ở mức tối đa, ăn nhiều rau xanh để giúp cung cấp lượng vitamin và chất xơ thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên đây là điều rất khó thực hiện với đa phần mọi người, nhất là nam giới, bởi thói quen cụng ly chúc Tết đầu năm, ép nhau ăn uống.

“Không uống thì năm mới bị dông” đó là lý do ép bia rượu mà người được mời khó có thể từ chối. “Trong 3 ngày đầu năm đi chúc Tết người thân, họ hàng, tới nhà nào tôi cũng bị ép uống bia, rượu. Từ chối thì không được bởi chủ nhà ép theo kiểu không uống thì nhà bị dông, kiêng kỵ nên tôi chỉ uống mỗi nhà tối đa 1 ly rượu hoặc một lon bia rồi xin phép đi nhà khác”, anh Hoàng Nam, một người đang sinh sống tại TP.HCM có quê tại Nam Định nói.

Trà Dr Thanh, món quà sức khỏe giúp thanh nhiệt khỏi nóng trong người ngày Tết được hàng triệu người trẻ yêu thích

Anh Nam kể mỗi ngày đi chúc Tết hơn chục người họ hàng là anh đủ say. Người nóng ran, mệt mỏi, khó chịu. Cũng may, bà xã anh, chị Bích Thùy là người tinh ý nên ngay từ trước Tết, chị đã sắm vài thùng Trà Dr Thanh để thủ sẵn trong nhà cho chồng thanh nhiệt cơ thể lúc phải uống bia rượu.

“Tôi biết về quê ăn Tết thì việc ông xã phải uống bia rượu là điều khó tránh khỏi, do đó tôi luôn trữ sẵn Trà Dr Thanh ngay từ ngày đầu về cho chồng và cả gia đình thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người để cả nhà luôn tươi mát đón năm mới. Mọi người có thoải mái, gia đình có vui tươi thì năm mới mới hạnh phúc, hanh thông, may mắn được”, chị Thùy tiết lộ cách bảo vệ chồng khỏi nóng trong người ngày Tết để cả nhà vui tận hưởng năm mới.

Với nhiều người trẻ, ngày Tết bận rộn thì thức uống thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người tiện lợi và tốt nhất là Trà Dr Thanh

Một lựa chọn khác để thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người ngày Tết là các loại chè đậu, bột sắn dây, nước chanh, cam hay nước ép rau củ. Tuy nhiên ngày Tết mọi người luôn rất bận, trước Tết thì dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc. Sau Tết thì thăm hỏi họ hàng, chúc Tết, du xuân nên có rất ít thời gian để làm những thức uống công phu để thanh nhiệt cơ thể.

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Nói như chị Hoàng Dương (35 tuổi, quê Vĩnh Long) thì tiện lợi nhất và nhanh nhất là sắm sẵn vài thùng Trà Dr Thanh để trong nhà ngày Tết. Lúc nào cụng ly quá chén, khát nước, nóng trong người, cơ thể uể oải, mệt mỏi thì có sẵn Trà Dr Thanh để thanh nhiệt cơ thể khỏi bia rượu. “Đồ uống này cũng tiện lợi khi có thể mang đi theo hoặc mua tại bất cứ đâu khi du xuân. Vừa tiện lợi, vừa hiệu quả”, chị Dương nói.

Sau tất cả những khó khăn, bộn bề của năm cũ, trước mắt đã là những ngày Tết cổ truyền, năm mới đang về gõ cửa từng nhà, từng gia đình. Về quê ăn Tết, dù có phải cụng ly bạn cũng nên biết cách thanh nhiệt cơ thể, bảo vệ bản thân khỏi nóng trong người để tinh thần luôn được thoải mái, cơ thể luôn tươi mát, thư giãn, loại bỏ mệt mỏi, ưu phiền cho một năm mới luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.