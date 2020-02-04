Cách nấu sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng

Dinh dưỡng 04/02/2020 09:49

Sữa đậu xanh là món đồ uống thơm mát mà rất nhiều người ưa thích. Vậy cách nấu sữa đậu xanh có khó không? Hãy thử tìm hiểu phương pháp nấu sữa đậu xanh ngon qua bài viết dưới đây.

Cách nấu sữa đậu xanh được nhiều chị em quan tâm. Vậy để chế biến ra món đồ uống bổ dưỡng này cho gia đình sẽ cần đến những nguyên liệu nào? Cách làm có khó không? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để giải đáp thông tin.

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Cách nấu sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu sữa đậu xanh

Nguyên liệu làm sữa đậu xanh rất đơn giản, dễ kiếm nhưng mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho người sử dụng. Để làm sữa đậu xanh ngon, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu chất lượng nhất, bao gồm:

  • Dùng loại đậu xanh đã cà vỏ hoặc không cà vỏ: 300g
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Chọn đậu xanh đã cà vỏ hoặc không cà vỏ - Ảnh minh họa: Internet
  • Lá nếp: 2-3 lá
  • Sữa tươi
  • Đường cát (phụ thuộc vào độ ngọt bạn mong muốn)
  • Uống kèm đá lạnh

Cách chọn nguyên liệu chuẩn mực

  • Khi nấu sữa, bạn có thể chọn cả 2 loại đậu cà vỏ hoặc chưa cà vỏ. Nếu bạn chọn đậu còn nguyên vỏ, bạn hãy lưu ý chọn hạt đậu xanh căng, mẩy hạt và không bị sâu lép.
  • Đậu cà vỏ cần có màu vàng đẹp mặt, hạt đậu chắc, không bị sâu mọt và có mùi thơm của đậu xanh.
  • Chọn loại sữa không đường để đảm bảo mùi vị xay được nguyên chất.
  • Các nguyên liệu cần được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, không phun thuốc trừ sâu hay thuốc bảo quản.

Cách nấu sữa đậu xanh ngon

  • Vo sạch đậu xanh và ngâm trong khoảng 4 tiếng cho hạt đậu thật mềm. Nếu không ngâm trước khi nấu, đậu sẽ khó chín, hạt sượng và không còn vị thơm bùi nữa.
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Ngâm 4 tiếng cho đậu nở - Ảnh minh họa: Internet
  • Rửa sạch lá nếp rồi bó gọn lại, cho vào nồi nấu cùng đậu xanh cho thơm ngon.
  • Đậu xanh sau khi ngâm mềm, vò thêm 1 lần nữa thật sạch rồi cho vào nồi. Đổ nước cao hơn mặt đậu khoảng 1 đốt ngón tay.
  • Bạn bật bếp, đun nhỏ lửa và thỉnh thoảng hớt bọt. Khi hạt đậu tơi thì tắt bếp.
  • Tiếp đến, cho đậu xanh vừa nấu vào máy xay sinh tố rồi xay cho nhuyễn mịn.
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Cho đậu ra xay nhuyễn mịn như hình - Ảnh minh họa: Internet
  • Đổ phần đậu xanh đã xay vào nồi, cho thêm một phần nước lạnh, cho lá nếp vào đun liu riu để sữa không bị trào ra ngoài.
  • Khi nước đậu xanh sôi, hãy cho đường cát vào và đun thêm khoảng 2 phút để đường tan ra rồi tắt bếp.
  • Ngoài ra, bạn có thể thay lá nếp bằng lá dứa cũng rất thơm ngon và có vị khác lạ một chút.

Khi thưởng thức, sữa có mùi thơm đặc trưng, thoang thoảng mùi hương lá nếp, kết hợp với vị béo ngậy và bùi bùi rất đặc trưng của đậu xanh cùng sữa tươi là đạt yêu cầu.

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Sữa đậu xanh lá dứa thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi uống sữa và bảo quản

  • Rót sữa đậu xanh chín ra bình để ngăn mát uống dần
  • Khi uống, bạn pha cùng sữa tươi và một chút đá lạnh sẽ rất ngon miệng
  • Sữa đậu xanh uống nóng cũng rất ngon
  • Người lớn có thể dùng 3-4 cốc mỗi tuần, còn trẻ em dùng 1 cốc mỗi tuần là tốt nhất.
  • Bạn không nên để sữa quá lâu trong tủ lạnh, nên dùng trong 2-3 ngày là hợp lý. Nếu uống được trong ngày là tốt nhất.

Công dụng của sữa đậu xanh

Sữa đậu xanh có nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết như:

  • Chuyên gia khuyên uống sữa đậu xanh mỗi sáng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Những người mắc bệnh tim mạch nên sử dụng đậu xanh và các chế phẩm từ đậu xanh như bột đậu, canh đậu xanh,…
  • Đậu xanh chứa hàm lượng chất xơ cao giúp tiêu hao lượng chất béo trong cơ thể, hạn chế hấp thu chất béo. Bên cạnh đó, những sản phẩm từ đậu xanh sẽ giúp có cảm giác no lâu hơn, hạn chế sự thèm ăn của cơ thể, giúp giảm cân hiệu quả.
  • Sữa đậu xanh làm ổn định đường huyết trong máu, vì thế rất tốt với người mắc bệnh tiểu đường.
  • Uống sữa đậu xanh mỗi ngày giúp làm đẹp da, cho vóc dáng thon gọn.
  • Đậu xanh có tính mát giúp thanh lọc cơ thể. Uống sữa đậu xanh còn có tác dụng giải độc, phục hồi sức khoẻ cho người mới ốm dậy.
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Sữa đậu xanh tốt cho cơ thể (tim mạch, huyết áp, tiêu hoá..) - Ảnh minh họa: Internet

Một vài trường hợp không nên uống sữa đậu xanh

  • Những người có tính hàn (chân tay lạnh, đi ngoài, lưng đau nhức,…) không nên uống sữa đậu xanh.
  • Bạn không nên uống sữa đậu xanh khi đói kẻo ảnh hưởng đến dạ dày.
  • Những người đang dùng thuốc Đông y cũng không sử dụng sữa đậu xanh.

Qua bài viết này, bạn có thể nắm được cách nấu sữa đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng để cung cấp thêm những món ăn đa dạng cho gia đình. Sữa đậu xanh phù hợp với mọi lứa tuổi nên các mẹ không cần quá lo lắng. Đây chắc chắn là thức uống phù hợp cho nhiều mùa trong năm: Mùa hè uống lạnh giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể; mùa đông uống nóng để giữ ấm tốt hơn. 

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