Bổ sung ngay những loại thực phẩm là 'tiên dược' cho não bộ, vừa giúp tăng cường trí nhớ lại hỗ trợ tập trung cao độ

Với việc làm việc từ xa được coi là bình thường mới, có cách nào chúng ta có thể tránh khỏi những phiền nhiễu vây quanh mình, đặc biệt là khi chúng ta đang làm việc tại nhà hay không?

Nếu bạn chú ý đến những lời bàn tán xung quanh các loại thực phẩm vì nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bạn chắc chắn có thể tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể nếu biết cách chọn lựa phù hợp.

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên tích trữ để giúp tăng cường trí não, tăng cường trí nhớ, giúp bạn tỉnh táo và tập trung vào công việc đang làm.

Thực phẩm có chứa Caffeine

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Trái ngược với những gì mọi người vẫn nói, không có thức ăn nào giúp bạn thông minh hơn. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng và giúp bạn tỉnh táo. Được tìm thấy trong các loại thực phẩm như cà phê, sô cô la, nước tăng lực và một số loại thuốc, caffein là thành phần hoàn hảo giúp bạn tỉnh táo vào thời gian còn lại trong ngày.

Thực phẩm có chứa glucose

Bạn không thể sai lầm với thứ gì đó ngọt ngào vì chúng có thể có hại cho sức khỏe, tuy nhiên đường lại là một cách tuyệt vời để tăng cường năng lượng. Nhưng ý của chúng tôi không phải là đường đã qua chế biến mà là đường gluco được tìm thấy trong một khẩu phần trái cây tươi lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên uống một ly nước cam mới vắt sẽ giúp tăng cường trí nhớ trong thời gian ngắn, nâng cao năng lực tư duy và tăng cường khả năng trí óc của bạn (hoặc khả năng học hỏi và lưu giữ kiến ​​thức).

Thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao

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Hầu hết chúng ta luôn lao ra khỏi nhà để bắt xe buýt, xe lửa hoặc taxi đi làm. Thường xuyên hơn là chúng ta có xu hướng bỏ bữa sáng, một thứ được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhưng bạn có thắc mắc tại sao không nên làm điều này không?

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn sáng có hàm lượng chất xơ cao như ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp với sữa và trái cây (như quả việt quất) có thể cải thiện trí nhớ và sự chú ý ngắn hạn.

Thực phẩm giàu axit béo Omega-3

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Mặc dù cá được coi là nguồn tốt nhất để tăng cường trí não, nhưng nếu bạn là người thích ăn uống, thì bạn đã sẵn sàng thưởng thức nhiều món hơn nữa có chứa thành phần này. Tuy nhiên, nếu bạn ăn chay hoặc thuần chay, bạn có thể muốn tìm các nguồn thay thế để sửa chữa omega-3 của mình. Một chế độ ăn giàu axit béo omega-3 (các nguồn thay thế có thể là các loại hạt, hạt, bơ, đậu lăng và ô liu) có tác động đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ, đột quỵ và suy giảm tinh thần chậm hơn khi con người già đi. Hơn nữa, chúng được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường trí nhớ.

Một liều bổ sung vitamin, khoáng chất và sắt hàng ngày có thể giúp đáp ứng tất cả các yêu cầu về chế độ ăn uống của bạn nếu chế độ ăn uống của bạn thiếu thứ gì đó hoặc cơ thể không xử lý được đầy đủ. Tất nhiên, bạn phải ngủ một giấc thật ngon và uống nhiều nước để đảm bảo cơ thể được khỏe mạnh và hấp thụ tốt những dinh dưỡng bạn bổ sung thêm nhé.

Theo Femina