Cách làm bánh nhãn vừng siêu ngon cho cả nhà ăn vặt

Dinh dưỡng 30/05/2020 10:46

Nếu đã từng ăn món bánh nhãn Nam Định, bạn sẽ nhớ mãi hương vị béo ngậy và giòn thơm. Vì vậy, đừng bỏ qua cách làm bánh nhãn vừng trong bài viết dưới đây.

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Món bánh nhãn là đặc sản nức tiếng của Nam Định, là món quà quê ngọt ngào mỗi khi du khách ghé thăm mảnh đất này. Từng viên bánh nhỏ xinh, tròn trịa, giòn tan và thơm lừng khiến ai ăn một lần sẽ nhớ mãi. Nếu bạn vẫn còn nhớ hương vị này và muốn tự tay làm món bánh nhãn thì hãy tham khảo cách làm bánh nhãn vừng trong bài viết sau.

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Cách làm bánh nhãn vừng siêu ngon cho cả nhà ăn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm bánh nhãn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 135g bột gạo nếp khô.
  • ¼ muỗng canh muối.
  • ½ muỗng canh bột nở.
  • 1 muỗng canh đường.
  • 1 muỗng canh dầu ăn.
  • 2 lòng trứng đỏ.
  • 80ml - 100ml nước cốt dừa non.
  • 100g đường trắng.
  • 30ml nước muối nhạt.

Cách làm bột bánh

  • Cho bột nếp, bột nở, muối và đường vào một chiếc bát tô lớn rồi trộn đều lên.
  • Sau đó cho lòng trứng gà đỏ vào trộn và nhào bột thật mịn. 
  • Cho nước cốt dừa đã chuẩn bị vào cùng rồi nhào thêm 10 phút nữa.
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Bột bánh nhãn sau khi nhào xong - Ảnh minh họa: Internet
  • Đến khi thấy bột dẻo, mịn, không dính tay là xong công đoạn nhào bột. Tiếp theo sử dụng màng bọc thực phẩm sạch để bọc cục bột và để khoảng 20 phút.
  • Sau khi ủ bột xong, bạn mang bột ra và nhào lại một lần nữa cho dẻo. 
  • Tiếp theo, chia nhỏ bột ra và vo lại thành những viên tròn nhỏ, xinh xắn bằng hoặc lớn hơn đầu ngón tay người lớn. Bạn cũng có thể se bột thành những hình trụ dài, cắt ra từng miếng nhỏ rồi dùng tay viên cục bột lại thành từng viên tròn đáng yêu.
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Từng viên bánh xinh xắn sau khi vo tròn - Ảnh minh họa: Internet

Cách chiên bánh nhãn giòn ngon

  • Đun nóng chảo chống dính, sau đó rót dầu ăn vào chảo một lượng vừa đủ để khi chiên đảm bảo bánh được ngập dầu. 
  • Đun cho đến khi dầu nóng già thì lần lượt cho các viên bột tròn vào chảo chiên và lưu ý để lửa nhỏ.
  • Chiên bánh cho đến khi thấy có màu vàng nhạt, nổi lên trên bề mặt dầu là được.
  • Cuối cùng vớt bánh ra cho lên giấy thấm dầu.
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Bánh nhãn vừa mới chiên xong và đã qua giấy thấm dầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm lớp đường để phủ bánh

  • Bạn cho nước, đường và muối vào một chiếc chảo chống dính khác. Hòa tan chúng với nhau rồi bật lửa lên, đun hỗn hợp tầm khoảng 5 đến 7 phút. 
  • Khi thấy đường bắt đầu sánh đặc lại, bạn hãy đổ bánh nhãn vào, đảo đều cho đến khi thấy đường đã kết tinh và bám quanh viên bánh nhãn. Hãy đợi đường khô chút nữa rồi tắt bếp.
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Làm lớp áo đường cho bánh nhãn - Ảnh minh họa: Internet

Hoàn thành, trang trí và thưởng thức

Sau khi hoàn thành các bước làm bánh, bạn hãy cho bánh ra đĩa, trang trí tùy thích nếu muốn tiếp khách hay tạo nên một điều bất ngờ cho ai đó. Cùng nhau thưởng thức bánh và uống một tách trà đặc sẽ rất tuyệt vời, giúp hương vị bánh thêm trọn vẹn. Nếu không thích dùng trà, bạn có thể uống bất cứ một loại đồ uống nào tùy thích.

Thành phẩm bánh nhãn chuẩn là như thế nào?

Bánh nhãn ngon và chuẩn có hình tròn xinh xinh, nhỏ nhắn, bằng đầu ngón tay và có độ ngọt vừa phải. Bạn sẽ cảm nhận vị thơm béo từ nước cốt dừa, vị giòn tan của từng lớp vỏ bánh khi cho bánh vào miệng. Sau khi làm bánh xong, nếu chưa ăn ngay hoặc chỉ sử dụng một ít, bạn có thể cho phần còn lại vào túi buộc kín hoặc hộp đậy kín lại, bảo quản được trong vòng 1 đến 2 tuần. 

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Cho bánh nhãn ra đĩa và thưởng thức cùng một tách trà - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh nhãn lăn vừng

Thường thì các bước trên là đã hoàn thành xong món bánh nhãn và bạn có thể thưởng thức luôn. Tuy nhiên, nếu bạn có thêm vừng lên bánh sẽ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn, bắt mắt và tăng vị béo cho món bánh nhãn.

Với món bánh nhãn lăn vừng, cách làm tương tự như hướng dẫn ở trên, tuy nhiên ở bước vo tròn viên bánh, bạn hãy thêm bước lăn viên bánh qua bát vừng trắng rồi mới chiên. 

Một số lưu ý khi làm món bánh nhãn lăn vừng

Khi áp dụng lần lượt các bước trong cách làm bánh nhãn lăn vừng ở trên, bạn cần chú ý những điều sau để bánh nhãn thành phẩm đạt chuẩn:

  • Cần chiên bánh trên lửa vừa. Nếu lửa lớn quá sẽ khiến dầu bắn tung tóe khi chiên, bánh có thể bị nổ hoặc cháy khét.
  • Hãy chiên bánh cho đến khi bánh thật khô để có được ruột đặc và giòn từ bên trong ra bên ngoài và tránh bị dai.
  • Chờ cho đến khi bánh thật nguội mới cho lớp áo đường lên, tránh trường hợp bánh nóng mà đã cho đường lên, khiến bánh bị ỉu, dai và không ngon. 

Như vậy, bạn vừa đọc xong cách làm bánh nhãn vừng siêu ngon tại nhà. Mong rằng những công thức nấu nướng mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp bạn làm được những món ăn tuyệt vời chiêu đãi cả gia đình và bạn bè mỗi dịp cuối tuần. Chắc chắn mọi người sẽ phải trầm trồ về tài nấu ăn của bạn.

Cách làm bánh mì nướng muối ớt giòn rụm thơm ngon tại nhà

Cách làm bánh mì nướng muối ớt giòn rụm thơm ngon tại nhà

Bánh mì nướng muối ớt là một trong những món ăn vặt được lòng các bạn trẻ với vị bùi của bánh mì hòa cùng vị cay cay, mặn mặn của muối ớt thơm ngon khó cưỡng

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