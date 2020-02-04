Cách nấu sữa đậu xanh được nhiều chị em quan tâm. Vậy để chế biến ra món đồ uống bổ dưỡng này cho gia đình sẽ cần đến những nguyên liệu nào? Cách làm có khó không? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để giải đáp thông tin.

Cách nấu sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu sữa đậu xanh

Nguyên liệu làm sữa đậu xanh rất đơn giản, dễ kiếm nhưng mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho người sử dụng. Để làm sữa đậu xanh ngon, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu chất lượng nhất, bao gồm: